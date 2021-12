Cette transaction marque une étape clé dans la stratégie de UNLTD d'intensifier la création de thérapies numériques immersives.

MONTRÉAL et TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - UNLTD inc. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la division technologie XR de Shaftesbury, chef de file de l'industrie du divertissement. Shaftesbury est à l'avant-garde des approches thérapeutiques immersives avec la création d'applications de réalité virtuelle et augmentée spécifiques à ce domaine. L'acquisition de cette équipe exceptionnelle d'innovateurs du XR accélèrera le plan d'UNLTD visant à étendre ses activités dans le secteur de la santé numérique.

« Nous sommes très heureux que l'équipe XR de Shaftesbury se joigne à UNLTD. L'utilisation de technologies immersives dans le marché numérique de la santé, particulièrement en santé mentale, est l'un des domaines de la thérapie numérique qui connait une croissance fulgurante. Nous produisons, depuis 5 ans, des expériences immersives qui font de la sensibilisation sur différentes conditions humaines - telles que l'autisme - et font de la prévention sur différents facteurs de stress sociaux, tels que l'intimidation. L'expertise de l'équipe de Shaftesbury dans la création d'applications XR en thérapies immersives et en distraction positif, vient donc s'amalgamer parfaitement à l'expertise de UNLTD », a déclaré John Hamilton, PDG de UNLTD. « Nous sommes également très heureux d'avoir Shaftesbury comme nouvel actionnaire important de UNLTD, ainsi que la présidente visionnaire de Shaftesbury, Christina Jennings, comme nouvelle membre du conseil d'administration de UNLTD. »

« J'ai toujours été impressionné par la vision de John Hamilton et de Sébastien Gros dans l'espace XR, alors je suis ravi de faire affaire avec UNLTD », a déclaré Christina Jennings, présidente de Shaftesbury. « Je suis très heureuse de siéger au conseil d'administration et de voir ce partenariat mettre le Canada à l'avant-garde dans le domaine de la thérapie numérique. »

Dans le cadre de la transaction, Ted Biggs se joint à UNLTD à titre de Chef de l'innovation et Brianna Lowe à titre de directrice du développement et de la production.

« Notre collaboration avec l'équipe de Shaftesbury XR accélèrera le développement de nos activités en thérapies numériques immersives, qui s'avère être l'un des segments du marché le plus viable et le plus évolutif pour la technologie immersive », ajoute John Hamilton, PDG de UNLTD.

Hamilton croit que la combinaison des antécédents tout aussi impressionnants de UNLTD et de Shaftesbury dans l'espace XR, ainsi que l'expérience extraordinaire des deux entreprises dans le domaine du divertissement, contribuera à bâtir un studio de contenu XR canadien de premier plan. Les produits des deux entreprises sont hautement synergiques et vont permettre d'offrir une vaste gamme de produits dans le marché du numérique.

À propos de UNLTD

UNLTD est un studio de contenu XR mondial avec une expertise en apprentissage immersif, en VR cinématographique et en contenu de marque VR et AR. Nous offrons actuellement la plus vaste expérience de tous les studios XR au Canada. La créativité et l'innovation sont les fondements de notre entreprise. Dans le secteur du divertissement cinématographique, nous avons produit l'expérience de science-fiction avant-gardiste Trinity VR. UNLTD a également produit un large éventail d'expériences de réalité virtuelle et augmentée à de grandes marques comme A&E, Universal Studios, L'Oréal, Fairmont Hotels, Bell Media et Intercontinental Hotels. Dans le domaine de l'apprentissage immersif, nous avons travaillé avec de grandes entreprises comme Exxon et CN Corporation. UNLTD a également produit des expériences ciblant la lutte contre l'intimidation et l'empathie envers l'autisme pour différentes fondations et organisations à but non lucratif.

www.go-unlimited.co

À propos de Shaftesbury

Shaftesbury est un créateur et producteur primé de contenu original pour la télévision, le cinéma et le numérique. Shaftesbury compte 15 saisons de Murdoch Mysteries pour CBC, Acorn TV et UKTV, quatre saisons de la série d'horreur Slasher, acclamée par la critique, quatre saisons de Hudson & Rex pour Citytv/Rogers Sports & Media et trois saisons de Departure Archie Panjabi, Lauréat du prix Emmy, pour Global/Corus Entertainment. Shaftesbury offre également une vaste gamme de contenu pour les enfants et les familles, y compris le succès mondial Life With Derek, ainsi que la prochaine série Ruby and the Well pour BYUtv et WildBrain. Ajouter à cela d'autres séries pour enfants telles que The Solutioneers, Miikshi, What the Stink? et Emerald Code. Les projets numériques incluent le phénomène mondial Carmilla (créé grâce à un partenariat de marque avec U par Kotex/Kimberly-Clark) et la comédie sportive queer Slo Pitch, récemment acquise par IFC pour une deuxième saison.

www.shaftesbury.ca

À propos de Shaftesbury Technology

Shaftesbury Technology assemble avec brio du contenu télévisuel maintes fois récompensé avec les technologies émergentes pour créer des expériences novatrices et immersives. Shaftesbury a utilisé ces technologies pour améliorer la qualité de vie des enfants grâce à des outils novateurs qui enseignent et guérissent. En partenariat avec les diffuseurs, les établissements de santé et différentes marques bien connues, notre contenu offre des expériences dynamiques et interactives qui s'adaptent à tous les écrans. Shaftesbury Technology a développé le produit "Positive Distraction Entertainment Experience" qui combine les techniques les plus efficaces de renforcement positif avec une approche innovante interactive qui s'adapte en fonction des réponses des utilisateurs.

Relations de presse UNLTD

Brianna Lowe

[email protected]

Relations investisseurs UNLTD

John Hamilton

CEO

[email protected]

SOURCE UNLTD Inc.