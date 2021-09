Vous voulez faire du jogging, marcher ou simplement profiter du grand air? La poussette RIDGE est optimisée pour la performance afin de garder les familles actives en mouvement. Les enfants profiteront du confort assuré d'un siège rembourré profond et d'un auvent complet, et tireront le meilleur parti de chaque aventure. Convenant aux enfants de 6 mois à 25 kg avec une capacité de poids totale allant jusqu'à 36 kg, la poussette RIDGE offre des caractéristiques novatrices qui comprennent :

Jamais de pneus à plat - Un trajet en douceur sans avoir recours à une pompe à air! Les pneus sans gonflage permettent aux parents de rouler sur n'importe quel terrain grâce à de grandes roues de 30 cm et de 40 cm dotées de bandes de roulement profondes.

- Un trajet en douceur sans avoir recours à une pompe à air! Les pneus sans gonflage permettent aux parents de rouler sur n'importe quel terrain grâce à de grandes roues de 30 cm et de 40 cm dotées de bandes de roulement profondes. Frein à main réactif - Système de freinage à disque fiable de 160 mm offrant une plus grande puissance d'arrêt et une plus grande réactivité pour vous ralentir lorsque vous courez, que vous explorez un terrain accidenté ou que vous descendez une côte.

- Système de freinage à disque fiable de 160 mm offrant une plus grande puissance d'arrêt et une plus grande réactivité pour vous ralentir lorsque vous courez, que vous explorez un terrain accidenté ou que vous descendez une côte. Conçue pour la performance - Votre enfant restera confortable sur tous les types de terrain, peu importe son poids, grâce à la suspension réactive avancée dotée d'un système breveté en deux étapes.

- Votre enfant restera confortable sur tous les types de terrain, peu importe son poids, grâce à la suspension réactive avancée dotée d'un système breveté en deux étapes. Vous poussez. Ils se détendent. Le siège de la poussette RIDGE est conçu pour le confort. Un siège profond et rembourré avec un soutien lombaire supplémentaire permet de soutenir les enfants en toute sécurité lors de toutes les sorties.

Le siège de la poussette RIDGE est conçu pour le confort. Un siège profond et rembourré avec un soutien lombaire supplémentaire permet de soutenir les enfants en toute sécurité lors de toutes les sorties. Pliage d'une main - La poussette se plie facilement et rapidement en une seule poussée et d'une seule main, et peut se tenir debout seule une fois pliée.

La poussette se plie facilement et rapidement en une seule poussée et d'une seule main, et peut se tenir debout seule une fois pliée. Conçue pour faire de l'ombre - La poussette RIDGE est dotée d'un auvent extensible avec protection UPF 50+ qui offre une ombre protectrice et un environnement de sieste parfait. Une fenêtre en filet permet aux parents de jeter un coup d'œil à leurs petits lors des sorties et permet une meilleure aération.

- La poussette RIDGE est dotée d'un auvent extensible avec protection UPF 50+ qui offre une ombre protectrice et un environnement de sieste parfait. Une fenêtre en filet permet aux parents de jeter un coup d'œil à leurs petits lors des sorties et permet une meilleure aération. Guidon à quatre positions - Ajustez le guidon de la poussette à la hauteur désirée à l'aide du coude à quatre positions pour un plus grand confort.

En plus des caractéristiques qui facilitent la vie des parents, les familles peuvent également profiter d'une variété d'accessoires lorsqu'elles courent ou se promènent avec la poussette RIDGE, y compris des adaptateurs compatibles avec le landau ou le siège d'auto pour bébé MESA i-SIZE, un sac organisateur pour les parents, un marche-pied PiggyBack pour poussette, une housse de protection contre le soleil et les moustiques Performance, entre autres.

La poussette RIDGE est offerte en trois choix de couleurs : BRYCE (blanc, carbone), JAKE (charbon de bois, carbone) et REGGIE (bleu ardoise, carbone) et sera disponible aux points de vente locaux cet automne. Pour en savoir plus sur la poussette RIDGE, visitez www.uppababy.com /RIDGE. Pour trouver un détaillant local près de chez vous, visitez www.uppababy.com/retail-locator . Suivez UPPAbaby sur les médias sociaux. Instagram ( www.instagram.com/uppababy ) et Facebook ( www.facebook.com/uppababy ).

À propos d'UPPAbaby

La mission d'UPPAbaby est d'offrir les poussettes, les sièges d'auto et l'équipement pour enfants les plus astucieux, en plus d'être intuitivement conçus, élégants, dotés des caractéristiques et des fonctions que tous les parents recherchent et d'autres innovations qu'ils n'auraient jamais cru possible. UPPAbaby s'engage à offrir une expérience client aussi exceptionnelle que les produits de l'entreprise. Fondée en 2006, UPPAbaby est basée au Massachusetts, aux États-Unis, et offre des produits dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.uppababy.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631082/UPPAbaby_RIDGE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1631133/UPPAbaby_Logo.jpg

SOURCE UPPAbaby

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Mary-Catherine Wright 781-431-3098 [email protected], http://www.uppababy.com

Liens connexes

http://www.uppababy.com