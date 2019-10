UTrakk, la plateforme de gestion intelligente créée au Québec

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Proaction International, chef de file dans la gestion et l'amélioration de la performance des individus et des organisations, présente officiellement son outil de gestion numérique révolutionnaire : UTrakk. Développé il y a cinq ans, cet outil est maintenant disponible dans sa deuxième version, UTrakk_DMeS, plus complète que jamais. UTrakk vient simplifier l'expertise en gestion et en productivité et offre une nouvelle option dans la résolution d'enjeux critiques de l'économie actuelle : la compétitivité et la performance opérationnelle. Autrefois accessible uniquement aux clients de Proaction International, elle s'adresse maintenant à toutes les entreprises.

Disponible sur iPad, iPhone, ainsi que sur le Web, UTrakk est un écosystème numérique de gestion qui outille les gestionnaires au quotidien et de façon stratégique afin de les soutenir dans la réalisation de leur rôle. Cette technologie, qui est la seule à répondre à l'enjeu criant de l'organisation de la gestion, agit sur plusieurs piliers : la productivité des gestionnaires, la clarification de la structure organisationnelle, la centralisation et la standardisation des plans d'action ainsi que la mesure des comportements de gestion.

« Le développement de UTrakk repose sur plus de 15 ans d'expérience en coaching et en service-conseil sur la scène nationale et internationale. Au fil du temps, nous avons découvert qu'il y avait un vide technologique dans l'organisation de la gestion ; c'est ce qui nous a amené à développer cette solution. D'ailleurs, l'ensemble de notre modèle a été créé dans une approche de co-création, de design thinking, et son développement est collaboratif et continu avec nos clients », mentionne Antoine Drapeau-Perreault, associé et président-directeur-général Amérique du Nord, chez Proaction International.

Cet écosystème améliore considérablement l'imputabilité et permet une fluidité entre le gestionnaire et ses employés, tant au niveau technologique qu'humain. En bref, les bénéfices de UTrakk sont nombreux : en plus d'accroître systématiquement la performance opérationnelle, managériale et financière, elle outille les gestionnaires pour maximiser leur impact. Elle augmente également les bénéfices et stimule la prise de décisions.

« UTrakk est la première et la seule plateforme qui connecte et aligne tous les niveaux hiérarchiques dans la même base de données. Il en résulte une prise de décision plus facile, une vision plus globale et une gestion unifiée. Par exemple, en utilisant UTrakk, un de nos clients a éliminé six heures d'administration par semaine, maintenant consacrées à créer de la valeur pour son entreprise », insiste Antoine Drapeau-Perreault.

En cinq ans d'existence seulement, près de 200 organisations et 4000 gestionnaires ont utilisé UTrakk, ce qui a généré pas moins de 83 000 plans d'action d'amélioration dans les entreprises.

« UTrakk vient ajouter de la profondeur en structurant l'information, le pilotage des réunions et les plans d'action. Ceci permet de résoudre plus facilement les enjeux sur le terrain ; les opportunités génèrent rapidement des actions concrètes, ce qui a pour effet d'accélérer la résolution de problèmes et donc l'engagement et la mobilisation des équipes », explique Antoine Drapeau-Perreault.

Les experts de Proaction International accompagnent les organisations dans tout le processus de mise en place de l'application et bien au-delà. Une démonstration est disponible afin de déterminer les besoins adaptés pour chaque entreprise. Les outils de création d'audits de conformité sont faits sur mesure, en fonction de la réalité de l'entreprise. Des ateliers de formation, du coaching et du support technique sont également offerts.

Grâce à UTrakk, Proaction International renforce son appui aux gestionnaires des organisations d'ici et d'ailleurs avec une solution taillée sur mesure pour les enjeux criants du 21e siècle.

À propos de Proaction International

Proaction International, née en 2004, est une société de service-conseil québécoise contenant des filiales à travers le monde, dont le but premier est d'améliorer la performance des individus et des organisations. Éprouvée par plusieurs centaines d'entreprises sur trois continents, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Proaction International recherche à stimuler des changements, dépasser les attentes, susciter des transformations dans des entreprises privées et publiques recherchant des gains financiers, opérationnels et humains. C'est avec l'idée de toujours vouloir offrir un service-conseil en amélioration continue à ses clients que l'entreprise décide d'amener l'organisation managériale à un autre niveau avec l'application web et mobile UTrakk_DMeS.

