UPA Développement international (UPA DI) et Crisis24, une compagnie de GardaWorld, signent une entente à l'intention des employés et des coopérants d'UPA DI dans le monde entier

MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir qu'UPA DI annonce qu'elle a signé une entente avec Crisis24, une compagnie de GardaWorld, afin d'assurer la sécurité des voyageurs qui se déplaceront à l'international dans le cadre ses projets. L'équipe de sécurité de Crisis24, en collaboration avec UPA DI, sera chargée d'accompagner les voyageurs et les expatriés lors de leurs déplacements professionnels. Elle fournira toute l'information et l'assistance nécessaires afin d'assurer, partout dans le monde, leur sécurité et de fournir au besoin une assistance d'urgence.

Ce partenariat entre une organisation de coopération internationale et une entreprise privée de sécurité est exceptionnel.

« Dans un monde où la collaboration entre les peuples doit se poursuivre malgré l'insécurité croissante dans plusieurs régions du monde, UPA DI pourra compter sur les services de Crisis24 afin d'assurer la sécurité des personnes qui se déplaceront à l'international dans le cadre nos projets », mentionne Hugo Beauregard-Langelier, secrétaire général d'UPA DI.

« Crisis24 possède non seulement une expertise en matière de gestion des risques liés aux déplacements de ses clients, mais offre la possibilité d'une protection rapprochée immédiate. C'est comme une ligne 911 personnalisée avec une capacité d'intervention spontanée. Où qu'ils soient sur la planète, les employés de l'UPA DI pourront compter sur nous. » souligne Grégoire Pinton, Vice-président principal et chef mondial de la gestion des risques sécuritaires de Crisis24, une compagnie de GardaWorld.

Le programme de sécurité des voyageurs de Crisis24 donne accès aux outils suivants :

Alertes 24/7 publiées quotidiennement : en cas d'urgence, les voyageurs sont immédiatement alertés avec des détails sur la nature de l'incident et les recommandations à suivre afin d'assurer leur sécurité personnelle.





en cas d'urgence, les voyageurs sont immédiatement alertés avec des détails sur la nature de l'incident et les recommandations à suivre afin d'assurer leur sécurité personnelle. Ligne d'assistance 24/7 : permet aux voyageurs de contacter un expert en sécurité lors d'un incident ou d'une situation à haut risque.





permet aux voyageurs de contacter un lors d'un incident ou d'une situation à haut risque. Enregistrement des déplacements (manuel et automatique) : les détails sur les déplacements des voyageurs seront automatiquement enregistrés dans la plateforme Crisis24 par les agences de voyage. En cas d'urgence et grâce à ces informations, Crisis24 est équipée pour apporter son soutien à tout employé inscrit.





les détails sur les déplacements des voyageurs seront automatiquement enregistrés dans la plateforme Crisis24 par les agences de voyage. En cas d'urgence et grâce à ces informations, Crisis24 est équipée pour apporter son soutien à tout employé inscrit. Application mobile Crisis Messenger GPS : l'application mobile Crisis Messenger permet à tous les voyageurs d'UPA DI de partager leur position et leur statut sans avoir de données en itinérance (Internet). L'application mobile est désactivée par défaut afin de respecter la vie privée des utilisateurs.





l'application mobile Crisis Messenger permet à tous les voyageurs d'UPA DI de partager leur position et leur statut sans avoir de données en itinérance (Internet). L'application mobile est désactivée par défaut afin de respecter la vie privée des utilisateurs. Fiche pays : les voyageurs ont un accès illimité à des rapports sur plus de 190 pays et villes avec des détails importants sur les risques et la façon de préparer leur voyage.

À propos de Crisis24, une entreprise de GardaWorld

Crisis24, une entreprise de GardaWorld, est un leader mondial dans la gestion des risques de sécurité. Son approche proactive de la gestion des risques s'appuie sur 30 ans de savoir-faire sur le terrain, et ses experts détiennent la combinaison essentielle d'intelligence, de précision et de rapidité de réaction grâce à laquelle leurs clients obtiennent les renseignements, l'analyse et l'intervention dont ils ont besoin pour voyager, opérer et se développer en toute confiance, partout dans le monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.crisis24.com.

UPA Développement international (UPA DI) est une organisation de coopération internationale intervenant dans une vingtaine de pays dont la mission est axée sur le soutien à la ferme familiale comme modèle d'agriculture durable. Son approche de coopération basée sur le partage d'expertises implique des séjours à l'étranger de la part du personnel d'UPA DI de même que des producteurs et des productrices ou des conseillers experts provenant du secteur agroalimentaire.

