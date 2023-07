UWorld fait partie des premiers fournisseurs à lancer un cours de préparation à l'examen novateur Digital SAT®

UWorld offre du matériel d'étude numérique de prochaine génération pour aider les étudiants à réussir leur cours SAT et lance « The 7x7 Challenge »

DALLAS, 24 juillet 2023 /CNW/ - UWorld , chef de file mondial des outils d'apprentissage en ligne pour les examens à enjeux élevés, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau cours de préparation au Digital SAT (SAT en format numérique). Le cours préparera les étudiants au nouveau format numérique de l'examen et sera accessible sur tous les appareils, y compris les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

« Nous sommes déterminés à offrir des produits qui appuient la réussite des élèves et des enseignants grâce à des ressources qui suivent le rythme du secteur de l'éducation en constante évolution, a déclaré Chandra S. Pemmasani, M.D., fondatrice et PDG d'UWorld. « Le format en ligne du SAT est une nouvelle frontière pour les étudiants qui se préparent à faire une demande d'inscription aux programmes d'études collégiales. Notre nouveau cours de préparation au SAT numérique aidera les personnes qui passent le test à naviguer dans ce territoire inconnu et à réussir leur examen. »

L'équipe d'experts d'UWorld a élaboré une banque de question comptant près de 1 000 questions (et plus à venir) qui prépareront les étudiants à ce nouveau format du SAT. En tant que plateforme d'apprentissage numérique native, UWorld est l'une des premières ressources d'études en ligne à offrir une banque de questions et une interface de pratique réaliste conçue pour simuler le SAT en format numérique, tant au niveau de la forme que de la durée, afin de mieux préparer les étudiants au véritable examen.

La technologie d'apprentissage axée sur le rendement de la plateforme permet aux étudiants d'évaluer leurs progrès et de concentrer leurs efforts sur la pratique ciblée afin de maximiser l'efficacité et le potentiel de pointage. De plus, des explications concises et détaillées sont fournies pour chaque option de réponse afin d'aider les élèves à mieux comprendre les concepts et les stratégies clés qui les aideront à réussir.

Le SAT en format numérique, offert cette année pour les étudiants étrangers et à compter de 2024 pour les étudiants américains, exige de nouvelles stratégies d'étude et met de l'avant de nouveaux types de questions. L'examen utilise des questions dynamiques qui s'adaptent aux réponses de l'élève en temps réel, ce qui réduit la durée de l'examen de 45 minutes et permet une mesure plus efficace et précise des capacités individuelles.

Le nouveau format comprend des passages de lecture plus courts, des questions plus directes et des fonctions interactives conçues pour rendre les sections de mathématiques et de lecture plus attrayantes et applicables à des scénarios réels. Ce nouvel examen améliore l'accessibilité en offrant des mesures d'adaptation personnalisables et une plus grande souplesse pour la planification et l'administration des examens. Cela permet à un plus grand nombre d'étudiants de participer à l'examen, ce qui rend le processus d'examen plus pratique. Pour en savoir plus sur les principales différences entre le SAT actuel et le SAT numérique, cliquez ici .

Le produit Digital SAT d'UWorld est maintenant disponible ici pour un essai et un achat gratuits de sept jours sur ordinateur et appareil mobile.

Les élèves devraient également profiter du défi « The 7x7 Challenge », qui encourage à répondre à sept questions chaque jour pendant sept jours pour déverrouiller un code de réduction pour la ressource SAT en format numérique. Dans le cadre de ce défi, UWorld met l'accent sur les avantages de développer des habitudes d'étude cohérentes et durables grâce à l'utilisation de courtes séances d'apprentissage actif.

À propos d'UWorld UWorld est le leader mondial de l'apprentissage en ligne pour la préparation aux examens à enjeux élevés. Depuis 2003, UWorld a aidé des millions d'étudiants de premier, de deuxième et de troisième cycles et d'étudiants professionnels à se préparer à leurs examens. Au cœur de la mission d'UWorld se trouve l'obsession pour la qualité, afin d'offrir aux élèves les meilleures ressources d'apprentissage. Peu importe l'examen auquel les étudiants se préparent, notamment l' ACT® , le SAT® , le SAT numérique® , l' AP® , le CFA®, le CPA, le MBE®, le MCAT®, le NAPLEX®/MPJE®/CPJE, le NCLEX®, le PANCE/PANRE, COMLEX®, l'USMLE®, l'ABIM®, ou l'ABFM®, UWorld assure leur réussite au moyen de méthodes d'apprentissage actif. Grâce à des questions de pratique stimulantes qui reflètent celles des vrais examens et des explications inégalées, les étudiants peuvent se préparer efficacement à tous les sujets de leurs examens. Pour en savoir plus, consultez le site UWorld.com .

