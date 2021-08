Vaccination obligatoire des employés en résidences privées pour aînés - Le RQRA favorable, mais inquiet

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du gouvernement du Québec de tenir une commission parlementaire sur la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé en contact direct pendant plus de 15 minutes, le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) se positionne en faveur.

« Lorsqu'on pense aux 135 000 résidents des RPA, nous sommes en faveur d'une vaccination obligatoire, bien que cette inoculation forcée soulève plusieurs enjeux importants au niveau des employés en RPA », précise Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

Pénurie de main-d'œuvre dans les résidences pour aînés

Les difficultés de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre fragilisent déjà bon nombre de RPA au Québec et le RQRA craint qu'une vaccination obligatoire risque d'accentuer ces difficultés allant même à des bris de service.

Le RQRA suivra les recommandations du gouvernement

Comme depuis le début de cette pandémie, les résidences privées pour aînés se conformeront aux directives du Gouvernement du Québec et de la Santé publique. « Si le gouvernement décide d'aller de l'avant avec l'imposition de la vaccination aux employés des RPA, il nous apparaît évident que les RPA collaboreront pleinement », a précisé Yves Desjardins.

Le RQRA salue qu'une commission parlementaire débatte du sujet la semaine prochaine et a l'intention d'y déposer un document exposant plus en détail son point de vue. « C'est notre rôle d'alimenter la réflexion des parlementaires afin qu'ils prennent les meilleures décisions », ajoute monsieur Desjardins.

À propos du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, prenant soin de près de 150 000 aînés dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

www.rqra.qc.ca

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

Renseignements: Source et relations médias : Aimée You, Responsable des communications, Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Tél. : 514 526-3777, poste 240, [email protected]

Liens connexes

https://www.rqra.qc.ca/