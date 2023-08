David Jukes, président et chef de la direction d'Univar Solutions, a déclaré : « L'achèvement de cette transaction marque le début du prochain chapitre pour Univar Solutions. Cela nous permet d'améliorer notre position en tant que fournisseur de solutions mondiales de produits chimiques et d'ingrédients, avec une souplesse accrue pour explorer les possibilités de croissance au profit de nos clients, de nos fournisseurs, de nos employés, et de l'industrie. Je suis particulièrement heureux que nous nous retrouvions dans une position aussi avantageuse en raison de notre vaste offre de produits et de notre présence accrue dans les marchés cibles de croissance, de l'expérience client primée, des outils numériques de pointe et de l'élargissement de la gamme de services. »

Voici la déclaration de Sam Feinstein, partenaire d'Apollo Private Equity : « Nous sommes ravis de nous associer à David et à l'équipe talentueuse d'Univar Solutions pour renforcer les bases solides de l'entreprise et son bilan en matière d'innovation, en tirant parti de notre vaste expérience du secteur. Nous sommes convaincus du potentiel d'Univar et nous nous réjouissons à l'idée d'entreprendre de nombreuses initiatives intéressantes pour aider à accélérer la croissance de l'entreprise. »

Détails de la transaction

Conformément aux modalités de la transaction, une filiale d'Apollo Funds a acquis toutes les actions en circulation d'Univar Solutions. Les actionnaires recevront 36,15 $ en espèces pour chaque action ordinaire d'Univar Solutions (UNVR) détenue. À la suite de la transaction, les actions ordinaires d'Univar Solutions ne se négocient plus à la Bourse de New York.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC et Deutsche Bank Securities Inc. agissent à titre de conseillers financiers pour Univar Solutions, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agit à titre de conseiller juridique principal pour Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit à titre de conseiller juridique auprès d'Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC agit à titre de conseiller financier principal auprès d'Apollo. BMO Marchés des capitaux, BNP Paribas Securities Corp., Crédit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC agissent également à titre de conseillers financiers auprès d'Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP agit à titre de conseiller juridique auprès d'ADIA.

Énoncés prospectifs et informations

La présente déclaration contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans cette déclaration sont assortis de cette mise en garde.

Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent être indépendants de la volonté de la société. Les facteurs potentiels qui pourraient influer sur ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres : la conjoncture économique générale, en particulier les fluctuations de la production industrielle et de la consommation ainsi que le moment et l'ampleur des ralentissements économiques; les changements importants dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les activités des clients; des pressions concurrentielles accrues, à la suite de la consolidation des concurrents; des perturbations possibles de la chaîne d'approvisionnement; des changements importants dans les prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques; des incidents de cybersécurité potentiels, y compris des atteintes à la sécurité; l'endettement de la société, les restrictions imposées par les instruments de dette de la société et les coûts associés auxdits instruments, ainsi que sa capacité à obtenir des financements supplémentaires; le large éventail de lois et de réglementations auxquelles la société est soumise, y compris les lois et réglementations étendues en matière d'environnement, de santé et de sécurité et les modifications apportées aux lois fiscales; une incapacité à générer un fonds de roulement suffisant; les défis liés au transport, y compris les augmentations des coûts de transport et de carburant et les changements dans la relation de la société avec les fournisseurs tiers de transport ainsi que la capacité d'attirer et de retenir des conducteurs qualifiés; des accidents, des défaillances de sécurité, des dommages environnementaux, des problèmes de qualité des produits, des défaillances de livraison ou des dangers et des risques liés à ses opérations et aux matériaux dangereux qu'elle transporte; une incapacité potentielle à obtenir une assurance adéquate; les litiges en cours, les rappels et les actions en responsabilité du fait des produits et d'autres risques environnementaux, juridiques et réglementaires; les défis associés aux opérations internationales; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises; une incapacité à intégrer les activités et les systèmes des sociétés qu'elle acquiert, y compris à réaliser les avantages escomptés de telles acquisitions; une dépréciation potentielle de l'écart d'acquisition positif et des actifs incorporels; sa capacité à attirer ou à retenir une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée; des développements négatifs touchant les retraites multi-employeurs et les plans de retraite; des interruptions de travail associées à la partie syndiquée de la main-d'œuvre; sa capacité à mettre en œuvre ses initiatives et ses objectifs liés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») et l'accent de plus en plus important mis par les lois et les réglementations sur l'ESG; les répercussions du conflit en Ukraine ou de tensions géopolitiques connexes; le non-respect potentiel d'une condition à la clôture de la transaction proposée; l'occurrence de tout événement qui pourrait donner lieu à la cessation de la transaction proposée; le défaut d'obtenir l'approbation des actionnaires de la société pour la transaction proposée; le défaut d'obtenir certaines approbations réglementaires requises ou le défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des autres conditions de clôture pour conclure la transaction proposée dans les délais prévus ou même en dehors des délais prévus; le détournement du temps et de l'attention de la direction vers des questions liées à la transaction proposée; la capacité de la société à répondre aux attentes concernant le moment et la conclusion de la transaction proposée; les perturbations causées par la transaction proposée qui compliquent le maintien des relations commerciales, contractuelles et opérationnelles; l'introduction d'actions en justice contre la société ou Apollo relativement à la transaction proposée; l'impossibilité pour la société de retenir ou d'embaucher du personnel clé en raison de la transaction proposée; l'effet négatif de l'annonce de la transaction proposée sur le prix des actions ordinaires de la société sur le marché ou sur ses résultats d'exploitation; la capacité de la société à se remettre avec succès d'un sinistre ou d'un autre problème de continuité d'activité dû à un ouragan, à une inondation, à un tremblement de terre, à un attentat terroriste, à une guerre, à un conflit, à une pandémie, à une atteinte à la sécurité, à une cyberattaque, à une panne de courant ou de télécommunications ou à un autre événement naturel ou d'origine humaine, y compris la capacité de fonctionner à distance pendant des perturbations à long terme comme la pandémie de COVID-19; les répercussions des crises de santé publique, comme les pandémies (y compris la pandémie de COVID-19) et les épidémies, ainsi que les politiques et mesures connexes de la société ou du gouvernement visant à protéger la santé et la sécurité des personnes ou les politiques ou mesures gouvernementales visant à maintenir le fonctionnement des économies et des marchés nationaux ou mondiaux, y compris toute quarantaine, tout « confinement », toute mesure incitant « à rester chez soi », toute réduction de l'effectif, toute mesure d'éloignement social, toute fermeture ou toute mesure et politique semblable; des mesures prises par des tiers, y compris des organismes gouvernementaux; certaines restrictions pendant la durée de la transaction proposée qui peuvent avoir une incidence sur la capacité de la société à poursuivre certaines occasions commerciales ou transactions stratégiques; la capacité de la société à répondre aux attentes concernant le traitement comptable et fiscal de la transaction proposée; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux prévus aux présentes, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, et d'autres documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris les rapports courants subséquents sur le formulaire 8-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne sont pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés ou suggérés dans les renseignements prospectifs contenus dans la présente communication.

Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la société uniquement à la date de la présente déclaration et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la société à une date ultérieure, et la société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés présentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

À propos d'Apollo

Apollo est un gestionnaire mondial d'actifs non traditionnels à forte croissance. Dans le cadre de nos activités de gestion d'actifs, nous cherchons à offrir à nos clients un rendement supérieur dans chaque aspect de l'équation risque-rendement, des obligations de catégorie investissement au capital-investissement, en mettant l'accent sur trois stratégies d'investissement : rendement, hybride et actifs en actions. Depuis plus de trois décennies, notre expertise en matière d'investissement dans l'ensemble de notre plateforme entièrement intégrée a répondu aux besoins de rendement financier de nos clients et a fourni aux entreprises des solutions de capital novatrices pour la croissance. Par l'entremise d'Athene, notre branche de services de retraite spécialisée, nous aidons les clients à assurer leur sécurité financière grâce à notre gamme de produits d'épargne-retraite et à notre rôle de fournisseur de solutions pour les institutions. Notre approche patiente, créative et éclairée en matière d'investissement est harmonisée aux objectifs de nos clients, des entreprises dans lesquelles nous investissons, de nos employés et des communautés où nous exerçons une influence, afin d'élargir les possibilités et d'obtenir des résultats positifs. Au 31 mars 2023, Apollo détenait des actifs sous gestion d'environ 598 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez www.apollo.com .

