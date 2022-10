Urgence d'agir dans le dossier de la réforme de l'assurance-emploi

OTTAWA, ON, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants de l'Alliance Interprovinciale vont rencontrer les chefs du Bloc Québécois et du NPD, ainsi que la sénatrice Pierrette Ringuette pour discuter des problématiques et de pistes de solution liées à la réforme de l'assurance-emploi. Rappelons que cette réforme, d'abord prévue en juin 2022, a été repoussée en octobre pour finalement être remise à une date ultérieure encore inconnue.

Sans cette réforme, beaucoup de chômeuses et chômeurs se retrouveront encore cette année dans une situation précaire avec un période de Trou noir, alors que d'autres ne parviendront tout simplement pas à se qualifier. « Tout comme les travailleurs et travailleuses de l'Est du Canada, les chômeurs et chômeuses de l'Est du Québec dénoncent les règles actuelles du programme d'assurance-emploi qui affectent particulièrement les travailleuses et travailleurs de l'industrie saisonnière. Solidaires de l'Alliance, la CSN et la FTQ réclament également depuis des années une vraie réforme de l'assurance-emploi et, malgré de nombreuses promesses des gouvernements qui se sont succédé à Ottawa, rien ne bouge. Pourtant, la ministre responsable du dossier, Carla Qualtrough dit être bien au fait du dossier, alors pourquoi refuse-t-elle d'agir ? », a déclaré le conseiller régional de la FTQ pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, M. Yves-Aimé Boulay.

Un mandat clair pour la ministre Qualtrough

Dans la lettre de mandat de la ministre Qualtrough, le premier ministre demande clairement de « mettre en œuvre d'ici l'été 2022 un plan de modernisation du programme d'assurance-emploi adapté au 21e siècle, établir un système plus robuste et plus inclusif dont tous les travailleurs peuvent bénéficier, y compris les travailleurs [de l'industrie] saisonni[ère] ». Or, cette réforme promise par le gouvernement fédéral va-t-elle avoir lieu ou se matérialisera-t-elle seulement en quelques annonces livrées à la pièce ? Les demandes de l'Alliance sont claires : le maintien du seuil de 420 heures travaillées et l'augmentation du nombre de semaines admissibles pour permettre aux travailleurs de ne plus vivre le Trou noir.

« Quel message ces travailleuses et travailleurs devraient-ils comprendre dans le manque de proactivité du gouvernement dans ce dossier ? Parce que sans réforme de l'assurance-emploi, ce sont les régions qui vont continuer à se vider et les travailleurs et travailleuses déjà en situation de précarité qui vont continuer à s'appauvrir », a affirmé pour sa part M. Guillaume Tremblay de la CSN Côte-Nord.

SOURCE Alliance interprovinciale

