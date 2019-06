UPanda révélé comme un pont entre les jeunes et le monde

Au bout de quatre mois de compétition, c'est le Pu Panda conçu par M. Wang Tian Shi qui a été sélectionné pour être le lauréat représentant l'incarnation parfaite « du panda géant chinois et de la nouvelle génération du monde », ainsi que des qualités communes que partagent les jeunes gens en Chine aujourd'hui : le dynamisme, la vitalité, l'optimisme, la confiance en soi et l'esprit de partage.

La cérémonie annonçant le vainqueur du Concours de conception d'image internationale du panda géant de Chine et la Conférence sur le lancement de la campagne de promotion de marque ont eu lieu le 12 juin à Pékin en Chine. En marge de cette cérémonie, la marque UPanda a été révélée au public présent sur les lieux. Cet événement a été l'occasion pour UPanda de faire part de ses plans futurs concernant l'animation, la musique, le sport électronique, la mode et la protection de l'environnement. Un Pu Panda servira de prototype pour une série de travaux d'animation. Il faut noter que d'autres personnages d'UPanda vont prochainement apparaître. Les personnalités du sport électronique et d'UPanda vont collaborer lors des tournois des Maîtres internationaux et susciteront de fortes influences sur les jeunes autour du monde. En outre, dans le cadre de la coopération entre la Fondation écologique de Chine et le Plan d'action « Panda - Nature - Éducation », des adolescents de Chine et de l'étranger seront invités à participer à une action éducative sur la défense de l'environnement axée sur la protection des pandas géants.

Les pandas géants sont souvent utilisés comme « envoyés spéciaux » d'une culture chinoise riche et ancienne, mais ils représentent aujourd'hui la Chine dans un lien avec la communauté mondiale cherchant à sensibiliser la nouvelle jeunesse de la Chine et du monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/901435/1.jpg

