Offre supplémentaire d'ingrédients aromatiques pour les clients aux États-Unis et au Canada

DOWNERS GROVE, Illinois, le 2 juill. 2023 /CNW/ - Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (« Univar Solutions » ou « l'entreprise »), un important fournisseur mondial de solutions aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise est devenue un distributeur autorisé des ingrédients aromatiques de Camlin Fine Sciences Ltd. (CFS) aux États-Unis et au Canada.

Univar Solutions élargit son portefeuille d’ingrédients alimentaires en Amérique du Nord avec l’ajout d’ingrédients aromatiques de Camlin Fine Sciences Ltd. (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.) Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec CFS dans le domaine des ingrédients aromatiques aux États-Unis et au Canada, a déclaré Kevin Hack, vice-président mondial des ingrédients alimentaires mondiaux chez Univar Solutions. Notre nouvelle entente permettra à Univar Solutions de commercialiser les produits de CFS dans une région qui a connu une pénurie historique. Nous sommes heureux d'offrir la gamme AdorrMC vanillin à nos clients communs. »

De l'innovation en matière d'ingrédients spécialisés à la mise à l'essai de recettes, les marques alimentaires de toutes tailles se tournent vers Foodology d'Univar Solutions pour les aider à relever les défis associés au développement de produits. Les scientifiques internes bien informés de l'entreprise mettent à jour et élaborent des formules pour améliorer l'efficacité des produits par l'entremise de ses centres de solutions alimentaires et de ses cuisines d'essai, tout en travaillant à l'objectif de l'entreprise qui consiste à garder les gens en santé, bien nourris, propres et en sécurité.

CFS est l'un des principaux producteurs de la gamme de vanilline, un arôme largement utilisé dans divers marchés comme le chocolat, la boulangerie, les boissons, les produits pharmaceutiques, la nutrition, les saveurs et les parfums, pour n'en nommer que quelques-uns. La gamme Adorr MC vanillin offre également un profil sensoriel riche, ce qui permet un large éventail d'applications, l'étendant à l'encens et à la nutrition animale et la rendant encore plus polyvalente pour diverses applications. Les ingrédients aromatiques tels que la vanilline jouent un rôle central dans la transmission des profils de saveur, permettant aux entreprises de créer de délicieuses expériences sensorielles pour leurs consommateurs.

« Notre collaboration avec Univar Solutions nous permettra d'étendre notre portée et de mieux servir les clients de la région de l'Amérique du Nord. CFS s'est bâti une solide réputation au cours des trois dernières décennies, elle est reconnue pour sa connaissance du marché, son expertise, son service à la clientèle exceptionnel et ses produits de grande qualité, a déclaré Eric Santos, vice-président des ingrédients aromatiques pour CFS. L'un des aspects clés qui nous distinguent est notre engagement commun avec Univar Solutions à assurer une chaîne d'approvisionnement sûre et des solutions durables en matière de rapidité de mise en marché. L'installation entièrement intégrée de CFS, soutenue par une technologie efficace et des matières premières locales, assure la production de vanilline avec une traçabilité et une stabilité complètes, offrant un approvisionnement constant aux clients. »

Pour en savoir plus sur le secteur des ingrédients alimentaires d'Univar Solutions, visitez univarsolutions.com/foodology.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés présentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez le site www.univarsolutions.com .

Camlin Fine Sciences Ltd.

Forte de plus de 30 ans d'expérience, Camlin Fine Sciences Limited (CFS) s'est engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques et de mélanges spécialisés, qui sont largement utilisés dans la vie quotidienne pour les aliments, les animaux, les aliments pour animaux de compagnie, les saveurs, les parfums, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et pétrochimiques, les colorants, les pigments et les polymères. Avec des bureaux de vente et des usines en Inde, en Italie, au Mexique, aux États andins, aux États-Unis, en Chine, en Malaisie, au Chili, en Argentine et au Brésil, nous avons établi un réseau robuste qui s'étend sur plusieurs continents, ce qui permet à la société de servir nos clients où qu'ils se trouvent. La société mondiale possède cinq laboratoires de service à la clientèle et d'applications sur quatre continents et trois centres de recherche et de développement accrédités, des installations pour les formulations et les mélanges personnalisés dans le monde entier. CFS compte plus de 1 250 clients et produits dans plus de 160 pays. Dans le cadre de son engagement à promouvoir les facteurs ESG, CFS alimentera ses usines de fabrication en énergie verte d'ici 2030. La société est également motivée par sa passion de fournir de meilleurs aliments à l'humanité et se consacre à la création de produits qui peuvent relever les défis de la salubrité des aliments, de la durabilité et de la santé d'une manière holistique. Pour en savoir plus, visitez camlinfs.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué comprend certaines déclarations relatives aux événements futurs et à nos intentions, nos croyances, nos attentes et nos perspectives d'avenir, qui sont des « énoncés prospectifs » au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, y compris, sans limitation, des déclarations concernant les opportunités de marché, le plan stratégique, les objectifs commerciaux et autres initiatives de la Société, ainsi que des déclarations concernant le moment prévu de l'achèvement de l'acquisition proposée d'Univar Solutions dont il est question dans le présent communiqué de presse et la capacité des parties d'effectuer la transaction proposée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent être indépendants de la volonté de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner une différence sensible entre les résultats attendus et les hypothèses et les résultats réels. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, le fait qu'une condition à la conclusion de la transaction proposée pourrait ne pas être respectée; la survenance de tout événement pouvant donner lieu à la résiliation de la transaction proposée; le défaut d'obtenir certaines approbations réglementaires requises ou le défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des autres conditions de clôture à l'achèvement de la transaction proposée dans les délais prévus ou pas du tout; le temps et l'attention de la direction ont été détournés vers des questions liées à la transaction proposée; la capacité de la Société de répondre aux attentes concernant le moment et l'achèvement de la transaction proposée; l'interruption de la transaction proposée rendant plus difficile le maintien des activités; les relations contractuelles et opérationnelles; l'institution de procédures judiciaires contre la Société ou les autres parties à la transaction proposée et leurs sociétés affiliées liées à la transaction proposée; l'impossibilité pour la Société de conserver ou d'embaucher du personnel clé en raison de la transaction proposée; l'annonce de la proposition d'opération ayant un effet négatif sur le cours des actions ordinaires de la Société ou sur ses résultats d'exploitation; certaines restrictions pendant la durée de la transaction proposée qui peuvent avoir une incidence sur la capacité de la Société à poursuivre certaines opportunités d'affaires ou transactions stratégiques; la capacité de la Société à répondre aux attentes concernant le traitement comptable et fiscal de la transaction proposée; les conditions économiques, en particulier les fluctuations de la production industrielle et de la consommation et le moment et l'ampleur des ralentissements économiques; les changements importants dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les opérations de nos clients; les défaillances de livraison ou les dangers et les risques liés à nos activités et aux matières dangereuses que nous manipulons; l'incapacité potentielle d'obtenir une couverture d'assurance adéquate; les pressions concurrentielles accrues, y compris en raison du regroupement de concurrents; les perturbations possibles de la chaîne d'approvisionnement; les changements importants dans les prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques; les incidents de cybersécurité potentiels, y compris les atteintes à la sécurité; notre endettement, les restrictions imposées par nos titres de créance et les coûts qui y sont associés, et notre capacité d'obtenir du financement supplémentaire; la vaste gamme de lois et de règlements auxquels nous sommes assujettis, y compris les lois et règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité et les modifications apportées aux lois fiscales; l'incapacité de générer un fonds de roulement suffisant; les défis liés au transport, notamment l'augmentation des coûts de transport et de carburant, les changements dans nos relations avec les fournisseurs de transport tiers et la capacité d'attirer et de conserver des conducteurs qualifiés; les accidents, les manquements à la sécurité, les dommages à l'environnement et les problèmes de qualité des produits; les litiges en cours, les possibles réclamations en responsabilité du fait des produits et les rappels, et d'autres risques environnementaux, juridiques et réglementaires; les défis associés aux opérations internationales; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises; l'incapacité d'intégrer les activités et les systèmes des entreprises que nous acquérons, y compris l'incapacité de réaliser les avantages prévus de ces acquisitions; la dépréciation possible du fonds de commerce et des actifs incorporels; notre capacité d'attirer ou de conserver une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée; une évolution négative touchant nos régimes de retraite et les régimes de retraite interentreprises; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de notre main-d'œuvre; notre capacité de mener à bien nos initiatives et objectifs en matière d'environnement, de société et de gouvernance (« ESG ») et l'accent de plus en plus grand mis sur les facteurs ESG; les répercussions du conflit en Ukraine ou les tensions géopolitiques connexes; la capacité de la Société de se remettre avec succès d'une catastrophe ou d'un autre problème de continuité des activités causé par un ouragan, une inondation, un tremblement de terre, une attaque terroriste, une guerre, un conflit, une pandémie, une atteinte à la sécurité, une cyberattaque, une panne de courant, une panne de télécommunications ou autre événement naturel ou d'origine humaine, y compris la capacité de fonctionner à distance pendant des perturbations à long terme comme la pandémie de COVID-19; les répercussions des crises de santé publique, comme les pandémies (y compris la pandémie de COVID-19), les épidémies et les politiques et mesures connexes de la Société ou du gouvernement visant à protéger la santé et la sécurité des personnes ou les politiques ou mesures gouvernementales visant à maintenir le fonctionnement des économies et des marchés nationaux ou mondiaux, y compris les situations de quarantaine, « confinement », réduction de la main-d'œuvre, distanciation sociale, fermeture ou les mesures et politiques semblables; les mesures prises par des tiers, y compris des organismes gouvernementaux; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux prévus aux présentes, veuillez consulter le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, et d'autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris les rapports courants subséquents sur le formulaire 8-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. En outre, la Société examinera plus en détail certains de ces risques, ainsi que d'autres risques associés à la transaction proposée, dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive déposée auprès de la SEC le 2 mai 2023. Nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué ne sont pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué. De plus, les énoncés prospectifs peuvent généralement être reconnus par l'utilisation de termes prospectifs comme « peut », « planifie », « cherche à », « fera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « prévoit », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou de termes semblables. Tous les renseignements prospectifs présentés dans le présent communiqué ne le sont qu'en date de ce communiqué, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute information prospective pour tenir compte des changements apportés aux hypothèses, à la suite d'événements imprévus ou autres, sauf si la loi l'exige.

