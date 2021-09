Usine de transformation de porc d'Olymel à Ange-Gardien : Démarrage d'un 2e quart d'abattage

ST-HYACINTHE, QC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Après des travaux d'aménagement importants et un investissement de 3 millions de dollars, la direction d'Olymel annonce aujourd'hui le démarrage d'un deuxième quart de travail d'abattage à son usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs d'Ange-Gardien, en Montérégie, (anciennement Agromex - F. Ménard). Cet ajout d'activités a permis à ce jour la création de 150 nouveaux emplois, portant à plus de 700 le nombre d'employés œuvrant dans cet établissement. Plus d'une centaine de nouveaux postes devraient être comblés au cours des prochaines mois.

Annoncé en février dernier, les travaux permettant l'ouverture de ce 2e quart d'abattage de soir ont respecté l'échéancier prévu. Addition d'espace de réfrigération et de capacité de congélation, agrandissement de la cafétéria et des aires de stationnement et rehaussement des équipements de traitement des eaux usées ont notamment fait partie des aménagements nécessaires à la mise sur pied de ce quart de travail de soir. La capacité d'abattage hebdomadaire de l'établissement passera donc au cours des prochaines semaines de 25 000 à 35 000 porcs. Cette augmentation du volume d'abattage d'Olymel devrait également concourir, dans une certaine mesure, à l'amélioration de l'écoulement des porcs en attente dont le nombre a atteint un seuil sans précédent au Québec.

« L'augmentation des capacités d'abattage de l'usine d'Ange-gardien concrétise les objectifs de développement qu'Olymel s'était fixés au moment de l'acquisition de F. Ménard. Cet investissement permettra également à notre entreprise d'augmenter la part de sa production de produits à valeur ajoutée, comme le porc frais réfrigéré (chilled pork), un produit prisé notamment sur le marché japonais que dessert déjà l'usine d'Ange-Gardien, en plus du marché domestique. Dans une période difficile, marquée par la pandémie de Covid-19, cette hausse des activités générera de l'optimisme et des retombées économiques positives pour l'ensemble de la grande région de la Montérégie. Je tiens à saluer la collaboration du Syndicat des salarié(e)s d'Agromex représenté par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) pour l'ouverture et la collaboration obtenues tout au long du développement de ce projet de croissance », de déclarer, Réjean Nadeau, président-directeur général d'Olymel.

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant près de 15 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

