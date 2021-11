Vaccination des jeunes - Tiens-toi bien, COVID-19

QUÉBEC, le 28 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Tiens-toi bien, COVID-19, la vaccination des 5 à 11 ans est commencée! C'est sur ce thème que le gouvernement du Québec lance, aujourd'hui, le deuxième volet de sa campagne publicitaire destinée aux parents sur la vaccination des enfants contre la COVID-19.

De façon plus humoristique, ce volet de la campagne rappelle l'intérêt de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, notamment afin de limiter les risques liés à la COVID-19 auprès de leurs familles et de leurs proches. Des placements sont prévus à la télévision, sur le Web et dans les imprimés. Il est possible de visionner, dès maintenant, la publicité destinée à la télévision :

Rappelons que le premier volet de la campagne a été dévoilé, le 24 novembre 2021, et qu'il se poursuit en parallèle des nouvelles publicités. Il met en vedette M. Martin Carli et mise sur une approche qui a pour objectif de vulgariser l'information pertinente pour les parents et de répondre aux principaux questionnements.

Plus de renseignements sur la vaccination des jeunes sont accessibles sur Québec.ca/vaccinjeune.

