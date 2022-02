Jusqu'à maintenant, les entreprises utilisaient des applications disparates pour les transferts de documents, mais elles ne s'intégraient pas directement aux systèmes de paiement et de traitement de l'industrie. Cela signifiait que les entreprises attendaient souvent des semaines avant d'être payées, plutôt que de pouvoir facturer et percevoir les paiements efficacement.

Ces retards de communication entre les conducteurs sur la route et leur bureau à domicile peuvent entraîner une perte de revenus de plusieurs milliers de dollars par année, ce qui aggrave les problèmes de liquidités auxquels font face certaines entreprises de camionnage.

En fait, des chercheurs du MIT ont dit au Congrès, en novembre 2021, que les parcs de camions perdent chaque jour 40 % de leurs heures de conduite, ou de leurs gains. Les modes de communication désuets sont l'une des nombreuses causes cachées de la perte de revenus des entreprises de camionnage.

L'application UNIQ Driver aide les entreprises à gagner du temps et à gérer avec précision les heures de service conformément aux directives de la FMCSA. « Les conducteurs ne devraient pas attendre le prochain chargement et les répartiteurs ne devraient pas avoir à parcourir plusieurs fenêtres pour trouver un conducteur disponible pour prendre un chargement, a déclaré Terry Ivanov, conseiller en technologies logistiques. Notre application rend le processus possible en quelques minutes, et non en quelques heures. »

Grâce à l'application UNIQ Driver, les répartiteurs et les conducteurs peuvent planifier efficacement les chargements en une fraction de temps. Voici ce qu'elle permet de faire :

Consultation des heures de service disponibles et des conducteurs à proximité, puis envoi d'un avis d'affectation de charge contenant tous les détails dont ils ont besoin.

Suivi des temps de détention grâce aux mises à jour sur l'inscription et le signalement du départ, ce qui aidera à planifier avec précision les chargements à venir.

Numérisation de documents dans l'application pour envoyer aux répartiteurs des documents importants comme les connaissements ou les preuves de livraison, les reçus, les billets de pesage, et plus encore, pour traiter les factures plus rapidement.

Suivi des commandes passées, actuelles et futures pour planifier en conséquence.

L'application UNIQ Driver est une extension gratuite de la plateforme UNIQ TMS. UNIQ TMS est un système de gestion des transports convivial qui aide les entreprises à prendre de meilleures décisions et à gérer leurs activités en moins de temps. Il permet aux entreprises de camionnage et de logistique de tout gérer en un seul endroit, y compris la planification des chargements, la comptabilité, la sécurité, l'entretien et les dossiers des conducteurs, avec des rapports puissants et pertinents.

« Nous croyons que la technologie devrait vous faciliter la vie, a déclaré Terry Ivanov. C'est pourquoi nous vous aidons en cours de route, en simplifiant le processus de mise en œuvre. »

Voyez ce qu'en pensent nos clients : « Nous avons utilisé quelques applications logicielles différentes, mais UNIQ TMS a une approche plus globale », a expliqué Anton, de Route One. « On navigue facilement dans l'application, et je n'ai pas besoin d'utiliser d'autres applications en plus, parce que TMS contient tout. »

L'application UNIQ Driver a été lancée après des années de développement avec des renseignements fiables sur les clients et la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site www.uniqtms.com ou nous envoyer un courriel à [email protected].

Utech est une entreprise de technologie de nouvelle génération qui aide les entreprises de camionnage et de logistique à réinventer leurs activités pour l'ère numérique.

