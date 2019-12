Usine de Fortress à Thurso : « Tous les efforts seront faits »

THURSO, QC, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec multiplie les efforts pour trouver un investisseur stratégique afin de relancer les actifs de l'usine de Fortress à Thurso, de préserver les emplois qui y sont associés et d'assurer ainsi la pérennité de l'écosystème forestier dans la région de l'Outaouais. Fortress vient de se placer à l'abri de ses créanciers.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le processus formel de mise en vente de l'usine de Fortress à Thurso, lancé en octobre 2019 par Investissement Québec, n'a pas permis de trouver un repreneur potentiel à court terme. L'entreprise a donc décidé de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), chapitre C‑36). L'entreprise met ainsi ses actifs en dormance le temps de cibler des partenaires potentiels.

Citations :

« Je peux vous confirmer que tous les efforts sont mis en place pour relancer l'usine et assurer l'avenir de ses installations. C'est toute la région de l'Outaouais qui en sortira gagnante : les travailleurs, les fournisseurs ainsi que les autres usines de la région qui bénéficieront de la relance de l'usine de Thurso. Nous avons entamé des discussions avec des représentants d'entreprises québécoises et des acteurs régionaux de l'industrie forestière. Le gouvernement devra réviser certains éléments structurants de l'industrie afin de mieux refléter la réalité des entreprises et celle du secteur forestier d'aujourd'hui. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Il importe pour notre gouvernement de redoubler d'ardeur pour trouver des solutions durables à cette situation. Nous ne ménageons aucun effort afin de créer un environnement d'affaires favorable, qui permettra d'assurer la poursuite de l'ensemble des activités forestières et de sciage. Nous avons déjà posé des gestes concrets pour soutenir l'économie et l'industrie forestière de la région, et nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des intervenants régionaux en ce sens afin de définir des solutions à long terme. La création d'une cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides, une initiative que nous avons annoncée le 29 novembre dernier et que nous mettrons en place prochainement, rejoint pleinement cet objectif. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Mes pensées vont d'abord aux travailleurs de l'usine de Thurso. Ce sont des amis et des membres de la famille. Ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours. Nous sommes conscients que ce n'est pas une situation facile pour eux. Fortress joue un rôle déterminant dans la structure industrielle forestière en Outaouais, mais aussi dans les Laurentides. La fermeture définitive de l'usine affaiblirait considérablement la viabilité de plusieurs autres entreprises de la région, notamment des scieries. Je travaille sans relâche avec mes collègues afin de trouver un investisseur qui permettra la relance de l'entreprise et la préservation de ces emplois dans notre région. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

En 2010, la société Fortress Cellulose Spécialisée a acquis l'usine de pâte kraft située à Thurso , en Outaouais. L'usine était alors fermée et Fortress projetait de la convertir à la production de pâte dissolvante. L'établissement d'une usine de cogénération de 24 mégawatts était aussi prévu.

, en Outaouais. L'usine était alors fermée et Fortress projetait de la convertir à la production de pâte dissolvante. L'établissement d'une usine de cogénération de 24 mégawatts était aussi prévu. Le gouvernement du Québec a participé au financement de ce projet en consentant un prêt de 102 millions de dollars sur un coût total projeté de 175 millions de dollars. Le coût final du projet a toutefois atteint 300 millions de dollars, soit un dépassement de 125 millions de dollars, ce qui a nui à la performance de Fortress. Le gouvernement du Québec a accepté, en mai 2019, de modifier le décret existant afin de prolonger le moratoire sur le remboursement du prêt de 102 millions de dollars jusqu'au 31 mars 2022.

En août 2019, le gouvernement du Québec a consenti un prêt de 5 millions de dollars pour renflouer le fonds de roulement de l'entreprise. En octobre dernier, il a également attribué un prêt de 8 millions de dollars afin de mettre en place des mesures de conservation des actifs et de compléter le processus de sollicitation de vente.

Le gouvernement du Québec est présent afin de soutenir les travailleurs souhaitant rester actifs sur le marché du travail. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale peut notamment offrir un accompagnement à ceux qui le désirent par l'intermédiaire de programmes et de mesures applicables, tels que des services d'aide à l'emploi, d'orientation professionnelle et de formation.

