« Chez Unilever, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de faire sourire les Canadiens et de leur donner des occasions de se rassembler », a déclaré Andrea Grimandi, directeur général d'Unilever Crème glacée Canada. « 2022 sera une année record en matière de lancements de nouvelles saveurs et d'innovation basées sur une analyse de la clientèle locale. Pour élargir ainsi notre portefeuille, nous avons misé sur notre vaste expérience et notre connaissance approfondie des marchés mondiaux afin de répondre aux goûts en constante évolution des consommateurs canadiens et de propulser la catégorie de la crème glacée vers de nouveaux horizons. »

Magnum réserve deux fois plus de plaisir aux amateurs de chocolat

Magnum, véritable autorité mondiale en matière de crème glacée et de chocolat, lance Magnum Duo, la toute première barre de crème glacée trempée dans deux types de chocolat pour une expérience décadente sans égal. Ce délice chocolaté est décliné en quatre combinaisons de saveurs qui n'attendent qu'à être découvertes.

Duo Biscuit : Crème glacée à la vanille avec un tourbillon de ganache au chocolat, entièrement trempée dans le chocolat blanc avec des morceaux de biscuits au chocolat noir et à moitié trempée dans le chocolat au lait

Crème glacée à la vanille avec un tourbillon de ganache au chocolat, entièrement trempée dans le chocolat blanc avec des morceaux de biscuits au chocolat noir et à moitié trempée dans le chocolat au lait Duo Amande : Crème glacée aux amandes avec un tourbillon de beurre d'amande à la cassonade, entièrement trempée dans le chocolat au lait avec des amandes et à moitié trempée dans le chocolat noir

Crème glacée aux amandes avec un tourbillon de beurre d'amande à la cassonade, entièrement trempée dans le chocolat au lait avec des amandes et à moitié trempée dans le chocolat noir Duo Chocolat : Crème glacée à la vanille avec un tourbillon de framboise, entièrement trempée dans le chocolat blanc et à moitié trempée dans le chocolat au lait

Crème glacée à la vanille avec un tourbillon de framboise, entièrement trempée dans le chocolat blanc et à moitié trempée dans le chocolat au lait Duo Caramel : Crème glacée au caramel avec un tourbillon de caramel au sel de mer, entièrement trempée dans le chocolat noir et à moitié trempée dans le chocolat au lait

Wall's fait voyager les Canadiens avec ses saveurs exotiques

Pour célébrer la diversité incroyable du Canada, Wall's - l'une des marques internationales les plus célèbres d'Unilever - fait son arrivée sur le marché canadien en proposant une gamme de crèmes glacées d'inspiration internationale. Ces saveurs authentiques invitant au voyage sont le produit de l'expertise locale de la marque dans plus de 50 pays.

Thé aux perles (inspirée par les saveurs de Taïwan) : Crème glacée à saveur de thé au lait avec tourbillon de cassonade et perles de tapioca moelleuses; également offerte sous forme de barre de dessert glacé à saveur de thé au lait et de pouding

(inspirée par les saveurs de Taïwan) : Crème glacée à saveur de thé au lait avec tourbillon de cassonade et perles de tapioca moelleuses; également offerte sous forme de barre de dessert glacé à saveur de thé au lait et de pouding Ube (inspirée par les saveurs des Philippines ) : Crème glacée onctueuse à la riche couleur violette, aromatisée par une purée d'igname pourpre

(inspirée par les saveurs des ) : Crème glacée onctueuse à la riche couleur violette, aromatisée par une purée d'igname pourpre Malai Kulfi (inspirée par les saveurs de l'Inde) : Crème glacée riche de type kulfi aromatisée à la cardamome et au safran, avec morceaux d'amandes croquantes

Breyers revisite les classiques bien de chez nous

Breyers, marque chouchou des familles d'ici, célèbre les saveurs locales des différentes provinces avec sa nouvelle gamme Desserts canadiens. Cette année, Breyers invite les Canadiens à faire voyager leurs papilles d'un océan à l'autre avec ses saveurs inspirées de délices régionaux classiques.

Barre Nanaimo (inspirée par les saveurs de la Colombie-Britannique) : Crème glacée légère au chocolat noir avec des flocons de noix de coco, de la chapelure de biscuits Graham et un tourbillon de crème pâtissière

(inspirée par les saveurs de la Colombie-Britannique) : Crème glacée légère au chocolat noir avec des flocons de noix de coco, de la chapelure de biscuits Graham et un tourbillon de crème pâtissière Tartelette au beurre (inspirée par les saveurs de l' Ontario ) : Crème glacée légère à la vanille rehaussée d'un tourbillon de caramel riche et de morceaux de pâte au beurre

(inspirée par les saveurs de l' ) : Crème glacée légère à la vanille rehaussée d'un tourbillon de caramel riche et de morceaux de pâte au beurre Tarte au sucre (inspirée par les saveurs du Québec) : Crème glacée légère à la vanille marbrée d'un tourbillon d'érable et de morceaux de croquant à l'érable

(inspirée par les saveurs du Québec) : Crème glacée légère à la vanille marbrée d'un tourbillon d'érable et de morceaux de croquant à l'érable Pouding aux bleuets (inspirée par les saveurs de la côte Est) : Crème glacée légère à la vanille garnie d'une sauce aux bleuets et de morceaux de pâte au beurre

Ben & Jerry's dévoile son plus vaste éventail de saveurs à ce jour

Connue pour ses crèmes glacées aux généreux morceaux et aux délicieux tourbillons, Ben & Jerry's offre désormais 28 saveurs euphoriques, son éventail le plus varié jamais proposé sur le marché canadien! Cette année, Ben & Jerry's ajoute de nouvelles saveurs audacieuses à ses délectables classiques, en plus de dévoiler un partenariat avec Chance the Rapper et une nouvelle offre sans produits laitiers.

Banane Foster Centre : Crème glacée à la banane et à la cannelle avec des morceaux de caramel écossais et un centre de caramel salé

Crème glacée à la banane et à la cannelle avec des morceaux de caramel écossais et un centre de caramel salé Karamel Sutra Centre : Crème glacée au chocolat et au caramel avec des pépites de fudge et un centre de caramel mou

: Crème glacée au chocolat et au caramel avec des pépites de fudge et un centre de caramel mou Impretzively Fudge Centre : Crème glacée à la vanille et au chocolat avec des morceaux de bretzels enrobés de fudge et un centre de fudge

: Crème glacée à la vanille et au chocolat avec des morceaux de bretzels enrobés de fudge et un centre de fudge Strawberry Jammin' : Crème glacée à la crème douce avec des morceaux de croûte à tarte, des morceaux de fudge blanc et des filets de confiture aux fraises

Crème glacée à la crème douce avec des morceaux de croûte à tarte, des morceaux de fudge blanc et des filets de confiture aux fraises Lait et biscuits : Crème glacée à la vanille garnie de tourbillons de biscuits au chocolat et de biscuits aux brisures de chocolat, et de double chocolat

: Crème glacée à la vanille garnie de tourbillons de biscuits au chocolat et de biscuits aux brisures de chocolat, et de double chocolat Biscuits tendres et fondants : Crème glacée au chocolat au lait et à la noix de coco avec flocons de fudge, biscuits sablés et filets de caramel

: Crème glacée au chocolat au lait et à la noix de coco avec flocons de fudge, biscuits sablés et filets de caramel Mint Chocolate Chance : Crème glacée à la menthe débordant de brownies au fudge (inspirée par la combinaison favorite de Chance the Rapper quand il était jeune)

: Crème glacée à la menthe débordant de brownies au fudge The Tonight Dough (non laitier) : Dessert glacé non laitier au caramel et au chocolat entrelacé de tourbillons de biscuits au chocolat, de pâte à biscuits aux grains de chocolat et de pâte à biscuits au beurre d'arachide

Popsicle célèbre la nostalgie

Popsicle, l'emblématique marque de plaisirs glacés adorée des Canadiens, lance les nouvelles barres Shakesicle. Faits à base de malt, ces desserts glacés sont déclinés dans des saveurs nostalgiques inspirées des classiques du diner, comme le traditionnel lait frappé à la fraise ou à la vanille.

Barre Shakesicle à la fraise : Barre laitière glacée à saveur de fraise à la texture crémeuse rappelant la crème glacée molle, fabriquée avec des arômes naturels

Barre laitière glacée à saveur de fraise à la texture crémeuse rappelant la crème glacée molle, fabriquée avec des arômes naturels Barre Shakesicle à la vanille : Barre laitière glacée à saveur de vanille à la texture crémeuse rappelant la crème glacée molle, fabriquée avec des arômes naturels

Barre laitière glacée à saveur de vanille à la texture crémeuse rappelant la crème glacée molle, fabriquée avec des arômes naturels Shakesicle à la fraise Breyers x Popsicle : La saveur de fraise - l'une des saveurs les plus populaires de Breyers! - fabriquée avec des colorants et des arômes naturels.

À propos d'Unilever

Unilever est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de produits d'entretien ménager, de produits alimentaires et de rafraîchissements, vendus dans plus de 190 pays et utilisés par 3,4 milliards de personnes chaque jour. La société emploie 148 000 personnes à l'échelle mondiale et a généré des ventes de 52,4 milliards d'euros en 2021. Plus de la moitié de l'empreinte de l'entreprise réside dans les marchés émergents et en développement. Son portefeuille regroupe plus de 400 marques aimées des ménages du monde entier. Au Canada, celui-ci comprend les marques emblématiques Dove, Knorr, Hellmann's, Axe, Degree, Seventh Generation, SheaMoisture, St. Ives, TRESemmé et Vaseline. Son portefeuille de crèmes glacées comprend Magnum, Ben & Jerry's, Breyers, Klondike, Popsicle et Wall's. Fidèle à une riche tradition, Unilever est fière de produire ses desserts glacés à Simcoe, en Ontario.

Notre vision est d'être le chef de file mondial des pratiques commerciales durables, et de démontrer que notre modèle d'affaires axé sur les objectifs et tourné vers l'avenir est un moteur de performance. Nous possédons une longue tradition de pratiques progressives et responsables, qui remonte à l'époque où notre fondateur William Lever a lancé Sunlight Soap, il y a plus de 100 ans. Cet engagement demeure au cœur de notre approche commerciale à ce jour.

La boussole Unilever, notre stratégie commerciale durable, nous oriente vers l'atteinte d'une performance supérieure, et d'une croissance durable et responsable en :

améliorant la santé de la planète;

améliorant la santé, la confiance et le bien-être des gens; et

contribuant à un monde plus juste et plus inclusif.

Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, nous sommes fiers d'avoir été reconnus au rang des chefs de file du secteur par l'indice de durabilité Dow Jones de S&P; d'avoir obtenu le statut « Triple A » en matière d'action climatique et de protection de l'eau et des forêts du CDP; et d'avoir été nommés parmi les leaders de la durabilité au rapport GlobeScan/SustainAbility pour la onzième année consécutive.

Pour en savoir plus sur Unilever et nos marques, visitez le www.unilever.ca.

SOURCE Unilever Canada

Renseignements: Max Mosher, conseiller, Edelman, [email protected], 647 245-7754