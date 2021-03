Vaccination contre la COVID-19 - Déclaration du directeur national de la santé publique

QUÉBEC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ -Le directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, émet la déclaration suivante concernant le vaccin d'AstraZeneca :

« La Santé publique et tous les experts suivent l'évolution de la situation concernant le vaccin d'AstraZeneca de très près. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations qui nous permettent de croire que ce vaccin présente plus de risques qu'un autre. Le cas échéant, soyez assurés que nous poserons les gestes appropriés. Je tiens à réitérer que tous les vaccins qui sont offerts au Québec sont efficaces et que les données sur le terrain montrent une équivalence dans la prévention des formes graves de la COVID-19. Il ne faut pas hésiter à recevoir le vaccin. Lorsque votre tour viendra, il est très important de vous faire vacciner. C'est notre meilleur moyen d'en finir avec cette pandémie. »

