Universal Fibers accroît ses capacités de production de fils finis en Europe et en Asie

BRISTOL, Virginie, 21 juin 2019 /CNW/ - Universal Fibers, Inc., donnant suite et ampleur à son engagement en Europe et en Asie, annonce avoir acquis des actifs de retordage et de thermofixage pour ses usines de production à Gorzow, en Pologne, et à Taicang, en Chine. Les deux usines sont pleinement intégrées, de l'extrusion aux fils finis dans de nombreuses chimies, y compris le nylon de types 6 et 66, et desservent les fabricants de tapis dans les secteurs commercial, résidentiel et automobile.

« Cet investissement conforte notre engagement à fournir à nos clients une qualité et un service à la pinte du secteur », a déclaré Phil Harmon, président d'Universal Fibres. « Étant une société mondiale en expansion, nous entendons continuer à investir dans nos activités, à commencer par la bonification des ressources, pour répondre aux besoins divers et particuliers de nos marchés autour du globe. »

Universal Fibers offre des fibres de première qualité, teintes dans la masse, en fils finis stylisés, notamment de marques Helix®, Silkworks® et Revolve®. Ces technologies brevetées de prêt-à-touffeter, très appréciées sur le marché, font appel à diverses techniques de finition, y compris la torsion et le thermofixage. En augmentant ses capacités dans ces domaines, Universal Fibers assure à ses clients les normes de qualité et de service les plus élevées auxquels ils s'attendent.

À propos d'Universal Fibers, Inc. : Universal Fibers, Inc. est l'une des deux unités opérationnelles d' Universal Fiber Systems, LLC , Premiere Fibers, Inc. étant la deuxième. Établie à Bristol, en Virginie, aux États-Unis, et disposant d'usines de fabrication en Europe, en Thaïlande et en Chine, Universal Fibers, Inc. est un chef de file mondial dans la production de fibres synthétiques filamentaires de haute qualité, teintes dans la masse, destinées aux secteurs des revêtements de sol, des transports et des fibres industrielles.

