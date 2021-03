Unir ses forces pour déconfiner l'âme des aînés

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) est fière de s'associer à la Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) afin de promouvoir l'organisme Liratoutâge et son service de lecture à voix haute par l'intermédiaire de ses associations régionales ainsi que différents médiums de communication.

Liratoutâge est un organisme créé et porté à bout de bras depuis 13 ans par madame Godelieve De Koninck, membre de l'AREQ. Le service offert vise à permettre aux résidentes et résidents de centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et de résidences privées pour aînés de profiter de lectures stimulantes afin de rester en contact avec le monde qui les entoure. Pour respecter les consignes sanitaires en ces temps de pandémie, ces séances de lecture sont présentées virtuellement, en formule interactive ou préenregistrée. Des centaines de résidents, partout au Québec, peuvent ainsi profiter des bienfaits de la lecture de textes variés (contes, légendes, poèmes, fables, récits de vie, articles de journaux, etc.) Dès qu'il sera à nouveau possible et sécuritaire de réunir plusieurs personnes, l'organisme souhaite reprendre son service qui s'active traditionnellement en présentiel.

Regroupant des installations membres et des intervenants en loisir aux quatre coins de la province, la FQLI reconnaît l'importance d'offrir des activités culturelles adaptées aux personnes plus fragilisées.

Grâce à ce nouveau partenariat avec la FQLI, l'activité pourra être déployée partout au Québec. L'AREQ et l'organisme Liratoutâge souhaitent également remercier le gouvernement du Québec pour l'octroi d'un financement dans le cadre du programme Québec ami des aînés.

À propos de l'AREQ-CSQ

L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) est la plus importante association québécoise de personnes retraitées issues des services publics. Elle compte près de 60 000 membres venant de l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts et les droits culturels, sociaux, économiques et environnementaux de ses membres et des personnes aînées et de contribuer à la réalisation d'une société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste.

À propos de la FQLI

La Fédération québécoise du loisir en institution reconnue organisme national de loisir et subventionnée par le ministère de l'Éducation, fait la promotion du loisir comme moyen d'atteindre des objectifs thérapeutiques et comme outil permettant d'améliorer la qualité de vie des clientèles et des milieux. Elle compte actuellement quelques 395 installations membres (centres d'hébergement, résidences privées, centres de réadaptation, centres psychiatriques, centres de jour, ressources intermédiaires et/ou de type familial et organismes communautaires) où près d'un millier d'intervenants spécialisés agissent directement auprès des personnes hébergées.

