MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Paperplane Therapeutics, une jeune entreprise québécoise qui développe des jeux thérapeutiques en réalité virtuelle, sera mise à contribution dans le cadre de la campagne de vaccination des 5 à 11 ans grâce à sa solution DREAM. Cette innovation, qui a pour objectif d'aider à mieux gérer la douleur et réduire l'anxiété des jeunes patients lors de procédures médicales, survient au moment opportun avec le début de la vaccination chez les plus jeunes.

DREAM contribue au bon déroulement de divers traitements tout en réduisant leur durée. L'entreprise est enregistrée auprès de Santé Canada et répond aux standards afin de commercialiser des dispositifs médicaux sécuritaires de classe 1. Validées scientifiquement, ses solutions thérapeutiques clé en main sont le fruit d'un projet de recherche universitaire des deux membres fondateurs de l'entreprise, Jean-Simon Fortin, médecin d'urgence de formation, et David Paquin, professeur titulaire du département de Création et nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Complétée au mois de septembre 2021, l'étude clinique menée au sein du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine sur l'utilisation du dispositif DREAM auprès d'enfants de 7 à 17 ans démontre des résultats fort concluants : 80 % des patients ont ressenti moins d'anxiété lors de la procédure médicale, 50 % d'entre eux ont ressenti une réduction significative de la douleur, tandis que 30 % n'en ont pas ressenti du tout. La vaccination avec la réalité virtuelle est disponible, entre autres, au CISSS de Laval, au CIUSSS de l'Ouest-de-Île de Montréal et au CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, où se trouve la clinique de vaccination du Stade olympique.

« Le dispositif transporte les jeunes patients dans un univers immersif et multisensoriel, ayant pour effet de réduire leur perception de la douleur, mais également d'alléger la charge de travail du personnel soignant. La conclusion de nos recherches ne pouvait pas mieux tomber et nous permet de déployer DREAM dès aujourd'hui dans les centres de vaccination. D'ailleurs, Clic Santé permet aux parents d'informer le personnel soignant que leur enfant éprouve des problèmes anxieux liés à la vaccination, auquel cas le centre pourra proposer la solution en réalité virtuelle DREAM », précise Jean-Simon Fortin, président-directeur général de Paperplane Therapeutics.

« DREAM est l'aboutissement de cinq années de recherche et développement et d'idéation, en collaboration avec les secteurs universitaire et médical. Nous avons noté un taux de 100 % d'acceptabilité du produit par le personnel médical. Ceux-ci ne souhaitaient plus retourner les dispositifs à la fin de l'étude clinique », indique la collaboratrice Sylvie Le May, spécialiste de la douleur pédiatrique et chercheure principale au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.

Paperplane Therapeutics a reçu un financement total de près d'un demi-million $ pour DREAM et compte parmi ses partenaires principaux l'UQAT, CHU Sainte-Justine, MEDTEQ, IRSC, PARI CNRC et Investissement Québec. L'entreprise offre également IMAGINE qui prépare quant à lui les enfants de 5 à 17 à une séance d'IRM en réduisant l'anxiété et la peur face à l'examen. Actuellement déployé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le projet de recherche va débuter à l'hiver 2022. L'entreprise prévoit une ronde SEED au début 2022.

Paperplane Therapeutics a été fondée en 2019 par une équipe visionnaire et expérimentée. Alliant de solides expertises en médecine et en divertissement interactif, les fondateurs se sont unis pour concevoir des jeux vidéo thérapeutiques en réalité virtuelle. Leur volonté ? Améliorer concrètement l'expérience de soins que vivent les enfants et les adolescents lorsqu'ils doivent subir un traitement ou une procédure médicale, en clinique ou en milieu hospitalier.

