Urgences-santé remporte un prestigieux Prix Hippocrate pour la paramédecine de régulation

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La paramédecine de régulation, incluant la coévaluation et le triage secondaire, s'est vue décerner une importante distinction lors de la 14e cérémonie du Prix Hippocrate. Chaque année, ce dernier souligne des projets relevant de toutes disciplines dans le domaine de la santé. C'est parmi 115 dossiers provenant de partout au Québec que le projet de paramédecine de régulation a été choisi comme récipiendaire du Prix Jean-Paul Marsan. Cette distinction est destinée aux projets ayant démontré une innovation significative marquant une évolution pour le Québec en matière de soins de santé et de services sociaux.

Une percée majeure pour l'avenir du secteur préhospitalier

La paramédecine de régulation, une alternative au transport ambulancier vers les salles d'urgence, contribue concrètement à la fluidité du réseau de la santé et de la chaîne d'intervention préhospitalière. Cette approche de collaboration entre un paramédic au chevet du patient et une infirmière nous permet d'amener le bon patient, au bon endroit, au bon moment.

Depuis que ce projet est implanté à Urgences-santé, plusieurs centaines de transports vers les salles d'urgence ont été réorientés vers d'autres ressources plus appropriées à la condition du patient comme la clinique ou le CLSC.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance pour un projet aussi prometteur que la coévaluation et le triage secondaire. Ce projet rassembleur permet de répondre encore mieux au besoin du patient. Il a un impact concret grâce à l'implication de tous les maillons de la chaîne préhospitalière » souligne François Charpentier, président-directeur général.

Les paramédics au cœur d'une chaîne d'intervention préhospitalière

Pendant son allocution, monsieur Charpentier a tenu à présenter certaines personnes présentes à sa table afin d'illustrer la chaîne d'intervention préhospitalière comme une solution concrète pour l'efficacité du réseau de la santé.

En commençant par le premier maillon de la chaîne : madame Cristelle Sénécal-Ayotte. Une Shawiniganaise qui a reçu la médaille de la bravoure pour avoir sauvé la vie d'un inconnu de 68 ans en pratiquant les manœuvre de RCR pendant 10 minutes en attendant l'arrivée des premiers secours devant sa maison.

La population représente, en effet, un partenaire important de la chaîne d'intervention. En présence d'une situation de détresse, les citoyens peuvent agir directement pour amorcer l'intervention. Ils sont en mesure non seulement de communiquer avec le 9-1-1, mais aussi d'appliquer les consignes qu'ils reçoivent de la part des répartiteurs médicaux d'urgence.

Le deuxième maillon de la chaîne préhospitalière: les services de premiers répondants qui sont formés pour intervenir rapidement sur les lieux. Monsieur Patrick Taillefer, directeur du Service Incendie de la ville de Laval représentait des premiers répondants de niveau 1.

Ensuite, monsieur Ronald Boudreau, directeur général adjoint exécutif à la Sûreté du Québec qui illustrait l'accessibilité aux défibrillateurs externes automatisés, communément appelés DEA, dans tous les véhicules patrouilles de la SQ à la grandeur du Québec.

Et l'ensemble de l'équipe d'Urgences-santé, qui représentent la grande famille des paramédics et répartiteurs médicaux d'urgence, qui contribuent, ensemble, à sauver des vies et à réduire la morbidité associée à une condition médicale qui nécessite une intervention urgente.

« Pour assurer le meilleur accès possible aux soins d'urgence, de façon équitable, il faut miser sur tous les maillons de la chaîne. Ils sont tous en continuité, et ça commence par le citoyen, qui doit et qui veut être impliqué. Urgences-santé est la prise en charge intégrée de l'ensemble de la chaîne d'intervention préhospitalière sur le territoire de Montréal et Laval, et ce, à partir du tout début » a conclu le président-directeur général, monsieur François Charpentier.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie près de 1 700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et près de 100 répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent la population de Montréal et de Laval (2,5 millions de personnes).

