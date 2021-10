Vaccination contre la COVID-19 : Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter

QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement lance, aujourd'hui, le volet numérique de sa nouvelle campagne publicitaire, sur le thème Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Cette campagne vise à inciter la population, et plus particulièrement les personnes vaccinées contre la COVID-19, à écouter, à rassurer et à accompagner les gens de leur entourage qui ont des réticences par rapport à la vaccination.

Certaines personnes sont actuellement inquiètes, car leurs proches hésitent encore à se faire vacciner contre la COVID-19. Toutefois, comme le rappelle cette nouvelle campagne, pour comprendre quelqu'un, il faut prendre le temps de l'écouter. Ainsi, les personnes dont des proches hésitent à recevoir le vaccin contre la COVID-19 sont invitées à rassurer ces gens sur l'importance de cet effort collectif. Pour obtenir des réponses aux questions sur la vaccination, il est possible de visiter Québec.ca/parlonsvaccin.

Cette campagne prévoit un volet radio ainsi qu'un autre numérique. Les publicités vidéos produites pour le Web sont accessibles aux adresses suivantes :

