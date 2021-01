Vaccination : la CSD se réjouit que le ministre Dubé inclue les ressources de type familial dans le groupe 2

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Lors d'une rencontre survenue ce matin avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, la CSD a obtenu la confirmation tant attendue que les responsables et les usagers de ressources de type familial (RTF) seraient vaccinées en même temps que le personnel soignant, soit dans le groupe 2.

Cette victoire fait suite à de multiples représentations de la CSD auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour que les RTF soient vaccinés en même temps que le reste du réseau. Les directives officielles depuis décembre n'évoquaient pas directement les RTF, la CSD est donc intervenue lors de cette rencontre, au nom des associations de ressources affiliées à la centrale, pour avoir l'heure juste.

« Le ministre Dubé nous a confirmé que les responsables de ressources et leurs usagers feraient partie du groupe 2, tout comme le reste du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Nous sommes soulagés parce que c'est une question de sécurité pour les membres des associations que nous représentons. », se réjouit le vice-président de la CSD, Kaven Bissonnette.

Il y a toutefois encore certains défis à relever au niveau de la logistique : « Les usagers en ressource de type familial, surtout à l'adulte, ne sont pas toujours mobiles. Malheureusement, les CLSC ne veulent pas se déplacer dans les ressources pour la vaccination. Quand les usagers se déplacent en fauteuil roulant, ce n'est pas évident d'aller se faire vacciner en pharmacie. », ajoute M. Bissonnette.

Pour contrer ce problème, le président de l'Ordre des pharmaciens, Benoît Morin, a proposé sa collaboration pour permettre la vaccination à domicile dans le cas où les usagers ne seraient pas en mesure de se déplacer.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec. Elle est l'organisation syndicale qui représente le plus de ressources de type familial (RTF) à l'enfance et à l'adulte, soit plus de 4 000 ressources. Celles-ci font partie de l'Association démocratique des ressources à l'adulte du Québec (ADRAQ-CSD) et de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ-CSD).

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Renseignements: Simon Lajoie, Conseiller syndical aux communications, (514) 662-5495, [email protected]

Liens connexes

http://www.csd.qc.ca/