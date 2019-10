Universitas amorce un nouveau chapitre de son histoire et devient Kaleido

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Universitas, pionnière en matière de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), annonce aujourd'hui qu'elle sera désormais connue sous le nom de Kaleido, une nouvelle identité de marque qui vient appuyer l'évolution du modèle d'affaires de l'organisation.

Au moment de sa fondation en 1964, Universitas s'était donné pour mission d'encourager un maximum de jeunes à effectuer des études universitaires grâce à l'épargne-études. Au cours des dernières années, le milieu de l'éducation et le marché des services financiers ont subi de profondes transformations, un contexte qui a mené l'organisation à revoir son modèle d'affaires afin de mieux servir ses clients. Après avoir élargi sa portée à des centaines de programmes scolaires et bonifié son offre de services, Universitas se tourne vers l'avenir et devient Kaleido.

« Cette nouvelle marque est pour nous le véhicule idéal pour refléter la multitude d'opportunités qui se présentent aujourd'hui à nos enfants », affirme Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction. « Inspiré du kaléidoscope, Kaleido incarne réellement notre mission d'accompagnement des familles dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants, peu importe le parcours scolaire qu'ils choisiront d'emprunter. Kaleido est un nom plein de vie, à l'image des enfants, qui sont notre source quotidienne de motivation à développer des produits et services qui vont bien au-delà de l'épargne-études. »

Les entités de Kaleido changent également de nom afin de s'inscrire dans cette nouvelle identité de marque. Ainsi, Fondation Universitas du Canada devient Fondation Kaleido, Gestion Universitas inc. devient Kaleido Croissance inc., et Parenthèses Services financiers inc. devient Kaleido Services financiers inc.

À propos de Kaleido

Kaleido est une pionnière de l'épargne-études qui accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Kaleido, constituée d'une fondation, d'une société de gestion et d'un cabinet de services financiers, regroupe plus de 100 employés et 150 représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement parental qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer notre société de demain. Kaleido a versé 885 M$ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne au bénéfice de plus de 227 000 jeunes et compte plus de 1,5 milliard $ en actifs sous gestion.

