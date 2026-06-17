Utiliser du béton par temps chaud : l'ABQ rappelle les bonnes pratiques pour accroître la durabilité des travaux

La qualité et la durabilité des ouvrages en béton se jouent dès la mise en place, particulièrement lorsque le mercure grimpe.

BOUCHERVILLE, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - À l'approche des grandes chaleurs estivales, l'Association béton Québec (ABQ) rappelle aux donneurs d'ouvrage, entrepreneurs et surveillants de chantier que le bétonnage par temps chaud exige une vigilance accrue à chaque étape des opérations pour assurer la qualité et la durabilité des travaux effectués.

« Un ouvrage de qualité et durable ne repose pas que sur du béton de qualité, mais aussi sur des techniques particulières de mise en place, surtout par temps chaud. Par exemple, un produit de cure appliqué trop tard ou en quantité insuffisante, ou un réducteur d'évaporation détourné en agent de finition, peuvent suffire à compromettre un ouvrage qui aurait autrement très bien performé. L'ABQ offre plusieurs ressources aux entreprises et aux salariés pour les outiller, même lorsque le mercure grimpe.» rappelle Yves Dénommé, directeur technique à l'ABQ

Selon la norme CSA A23.1 : dès que la température ambiante atteint 27°C, ou que les prévisions météorologiques indiquent qu'elle sera dépassée en cours de bétonnage, des mesures de protection du béton fraîchement mis en place sont obligatoires.

L'ABQ rappelle ci-dessous les principales mesures préventives, tirées de son bulletin technique Technobéton no 7 -- Le bétonnage par temps chaud, offert gratuitement au betonabq.org.

Avant la coulée

Vérifier la météo et le taux d'évaporation prévu; des mesures s'imposent dès 0,5 kg/m²/h (CSA A23.1).

Couler tôt le matin, en soirée ou de nuit.

Coordonner les livraisons pour éviter toute attente des camions-malaxeurs.

Préparer main-d'œuvre, équipement et matériaux de cure avant l'arrivée du béton.

Humidifier coffrages, armatures et fondation granulaire (sans eau libre).

Ombrager ou refroidir les surfaces exposées au soleil.

Livraison et mise en place

Le producteur doit livrer le béton dans les plages de température prescrites par la norme.

Ne jamais ajouter d'eau au-delà des exigences de la norme.

Mettre en place, consolider et finir le béton sans délai inutile.

Protéger la surface fraîche contre l'évaporation (brumisation, pares-vent, etc.)

Finition et cure

Amorcer la cure immédiatement après la finition, sans affecter la surface.

Privilégier la cure humide (arrosage, toiles absorbantes saturées, etc.)

Contrôle qualité

Protéger les éprouvettes cylindriques du soleil et les conserver entre 15°C et 25°C conformément à la norme CSA A23.2-3C.

« L'ABQ est là pour appuyer l'ensemble des intervenants en construction, du producteur jusqu'au client qui bénéficie des produits de béton. En plus de posséder les connaissances techniques, l'ABQ porte la voix de l'industrie du béton auprès des décideurs publics. J'invite tous les acteurs concernés à solliciter nos services. Ultimement, c'est la qualité et la durabilité des ouvrages en béton qui en sortent gagnants.» mentionne Luc Bédard, directeur général à l'ABQ

À propos de l'Association béton Québec

L'Association béton Québec (ABQ) regroupe les producteurs de béton prêt à l'emploi du Québec ainsi que leurs partenaires de l'industrie. Parmi ses missions, elle s'engage à promouvoir les bonnes pratiques et l'utilisation durable du béton prêt à l'emploi, notamment par la diffusion de ses bulletins techniques Technobéton.

SOURCE Association béton Québec

Renseignements : Yves Dénommé, ing., M.Sc.A. Directeur technique, Association béton Québec, 520, rue D'Avaugour, bureau 2200, Boucherville (Québec) J4B 0G6, Téléphone : 450 650-0930 | Sans frais : 1 855 650-0930, Courriel : [email protected] | betonabq.org