UNILEVER FOODS SOLUTIONS IDENTIFIE LES PRINCIPALES TENDANCES DU FUTUR EN CUISINE

Le nouveau rapport Future Menus Trend 2023 s'appuie sur les observations de plus de 1 600 chefs internationaux

ROTTERDAM, Pays-Bas, 9 mars 2023 /CNW/ - Unilever Food Solutions, le chef de file mondial des services alimentaires professionnels, a publié aujourd'hui son premier rapport 2023 Future Menu Trends, élaboré en collaboration avec plus de 1 600 chefs de plus de 21 pays. Le rapport a été publié à l'occasion d'un événement organisé par Hive, le centre d'innovation alimentaire d'Unilever à Wageningen, aux Pays-Bas, à l'intention des chefs et des spécialistes de l'industrie alimentaire, et a également été diffusé en direct.

La recette de choux de Bruxelles grillés avec glaçage au Gochujang fumé, illustrée ici, n’est qu’un exemple de la façon dont la tendance des LÉGUMES IRRÉSISTIBLES peut prendre vie. C’est l’une des huit tendances identifiées dans l’édition 2023 du rapport Future Menu Trends d’Unilever. Le rapport est conçu pour inspirer les chefs du monde entier en leur proposant des solutions pratiques pour leurs menus.

Les huit principales tendances identifiées dans le rapport 2023 Future Menu Trends sont les aliments réconfortants modernes, les légumes irrésistibles, les aliments sauvages et purs, les contrastes de saveurs, les aliments qui font du bien, le nouveau partage, les protéines respectueuses de l'environnement et les menus à faible teneur en déchets.

« Il est essentiel de cerner les tendances mondiales les plus prometteuses dans notre quête de solutions pour les chefs qui font face à des défis allant des pénuries de main-d'œuvre aux problèmes de durabilité comme le gaspillage alimentaire, a déclaré Hanneke Faber, présidente de Nutrition Unilever. Avec la publication du rapport Future Menus Trend, Unilever Food Solutions ne fait pas que partager les tendances futures, mais offre aussi des idées fondées sur des solutions et des recettes adaptables pour inspirer les chefs et les aider à se sentir prêts pour l'avenir ».

Unilever Food Solutions a ancré le rapport 2023 Future Menu Trends autour de huit thèmes clés basés sur des données mondiales, des contributions exhaustives de plus de 1 600 chefs, des analyses mondiales des médias sociaux et l'expertise de centaines de chefs qui offrent des applications pratiques et réelles.

Les huit tendances comprennent des suggestions de recettes, d'ingrédients et de techniques pour offrir des solutions concrètes aux chefs et aux exploitants de services alimentaires.

À propos d'Unilever Food Solutions

Unilever Food Solutions (UFS) est fière de faire partie d'Unilever, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de biens de grande consommation. En tant qu'entreprise spécialisée de services alimentaires professionnels d'Unilever dans 76 pays du monde, UFS est un chef de file de l'industrie dans la fourniture d'ingrédients alimentaires professionnels et de services à valeur ajoutée novateurs et de grande qualité. Créée par 250 chefs professionnels et couvrant 50 cuisines, avec 200 millions de plats par jour, UFS met en vedette des marques fortes comme Knorr Professional, Hellmann's, The Vegetarian Butcher et Carte d'Or, ainsi que des entrepreneurs talentueux qui travaillent en étroite collaboration avec des chefs et partenaires de distribution chaque jour. UFS est une entreprise mondiale inspirante qui offre des produits et des services créés par des chefs pour des chefs, et qui vise à le faire de façon durable. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le site http://www.ufs.com/ .

À propos d'Unilever

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, de soins personnels, de soins à domicile, de nutrition et de crèmes glacées. Ses produits sont vendus dans plus de 190 pays et utilisés par plus de 3,4 milliards de personnes chaque jour. Nous comptons 148 000 employés et avons réalisé un chiffre d'affaires de 60,1 milliards d'euros en 2022.

Nous voulons être le chef de file mondial des affaires durables et démontrer comment notre modèle d'affaires animé par une raison d'être et adapté à l'avenir favorise une performance supérieure. Nous avons une longue tradition d'entreprise progressiste et responsable.

Compass Unilever, notre stratégie d'affaires durable, vise à nous aider à offrir une performance supérieure et à stimuler une croissance durable et responsable, tout en veillant à :

améliorer la santé de la planète;

améliorer la santé, la confiance et le bien-être des gens; et

contribuer à un monde plus juste et plus inclusif sur le plan social.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Unilever et nos marques, visitez le site www.unilever.com.

