Usine pilote de carburant d'aviation durable à Montréal

BBA, Polytechnique Montréal et Consortium SAF+ remportent lePr Prix Visionnaire aux Grands Prix du génie-conseil québécois 2022

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La firme de génie-conseil BBA, Polytechnique Montréal et Consortium SAF+ ont remporté le Prix Visionnaire lors de la 20e édition des Grands Prix du génie-conseil québécois, événement présenté hier à Montréal par l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG).

Le Prix Visionnaire est décerné annuellement à un projet d'ingénierie comportant une valeur particulière en termes d'innovation, d'audace ou de proactivité.

« Recevoir cette reconnaissance auprès de nos partenaires Polytechnique Montréal et Consortium SAF+ nous encourage à redoubler d'ingéniosité afin de soutenir les efforts de décarbonation. Nous sommes fiers de participer à ce projet qui pourrait transformer le futur de l'aviation et d'une foule d'autres industries, et qui pose des bases solides sur lesquelles créer de nouvelles solutions résilientes et durables », affirme Jérôme Pelletier, président et chef de la direction de BBA.

Le projet lauréat concerne l'installation et l'opération d'une usine pilote destinée à convertir des émissions de carbone industrielles en un nouveau carburant d'aviation durable dont l'impact en GES est 80 % moindre que celui du kérosène conventionnel.

Ce projet s'inscrit dans la plateforme de chimie verte et d'ingénierie durable de Polytechnique Montréal, visant à propulser des projets de décarbonation énergétique en collaboration avec des partenaires industriels tels que le Consortium SAF+.

L'intégration, la mise en service et le démarrage ont nécessité beaucoup d'efforts et d'ingéniosité, mettant à contribution l'expertise opérationnelle de BBA qui a dépassé les attentes et relevé tous les défis techniques en un temps record.

L'usine pilote de carburant d'aviation durable a été sélectionnée parmi 61 projets en nomination. Il s'agit du premier projet de capture et de conversion de CO 2 en un produit utilisable à être réalisé au Québec, et fait figure de précurseur en Amérique du Nord.

Le succès de la mise en opération de l'usine pilote SAF+ a établi la preuve du concept, ce qui permet d'aller de l'avant avec la construction d'une usine de production industrielle à grande échelle d'ici 2026, un investissement de 375 millions de dollars. À elle seule, la production quotidienne de l'usine supprimera l'équivalent carbone de 222 vols aller-retour Montréal-Paris!

« La qualité des projets en nomination et l'innovation dont fait preuve le génie-conseil québécois et ses partenaires reflètent la capacité de notre industrie à agir comme Leaders dans un monde en transition, le thème de cette année », souligne Bernard Bigras, président-directeur général de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG). « Le projet d'usine pilote de carburant d'aviation durable illustre parfaitement le rôle du génie-conseil québécois pour réaliser la transition énergétique et relever le défi des changements climatiques. »

Les projets lauréats ont été sélectionnés dans plusieurs catégories par un jury indépendant présidé par Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec et directeur général du conseil de l'innovation du Québec. La qualité de l'ingénierie, les innovations développées et les bénéfices pour la société en termes de développement durable ont été pris en considération dans l'évaluation des projets en nomination.

Pour en savoir plus sur le Prix Visionnaire et l'ensemble des lauréats aux Grands Prix du génie-conseil québécois, visitez le site Internet de l'AFG.

