Urgences au Québec - Le pic hivernal est atteint

MONTRÉAL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Santé Québec a présenté ce matin son septième bilan de la situation des urgences au Québec. La situation dans les urgences est difficile et a des effets dans l'ensemble des établissements alors que le pic hivernal est atteint.

Situation dans les urgences

Comparaison avec l'an dernier pour le taux d'occupation sur civière

Le taux d'occupation sur civière au Québec se situe à 123%, en hausse de 10,5% par rapport à 2023-2024.

Pour Montréal et le 450, les taux d'occupation sur civière se situent encore bien au-delà de la moyenne québécoise. Pour Montréal, il se situe à 144%, en hausse de 20% par rapport à l'an dernier. Pour le 450, le taux d'occupation sur civière se situe à 139 % et est semblable à celui de l'an dernier.



Comparaison avec l'an dernier pour la durée moyenne de séjour

La durée moyenne de séjour pour l'ensemble du Québec, s'est détérioré de 96 minutes par rapport à l'an dernier, passant de 17,8 heures à 19,4 heures pour la période du 4 au 17 février.

C'est dans la région de Montréal que la plus grande détérioration est constatée, passant de 20,7 heures à 23,6 heures.

Comparaison avec l'an dernier pour le nombre de visites par jour aux urgences

Pour la première fois en plusieurs semaines, le nombre de visites quotidiennes dans les urgences du Québec est stable par rapport aux années précédentes.

Urgences pédiatriques

Le taux d'occupation sur civière pour les urgences pédiatriques s'est amélioré par rapport aux années précédentes, et se situe autour de 103%. La durée moyenne sur séjour est quant à elle plutôt stable.

Une hausse est remarquée pour le nombre de visites quotidiennes aux urgences pédiatriques, pour atteindre 487 visites par jour, une augmentation de près de 100 visites par jour par rapport à l'an dernier.

Conseils de prévention pour la semaine de relâche

Les hôpitaux pédiatriques étant déjà hautement fréquentés en raison de la circulation des virus, les parents sont invités à contacter le 8-11, à consulter leur pharmacien et à pratiquer les autosoins avant de prendre le chemin de l'urgence avec leur enfant.

De plus, à l'approche de la semaine de relâche, Dre Mélanie Labrosse, pédiatre-urgentiste responsable de la traumatologie à l'urgence du CHU Sainte-Justine, rappelle l'importance de la prévention pour éviter les blessures et accidents lors des activités physiques et extérieures.

« Porter un équipement de sécurité appropriée, assurer une surveillance parentale et choisir des activités adaptées aux aptitudes physiques tous et toutes peut éviter aux familles une visite aux urgences pédiatriques ».

