Unifrax, soutenue par Clearlake Capital, acquiert Dongxiang Glass Product Co. en Chine

Déjà leader mondial, Unifrax prend de l'ampleur dans le domaine des fibres de spécialité innovantes à valeur ajoutée

TONAWANDA, New York, 23 septembre 2019 /CNW/ - Unifrax, soutenue par Clearlake Capital Group, LP (ainsi que par certaines filiales, « Clearlake »), a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir les actifs de Shenyang JiuQing Glass Product Co. Ltd (« DX »), l'un des principaux fournisseurs de fibres spécialisées haute performance en Chine, auprès de la famille Li. Unifrax est un important fournisseur mondial de matériaux spécialisés à haut rendement utilisés dans la gestion thermique, le contrôle des émissions, les batteries, la filtration spécialisée et les applications de protection incendie. Les conditions financières de l'entente ne sont pas divulguées.

« Nous sommes très heureux d'accueillir DX, sachant que les produits et la tradition d'excellence bâtis par la famille Li viendront renforcer Unifrax dans ses assises mêmes de leader mondial », a déclaré John Dandolph, président-directeur général d'Unifrax. « Le segment des fibres de verre microfines sur les marchés des batteries et de la filtration est en pleine expansion, si bien que la complémentarité des acquis, en termes de capacités, de personnel et de produits repris en Chine, nous permettra de mieux servir notre clientèle croissante à l'échelle locale et mondiale. Cette acquisition importante marque une nouvelle étape aussi bien dans notre stratégie de croissance à long terme que dans notre mission de rendre le monde plus vert, plus propre et plus sûr par des produits qui font économiser de l'énergie, réduire la pollution et améliorer la sécurité incendie. »

Ning Li, fondateur de DX, abondant dans le même sens, a déclaré : « Ayant démarré comme une entreprise familiale, nous sommes heureux de ce qu'Unifrax partage nos valeurs et notre enthousiasme face à l'avenir. Nous sommes certains qu'en réunissant ces équipes talentueuses et dévouées, la société fusionnée sera bien positionnée pour assurer son succès durablement, et nous sommes ravis de faire partie de l'histoire de la croissance d'Unifrax. "

« Cette transaction s'intègre parfaitement à la plateforme Unifrax en apportant à structure mondiale des solutions de fibres spécialisées complémentaires », ont déclaré conjointement José E. Feliciano, cofondateur et associé directeur chez Clearlake, et Colin Leonard, associé chez Clearlake. « Cette transaction constitue une autre acquisition rentable, conformément à la stratégie acheter-bâtir d'Unifrax, et s'ajoute à la présence croissante d'Unifrax en Asie. »

Clearlake Capital Group, L.P., fondée en 2006, est une importante société d'investissement privée. Suivant une approche sectorielle, ses secteurs cibles étant l'industrie et l'énergie, les services logiciels et technologiques et les produits grand public, la société cherche à s'associer à des équipes de direction de premier plan en leur apportant, dans la mesure où il s'agit d'entreprises dynamiques, susceptibles de bénéficier de la démarche d'amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.®, du capital patient et à long terme. Actuellement, Clearlake gère un actif de plus de 10 milliards de dollars, et ses principaux gestionnaires de placements ont dirigé ou codirigé plus de 100 placements. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.clearlake.com.

Unifrax LLC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de fibres de spécialité et matériaux inorganiques de haute performance utilisés dans de nombreuses applications industrielles à haute température comme la filtration, les batteries et la protection contre les incendies, où ils permettent d'économiser de l'énergie, de réduire la pollution et d'améliorer la sécurité incendie. La société dispose de 31 centres de fabrication aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Russie, en Asie, en Afrique du Sud et en Amérique latine, et elle compte près de 2 300 employés à l'échelle mondiale. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.unifrax.com.

Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co. Ltd (DX), une société fermée, une entreprise spécialisée à grande échelle, fabrique des produits en verre, tels que des composants standard en verre brut et en fibres de verre microfines.

