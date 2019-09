UPPAbaby dévoile sa gamme de poussettes 2020

Suspension de toutes les roues améliorée - Profitez de la douceur de roulement en poussant un enfant (ou trois !) Sur toute la surface du sol grâce à de nouveaux pneus plus souples à ressort et à une suspension à toutes les roues.

Plus de protection contre le soleil - Les auvents allongés du siège pour enfant et RumbleSeat comprennent un tissu à fermeture à glissière offrant encore plus d'ombre lors d'une exposition au soleil. Les panneaux en mesh facilitent la visualisation tout en ajoutant un flux d'air.

Un harnais sans soucis - Il suffit de régler le harnais sans refiletage d'un seul geste, offrant une facilité d'utilisation et garantissant ainsi un ajustement précis pour les bébés en croissance.

Le CRUZ V2 continue d'offrir aux parents une solution de poussette compacte et sans compromis avec un tout nouveau design et un niveau de performances de promenade amélioré. Les nouvelles fonctionnalités incluent :



Performances de suspension optimales - La suspension arrière à double action, en attente de brevet, associée à la suspension avant assure une conduite plus douce.

Un pli réduit - Un pli plus petit que son prédécesseur rend le CRUZ V2 encore plus facile à transporter et à ranger dans des espaces restreints ou des coffres.

Jantes plus grandes - Des pneus plus grands à l'avant et à l'arrière permettent une conduite plus douce sur les terrains difficiles.

Plus de confort pour les tout-petits en croissance - Le siège pour tout-petit peut accueillir les enfants de 3 mois à 22 kilos. Un dos plus haut, un repose-jambes plus long et un repose-pied plus profond offrent un confort accru aux enfants en croissance.

Pour 2020, UPPAbaby a le sens du détail et le suivi des tendances de la mode. De nouveaux motifs, textiles et panels de couleur se joignent à des couleurs éprouvées. Les modes UPPAbaby VISTA V2 et CRUZ V2 incluent:



ALICE (rose poudré / châssis argenté / cuir sable)

FINN (bleu mer profond / châssis argenté / cuir châtaigne)

HAZEL (olive / cadre argenté / cuir sable)

SIERRA (tricot dune / châssis argenté / cuir noir)

BRYCE (blanc nacre / châssis argenté / cuir châtaigne)

EMMETT (vert mélange / châssis argenté / cuir sable)

GREGORY (bleu mélange / châssis argenté / cuir sable)

JAKE (charbon de bois / châssis carbone / cuir noir)

JORDAN (charbon de bois mélange / châssis argenté / cuir noir)

À propos d'UPPAbaby

La mission de UPPAbaby est de créer les poussettes, sièges auto et équipements juvéniles les plus intelligents possibles : intuitivement conçus, élégants et épurés, dotés des caractéristiques et des fonctions souhaitées par tous les parents, sans oublier des innovations inédites. UPPAbaby s'engage à fournir une expérience client aussi exceptionnelle que les produits de l'entreprise. Fondée en 2006, UPPAbaby est basée dans le Massachusetts aux États-Unis et propose des produits disponibles dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.uppababy.com.

