La fusion permettra d'étendre les activités mondiales et la croissance dans toutes les unités commerciales de la marque pour bébé.

ROCKLAND, Massachusetts, le 30 nov. 2022 /CNW/ -- Dans un courriel d'entreprise envoyé mardi matin, UPPAbaby a annoncé la fusion avec le distributeur canadien, 5514 KM, et le distributeur du Royaume-Uni, DCUK LTD, tous deux cofondés et gérés par Jeff Stock de Toronto, en Ontario, au Canada.

« 5514 KM et DCUK LTD sont de précieux partenaires d'UPPAbaby depuis qu'ils sont devenus distributeurs pour nous il y a 13 ans, a déclaré Bob Monahan, chef de la direction et cofondateur. Alors que nous nous tournons vers l'avenir et la poursuite de notre expansion à l'échelle mondiale, cette fusion arrive à un moment crucial pour l'entreprise et permettra d'étendre notre expérience client, nos activités de marketing et la portée de notre équipe de vente partout au Canada et au Royaume-Uni. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les deux équipes d'affaires et de les intégrer officiellement aujourd'hui à UPPAbaby sous les noms d'UPPAbaby Canada et d'UPPAbaby UK. »

La fusion survient alors que l'entreprise a commencé à s'adresser directement aux consommateurs au début d'octobre. En tirant parti des relations avec les détaillants des deux pays et de la portée de chaque entreprise au Canada et au Royaume-Uni, nous créerons des possibilités de croissance continue dans toutes les unités commerciales d'UPPAbaby.

« Le fait de devenir distributeur d'UPPAbaby il y a plus d'une décennie a été une étape charnière pour nos deux entreprises, a affirmé le cofondateur Jeff Stock à son équipe mardi matin. UPPAbaby a toujours été et continue d'être une marque qui accorde la priorité aux clients et offre aux parents des produits de qualité, ainsi qu'une approche à 360° envers l'expérience client, qui a toujours été alignée sur la mission et les valeurs de 5514 KM et de DCUK LTD. Cette prochaine étape, qui nous permettra de faire partie d'UPPAbaby et d'étendre ses activités à l'échelle mondiale, est une période emballante pour tous et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à fournir les meilleurs produits pour bébé à nos parents au Canada et au Royaume-Uni. »

À propos d'UPPAbaby

