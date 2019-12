UPS étend la portée mondiale de ses services express internationaux

Les services UPS Worldwide Express® et UPS Express® Plus sont désormais offerts pour plus de 3 200 nouveaux codes postaux dans 40 pays, dont cinq constituent des ajouts.

Le service UPS Worldwide Express Freight est désormais offert pour près de 8 000 nouveaux codes postaux dans 11 pays, dont 4 constituent des ajouts.

MISSISSAUGA, ON, le 11 déc. 2019 /CNW/ - UPS (UPS : NYSE) a annoncé aujourd'hui que les expéditeurs d'envois urgents de 40 nouveaux pays pourront désormais compter sur UPS Worldwide Express et UPS Express Plus, qui font partie de la gamme de services d'expédition internationale d'UPS et qui sont assortis d'une garantie de livraison à un jour précis ou à une heure précise. Les services express d'UPS sont désormais accessibles aux entreprises de 140 pays et territoires et proposent la livraison en matinée dans les 20 pays présentant le PIB le plus élevé. La plus récente expansion rend accessible aux entreprises le service de livraison en matinée ou en mi-journée afin d'accélérer la mise en marché et le réapprovisionnement des stocks, en plus de répondre aux besoins d'expédition urgents vers des secteurs de croissance aux quatre coins du monde.

« Le commerce transfrontalier continue de présenter des occasions de croissance, tant pour nous que pour nos entreprises clientes de toutes tailles », a affirmé Nando Cesarone, président d'UPS International. « En élargissant la portée de nos services express, nous améliorons la connexion de nos clients avec les endroits pour lesquels nous décelons un potentiel de croissance élevé. Nos services d'expédition pour envois urgents sont plus rapides, accélèrent la mise en marché dans les économies à forte croissance et constituent un autre moyen pour nos clients d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement transfrontalière. Chaque avantage compte, particulièrement pour les petites entreprises en démarrage. Leur réussite est ce qui stimule le commerce et crée des emplois à l'échelle mondiale. »

Les entreprises doivent pouvoir compter sur un service de livraison garantie à heure précise. C'est pourquoi UPS étend également la portée de ses services d'expédition express au sein de marchés clés en ajoutant de nouveaux codes postaux dans 14 pays européens, ainsi que dans d'autres marchés, dont l'Asie, les Amériques et le sous-continent indien. Au Moyen-Orient et en Afrique, cinq nouveaux marchés ont été ajoutés au réseau de livraison express d'UPS, soit : l'Algérie, la Namibie, la Réunion (UPS Worldwide Express), ainsi que le Nigéria et le Qatar (UPS Worldwide Express Plus).

« L'accélération de la mise en marché pour nos clients des économies émergentes, particulièrement les petites entreprises, leur permettra d'être mieux positionnés pour concurrencer sur un pied d'égalité partout dans le monde », a déclaré Jean-François Condamine, président de la division de la croissance et des marchés émergents d'UPS. « Nos clients misent sur la rapidité, la fiabilité et la visibilité des services express d'UPS pour expédier leurs envois urgents vers les marchés à fort potentiel de croissance en Europe, en Asie et ailleurs. »

Les clients qui acheminent des envois de fret urgents peuvent se fier au service UPS Worldwide Express Freight qui prévoit désormais la livraison à délai déterminé d'expéditions de fret palettisé vers près de 8 000 nouveaux codes postaux dans 11 pays, dont des marchés en forte croissance tels que la Russie, le Nigéria et le Vietnam. L'ajout de ces codes postaux permet d'élargir par cinq fois la portée de ce service garanti, et ainsi d'expédier des envois à destination de plus de 76 pays et territoires et d'en recevoir en provenance de plus de 82 pays et territoires.

Les clients d'UPS peuvent bénéficier de services de courtage en douane avantageux dans ces zones nouvellement étendues. En tant qu'un des plus importants courtiers en douane au monde, UPS aide les clients à composer avec les réglementations en constante évolution, à assurer leur conformité et à acheminer leurs envois au-delà des frontières internationales. L'équipe de courtage en douane d'UPS mise sur plus de 80 ans d'expérience et compte plus de 400 sites de dédouanement pour les importations et les exportations. Aux États-Unis seulement, elle transmet pour ses clients plus de six millions de déclarations par année.

À propos d'UPS

