« La pandémie de COVID-19, associée aux conflits, aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux déplacements des personnes, entrave tout progrès pour une génération entière d'enfants, déclare David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada. Nous sommes incroyablement fiers que les dons provenant des Canadiennes et des Canadiens figurent parmi les cinq plus généreuses contributions à l'UNICEF à l'échelle mondiale. L'appel de fonds que nous avons lancé aujourd'hui est le plus important de notre histoire, car nous savons que la vie de millions d'enfants est en jeu. Nous pressons nos donatrices et donateurs à continuer de se tenir à nos côtés, afin qu'ensemble, nous puissions aider chaque enfant à traverser cette sombre période et à avoir l'enfance qu'il mérite. »

La pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages dans la vie des enfants, en particulier les plus vulnérables. Les services de vaccination de routine des enfants ont été interrompus dans plus de 60 pays, tandis que près d'un quart de milliard d'élèves dans le monde sont encore touchés par les fermetures d'écoles dues à la COVID-19. L'instabilité économique perturbe les services essentiels et fait que les familles ont plus de mal à joindre les deux bouts, ce qui augmente les risques de violences domestique et sexiste.

Pire encore, de nouvelles crises humanitaires sont apparues en 2020. Le conflit dans la région du Tigré, en Éthiopie, a laissé 2,8 millions de personnes dans un besoin urgent d'assistance. Dans la province de Cabo Delgado au Mozambique, plus de 425 000 personnes, dont 191 000 enfants, ont été déplacées. Les rapports faisant état de meurtres, d'enlèvements, de recrutements et d'utilisation d'enfants comme soldats sont en augmentation. En outre, de puissantes tempêtes ont dévasté des communautés vulnérables en Amérique centrale et en Asie de l'Est (notamment aux Philippines, au Vietnam et au Cambodge), touchant respectivement 2,6 millions et 13,4 millions d'enfants.

Parallèlement, la pandémie a aggravé des situations d'urgence prolongées dans des pays comme l'Afghanistan, le Bangladesh, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la Libye, le Sud-Soudan, l'Ukraine et le Venezuela. Le mois de mars prochain marquera dix ans de conflit en Syrie et six ans de conflit au Yémen, laissant près de 17 millions d'enfants dans le besoin d'aide humanitaire dans ces deux pays seulement.

Le nombre de catastrophes liées au climat a triplé au cours des 30 dernières années, menaçant la sécurité alimentaire, augmentant la pénurie d'eau, forçant les gens à quitter leur foyer et augmentant le risque de conflits et d'urgences de santé publique. On estime que 36 millions d'enfants, plus que jamais auparavant, sont déplacés en raison de conflits, de violence et de catastrophes. La malnutrition des enfants est en augmentation dans les pays du monde entier.

Dans le cadre de son Action humanitaire pour les enfants, qui définit l'appel de l'agence pour 2021, UNICEF prévoit d'atteindre :

149 millions de femmes et de filles et 7,4 millions d'enfants handicapés ;

6,3 millions d'enfants pour qu'ils bénéficient d'un traitement contre la malnutrition aiguë sévère ;

27,4 millions d'enfants pour qu'ils soient vaccinés contre la rougeole ;

45 millions de personnes pour qu'elles aient accès à de l'eau potable pour la consommation, la nourriture et l'hygiène ;

19,2 millions d'enfants et de proches aidants en donnant accès à des soins de santé mentale et à un soutien psychosocial ;

17 millions d'enfants et de femmes pour qu'ils bénéficient d'interventions d'atténuation des risques, de prévention ou d'intervention en matière de violence sexiste ;

93,3 millions d'enfants pour qu'ils reçoivent une scolarisation formelle ou informelle, y compris l'apprentissage précoce ; et

9,6 millions de ménages pour qu'ils bénéficient d'une aide en espèces.

Dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, UNICEF met en œuvre son opération massive d'approvisionnement et d'achat pour déployer un vaccin contre la COVID-19, en mettant l'accent sur l'équité pour atteindre les enfants et les familles les plus vulnérables. Ce travail comprend la coordination avec les principales compagnies aériennes mondiales et les fournisseurs de fret afin d'intensifier les efforts pour fournir des vaccins à plus de 92 pays dans le monde dès que les vaccins seront disponibles. L'agence codirige également les efforts visant à aider les gouvernements à se préparer à déployer les vaccins, notamment en prépositionnant les seringues, en dressant la liste des équipements de la chaîne du froid et en luttant contre la désinformation.

Les cinq premiers appels par besoins de financement pour 2021 concernent les réfugiés syriens (1,0 milliard de dollars), le Yémen (576,9 millions de dollars), la République démocratique du Congo (384,4 millions de dollars), la Syrie (330,8 millions de dollars) et le Venezuela (201,8 millions de dollars).

Placer les organisations nationales et locales au centre des opérations humanitaires est une stratégie clé de l'intervention humanitaire d'UNICEF. Les principaux résultats en 2020 ont été rendus possibles grâce aux partenariats d'UNICEF, notamment avec les équipes humanitaires des pays, les agences des Nations Unies, la société civile et les organisations non gouvernementales, les intervenants nationaux et locaux et les partenaires financiers. Parmi les résultats notables, on peut citer :

1,5 million d'enfants traités pour malnutrition aiguë sévère ;

3,4 millions d'enfants vaccinés contre la rougeole ;

3 milliards de personnes ont reçu des messages de prévention et d'accès aux services sur la COVID-19 ;

1,8 million d'agents de la santé ont reçu des équipements de protection individuelle ;

45,5 millions de ménages bénéficiant de mesures d'assistance sociale nouvelles ou supplémentaires fournies par les gouvernements pour répondre à la COVID-19 avec le soutien d'UNICEF ;

2,5 millions de trousses de tests pour la COVID-19 fournies à 56 pays.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file des organisations humanitaires mondiales dont la mission est axée sur les enfants. Nous œuvrons dans le monde entier, même dans les régions les plus difficiles, afin de procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, une alimentation et des services d'assainissement. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca/fr ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

