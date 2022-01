La technologie 5G de TELUS catalysera l'innovation ainsi que les possibilités de recherche et développement en santé, en médecine intelligente, en cybersécurité, et dans bien d'autres domaines

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université d'Ottawa et TELUS annoncent aujourd'hui une entente de partenariat de cinq ans qui transformera le campus en un véritable pôle d'innovation alimenté par la 5G. Le géant des technologies de l'information et des communications investira 6 millions pour connecter les différents campus à la 5G, accélérant ainsi la recherche de pointe et l'innovation au cœur de la capitale nationale. En plus d'alimenter la recherche multidisciplinaire dans les domaines de la santé globale, des outils de diagnostic et de traitement et de la cybersécurité, cette collaboration transformera les campus de l'Université d'Ottawa. Les nouveaux programmes, les nouvelles méthodes d'enseignement et les projets de recherche d'avant-garde rendus possibles par la 5G enrichiront considérablement l'expérience étudiante.

« La 5G changera complètement la donne et nous amènera à repenser notre façon de vivre, de travailler, de faire de la recherche et d'enseigner dans un monde de plus en plus numérique, se réjouit Sylvain Charbonneau, vice-recteur à la recherche et à l'innovation de l'Université d'Ottawa. En figurant parmi les premiers établissements postsecondaires dotés de la 5G, nous continuerons d'attirer les plus grands cerveaux et renforcerons notre capacité à mener des recherches offrant des solutions concrètes aux problèmes réels de nos sociétés. Tout au long de leur parcours, les étudiants et étudiantes bénéficieront de la technologie numérique la plus évoluée, ce qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour façonner l'économie numérique de demain. »

TELUS travaille de près avec des partenaires de premier plan comme l'Université d'Ottawa en vue d'améliorer la qualité de vie individuelle et collective au Canada par l'entremise des réseaux de nouvelle génération. La 5G, qui constitue un bond de géant pour l'utilisation, le traitement et l'analyse des données, révolutionnera la recherche dans des domaines clés de l'Université (santé, médecine intelligente, cybersécurité) et permettra à la communauté de recherche de mettre au point des applications qui transformeront notre vie personnelle et professionnelle.

« TELUS cherche continuellement des moyens de consolider durablement l'économie du savoir canadienne. Ce partenariat visant à mettre toute la puissance de nos technologies et de nos solutions réseau au service de l'Université d'Ottawa nous enthousiasme donc au plus haut point, explique Ibrahim Gedeon, chef des services technologiques à TELUS. Grâce à notre réseau 5G, les figures de proue de la recherche seront en mesure de réaliser, en collaboration avec les secteurs public et privé, des avancées majeures dans les domaines des technologies médicales, des véhicules autonomes, de la cybersécurité et des villes intelligentes. Cet investissement dans nos établissements d'enseignement, et dans nos leaders de demain, générera une croissance financière et intellectuelle durable pour l'ensemble du pays. »

TELUS et l'Université d'Ottawa travaillent aussi à étendre leur partenariat pour y inclure la création de deux laboratoires de recherche 5G sur le campus, lesquels propulseront la recherche de pointe dans les nouvelles applications (monitorage des malades, notamment à distance au moyen d'un téléphone intelligent, systèmes de santé numériques, détection de menaces ou de cyberattaques en temps réel, utilisation en temps réel des données des véhicules connectés pour l'analyse des tendances en circulation, de l'état des routes et des événements météorologiques soudains.

Cette initiative découle d'un engagement commun à nourrir l'inventivité et la collaboration entre les grands esprits de l'industrie technologique et la communauté étudiante de la région de la capitale nationale. L'été dernier, TELUS est d'ailleurs devenue partenaire d'ancrage du Hub350 de l'Association des gens d'affaires de Kanata-Nord, voisin du campus Kanata-Nord de l'Université d'Ottawa dans la Zone d'innovation du plus grand parc technologique au Canada.

Le réseau 5G de TELUS est maintenant accessible à 70 % de la population canadienne d'un océan à l'autre grâce à ses investissements importants dans l'infrastructure et l'exploitation du réseau, qui totaliseront 54 milliards de dollars en 2024. Voilà qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à garder les Canadiennes et Canadiens proches les uns des autres, et à produire des retombées sociales remarquables dans les collectivités. Pour en apprendre davantage sur le réseau 5G de TELUS, visitez www.telus.com/fr/mobility/network .

Pour en savoir plus sur les programmes de recherche et d'innovation de l'Université d'Ottawa, visitez le site recherche.uottawa.ca.

À propos de l'Université d'Ottawa

L'Université d'Ottawa est la plus grande université bilingue (français-anglais) du monde. Forte de son ADN francophone et bilingue, elle évolue à la croisée des cultures. Ce milieu unique constitue un microcosme où naissent de nouvelles idées et de nouveaux points de vue sur notre avenir collectif, à l'échelle nationale et mondiale. L'Université d'Ottawa a les moyens et l'ambition de relever les défis et de saisir les occasions qui caractérisent notre monde en constante évolution. Nous avons à cœur l'excellence de l'enseignement et de la recherche, et nous prônons la diversité culturelle, l'équité et l'inclusion. Avec plus de 24 centres, instituts et carrefours de recherche interdisciplinaires et 27 plateformes technologiques, l'Université d'Ottawa favorise une collaboration dynamique en matière de recherche et tire parti des laboratoires gouvernementaux, des entreprises et des têtes pensantes d'Ottawa. Pour en savoir plus, visitez le site recherche.uottawa.ca .

Au sujet de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Créons un futur meilleur, ensemble.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSNews) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

SOURCE Université d'Ottawa

Renseignements: Personne-ressource de l'Université d'Ottawa, Isabelle Mailloux, Relations médiatiques, Université d'Ottawa, [email protected]; Donna Ramirez, Relations publiques de TELUS, [email protected]