SHENZHEN, Chine, 13 décembre 2022 /CNW/ - Le Maroc a vaincu le Portugal par un seul but en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar le 10 décembre dernier. C'est la première fois que le Maroc se retrouve parmi le carré d'as. Il s'agit d'un nouveau moment historique pour les pays africains.

L'équipe marocaine a toujours été un adversaire coriace. Malgré son absence de la Coupe du Monde depuis 20 ans, le Maroc a continué de bâtir un système et des infrastructures de soccer faisant appel à des équipements de qualité. Selon la « théorie du triangle » du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, les installations sur le terrain sont essentielles. En effet, cette théorie souligne l'importance des installations, des talents et du personnel qualifié dans le développement d'une équipe de soccer.

Dans le cadre des installations, les écrans spécialisés à DEL sont devenus un incontournable de l'affichage d'informations relatives aux matchs et de la diffusion des jeux dans les stades. On rapporte que c'est le Maroc qui a introduit les écrans périmétriques à DEL d'Unilumin Group, une entreprise chinoise de haute technologie à DEL, dans les stades de grandes villes comme le stade municipal de Berkane, le stade Belvédère, le stade El Abdi et le complexe OCP.

Les écrans périmétriques numériques à DEL offrent deux valeurs importantes : la valeur fonctionnelle et la valeur commerciale. D'un point de vue fonctionnel, les écrans périmétriques à DEL pour le sport d'Unilumin comportent une protection spéciale qui peut non seulement assurer un fonctionnement stable des écrans même en cas d'impact très intense, tout en atténuant efficacement ceux-ci de façon à protéger les joueurs contre les blessures. De plus, les écrans imperméables affichent des couleurs vives et fonctionnent de manière stable, créant ainsi une atmosphère immersive pour les joueurs et le public. Pour ce qui est de la valeur commerciale, l'affichage constitue une excellente plateforme pour les commanditaires, les télédiffuseurs et les partenaires du tournoi qui peuvent faire de la publicité pour leurs marques, et améliorer ainsi l'atmosphère du jeu et les activités de l'équipe marocaine, tant sur le plan technique que sur le plan tactique.

Unilumin a fourni un tableau d'affichage à DEL pour la Coupe du Monde au Qatar dans le stade de Lusail, où aura lieu le match ultime. Les professionnels d'Unilumin et ses services de haut niveau se sont attiré les éloges des clients.

Fondée en 2004, Unilumin Group Co., Ltd. a été inscrite à la Bourse de Shenzhen pour la première fois en 2011. Elle a remporté le premier prix State Scientific and Technological Progress Award et a été nommée lauréate du prix dans la catégorie des produits uniques de l'industrie manufacturière qui est décerné par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. À l'échelle mondiale, elle s'est aussi classée au premier rang de l'industrie pour ce qui est de la valeur des ventes et du volume des ventes de produits d'affichage à DEL.

