UVVC accorde son soutien à la liberté d'expression dans nos universités

MONTRÉAL, le 25 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Soutenu par un nombre diversifié de membres actifs dans plusieurs régions du Québec, UVVC est un organisme qui fait la promotion des valeurs chrétiennes dans toutes les sphères de la société. UVVC adhère au principe de la liberté d'expression pour le bien public.

Étant donné que la raison d'être de nos institutions d'enseignement universitaires est de favoriser des milieux de vie qui suscitent la réflexion, le débat et la prise de position dans un climat de respect, UVVC ajoute sa voix de soutien à celles de toutes les personnes qui sont solidaires à ce qu'une saine liberté d'expression s'exerce au sein de nos institutions.

Il est fort regrettable qu'une chargée de cours ayant voulu susciter un débat sur un enjeu de société sensible dans sa salle de classe ait dû encaisser autant de réactions disgracieuses au sujet du principe de la liberté d'expression dans un contexte intellectuel et académique. « Nous défendons avec rigueur et passion cette liberté d'expression enracinée dans nos valeurs québécoises et canadiennes. Nous désirons la maintenir à tout prix dans nos institutions académiques » indique Alberto Carbonne, le président d'UVVC.

UVVC croit également que l'utilisation du « N word » ne doit pas être employé pour qualifier des individus de manière condescendante ou de manière à créer un malaise au sein de la communauté afro-québécoise.

