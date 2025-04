PHOENIX, 17 avril 2025 /CNW/ -- Upfit UTV, filiale de Fox Factory et pionnière dans la production de véhicules personnalisés fabriqués sur mesure, et OMI, chef de file de l'ingénierie des groupes motopropulseurs électriques, unissent leurs forces pour présenter les véhicules tout-terrain dotés de la technologie Fusion-Drive d'OMI. Ce système hybride avancé, optimisé pour les sports motorisés et les parcs de véhicules commerciaux et gouvernementaux, redéfinit la capacité hors route en offrant une polyvalence, une fiabilité, une durabilité et une performance hors du commun.

Upfit UTV et OMI présenteront un véhicule utilitaire tout-terrain robuste de la gamme Ranger 1500 de Polaris équipé du système hybride Fusion-Drive d’OMI.

Technologie de pointe pour tous les terrains

La technologie Fusion-Drive d'OMI associe la puissance et l'autonomie des moteurs à combustion à l'accélération instantanée, à la réponse précise de la pédale d'accélérateur et au fonctionnement silencieux des moteurs électriques. Il s'agit donc d'un système idéal pour les missions de défense exigeantes en matière de furtivité et de fiabilité, pour les travaux lourds dans les secteurs de l'agriculture et de la construction, et pour les activités récréatives hors route, comme l'escalade de roches avec un contrôle fluide.

« Le système Fusion-Drive d'OMI nous permet d'offrir des performances révolutionnaires pour les véhicules tout-terrain », a déclaré Justin Smith, chef de la direction d'Upfit UTV. « La combinaison de puissance, d'adaptabilité et de technologie de pointe nous permet de répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. »

Efficacité et intégration rapide

La conception évolutive du système Fusion-Drive d'OMI permet une installation sans modification du châssis dans une gamme de modèles de véhicules, ce qui favorise une installation rapide et un plus grand choix de produits. Les optimisations préalables à l'intégration et au niveau de la plateforme d'OMI réduisent les coûts, le poids et l'espace, ce qui aide les fabricants d'équipement d'origine et les installateurs à réduire le temps de développement de plusieurs années à plusieurs mois.

Partenariat alimenté par le savoir-faire

Cette collaboration combine le leadership et le réseau de distribution d'Upfit UTV dans l'industrie aux trois décennies d'expertise d'OMI en matière d'innovation dans le domaine de l'électromécanique automobile. Ensemble, les deux entreprises visent à offrir des performances renforcées sans précédent sur le marché d'aujourd'hui, à commercialiser la technologie rapidement, et à concevoir et construire leurs véhicules en Amérique du Nord.

« Upfit UTV est un partenaire idéal pour OMI », a déclaré Nicholas White, chef de la direction et fondateur d'OMI. « Ensemble, nous pouvons rapidement commercialiser à grande échelle des véhicules à haut rendement qui répondent aux besoins uniques des parcs de véhicules tout-terrain. »

Lancement sur les véhicules Ranger 1500 de Polaris

Les véhicules de la gamme Ranger 1500 à diesel et à essence de Polaris seront les premiers à exploiter la technologie OMI Fusion-Drive. Conçus pour les travaux lourds dans les domaines de la défense, de l'agriculture et des utilisations commerciales, ces véhicules arriveront sur le marché au premier trimestre de 2026.

