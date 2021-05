Utilisation des écrans et santé des jeunes - Le ministre Carmant annonce les prochaines étapes des travaux

QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce que les travaux amorcés dans le cadre de l'élaboration de la première Stratégie sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes reprendront sous peu.

Rappelons qu'un forum s'est tenu en février 2020. Il a permis de réunir de nombreux experts québécois en vue de développer une vision commune sur l'état des lieux au regard de cette problématique en émergence. Le forum visait à échanger sur les effets de l'exposition et de l'utilisation des écrans sur la santé et le développement des enfants et des jeunes.

En raison de la pandémie, les travaux qui s'étaient amorcés à la suite du forum ont été interrompus et l'échéancier prévu a été repoussé. Ces enjeux demeurent prioritaires pour le gouvernement. Les travaux seront donc remis sur les rails au cours des prochains mois.

Le contexte de la dernière année a mis en lumière une utilisation accrue des écrans dans la vie des personnes et des familles. Afin de permettre de se pencher sur cette question, un appel à mémoire, sur invitation, sera lancé dans les prochains jours auprès d'une trentaine d'organisations. Ces mémoires permettront d'apporter des réflexions collectives, de soulever des enjeux et également des pistes de solution pour permettre une utilisation saine des écrans, qui font partie de la vie quotidienne des familles, des jeunes et des étudiants, que ce soit à l'école ou dans les milieux de travail, par exemple. Les mémoires proposés devront être transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux d'ici le 30 juin prochain.

Par la suite, une consultation sera tenue en ligne au début de l'automne 2021 et réunira la quinzaine d'organisations qui auront été retenues issues des secteurs de la jeunesse, de la santé et de l'éducation, afin de partager les préoccupations et permettre de contribuer aux travaux sur le sujet des écrans.

Les échanges alimenteront la réflexion et les travaux menant à l'élaboration de la première Stratégie sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes, dont le dévoilement est prévu en octobre 2021. Les sujets abordés toucheront principalement les jeunes de 2 à 25 ans, mais certaines recommandations visant la population générale pourraient être énoncées.

« Je suis très heureux que nous puissions reprendre les travaux sur ces enjeux très importants. Le forum qui s'est tenu en 2020 nous a donné l'occasion d'échanger sur des pistes de solution en vue de favoriser la prévention et la réduction des méfaits liés à l'utilisation des écrans et son encadrement. La technologie a plusieurs bons côtés, mais pour certaines personnes, l'usage des écrans peut conduire à une dépendance ou avoir des effets négatifs. Je remercie tous ceux qui nous appuieront dans la poursuite de notre démarche. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

