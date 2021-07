La campagne de fonds de contrepartie, appelée #DonnezUnVaccin, constitue une occasion unique pour tous les Canadiens d'aider l'UNICEF à fournir des vaccins essentiels à la survie aux travailleurs de la santé et aux groupes à haut risque dans les pays à faible revenu et à mettre fin à la pandémie pour tous. Au cours de l'été, le gouvernement du Canada égalera les dons versés au fonds d'urgence COVID-19 de l'UNICEF, ce qui signifie que les dons auront deux fois plus d'effet pour sauver des vies.

L'UNICEF s'est engagé dans une course contre la montre pour vacciner autant de personnes que possible à l'échelle mondiale avant l'arrivée d'autres variants du virus de la COVID-19. En tant que leader mondial de la distribution de vaccins, l'UNICEF a été chargé, par le Mécanisme COVAX, de livrer deux milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 à des pays partout dans le monde avant la fin de l'année.

Afin de contribuer à relever ce défi ambitieux, UNICEF Canada lance un appel urgent aux Canadiens qui sont complètement vaccinés pour qu'ils donnent au suivant en faisant un don à sa campagne de collecte de fonds #DonnezUnVaccin. Travailler ensemble pour vacciner les populations de toute la planète est l'un des moyens les plus efficaces d'aider les enfants, leurs familles et leurs communautés à passer au travers de la pandémie. Ensemble, nous pouvons sauver des vies et protéger l'avenir des enfants.

Citations :

« Le temps presse. Il est essentiel d'injecter le vaccin contre la COVID-19 dans le bras des gens dès maintenant pour reprendre les programmes d'aide essentielle à la survie des enfants et pour tous nous protéger des variants à venir. UNICEF Canada se réjouit de cette association avec le gouvernement du Canada visant à s'assurer qu'aucun pays n'est laissé pour compte lorsqu'il s'agit de l'accès aux vaccins contre la COVID-19. Nous appelons de toute urgence les Canadiens à participer à la campagne #DonnezUnVaccin et à nous aider dans cette tâche monumentale qui consiste à livrer deux milliards de doses de vaccins aux populations du monde entier, y compris dans certains des endroits les plus difficiles d'accès. »

- David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada

« Alors que de plus en plus de Canadiens reçoivent leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19, je les invite à faire un don à la campagne de collecte de fonds d'UNICEF Canada. Leur don à l'UNICEF sera égalé et aidera les travailleurs de première ligne et les communautés vulnérables des pays en développement à accéder à des vaccins essentiels à la survie. Le moment est venu de donner en retour : #DonnezUnVaccin. »

- L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international

« En tant que survivante de la polio, je connais les terribles conséquences du refus de se faire vacciner. Je peux aussi témoigner de l'efficacité des vaccins dans la protection des communautés contre la propagation de maladies potentiellement mortelles. En faisant un don à UNICEF Canada, les Canadiens ont la possibilité de changer les choses et de soutenir la vaccination de millions de personnes dans les pays à faible revenu, en particulier les travailleurs sociaux et de la santé de première ligne qui s'occupent des enfants dans le besoin. »

- Safia Ibrahim, défenseure des droits de l'enfant d'UNICEF Canada

« J'ai vécu les effets de la COVID-19 lorsque j'ai donné naissance à ma fille l'année dernière. J'ai été en contact avec un travailleur de la santé qui a reçu par la suite un diagnostic de COVID-19. J'ai donc dû être mise en quarantaine, loin de mon nouveau-né et de mon mari. Ça m'a complètement bouleversée. La vaccination des adultes est le meilleur moyen de protéger le droit d'avoir une enfance, c'est pourquoi je suis fière de soutenir la campagne #DonnezUnVaccin d'UNICEF Canada et du gouvernement canadien. »

- Karina LeBlanc, ambassadrice d'UNICEF Canada et responsable du football féminin à la CONCACAF



À propos du rôle de l'UNICEF dans COVAX

L'UNICEF met à profit son expérience à titre de plus important acheteur de vaccins au monde et collabore avec des fabricants et des partenaires dans l'achat de doses de vaccins contre la COVID-19, ainsi que dans le transport, la logistique et le stockage de ces doses. En collaboration avec le Fonds autorenouvelable de l'OPS, l'UNICEF dirige les efforts déployés en vue d'acheter et de fournir des doses de vaccins contre la COVID-19 pour COVAX. De plus, l'UNICEF, GAVI et l'OMS collaborent jour et nuit avec des gouvernements pour s'assurer que les pays sont prêts à recevoir les vaccins, avec les équipements appropriés de la chaîne frigorifique en place et les professionnels de la santé formés pour les dispenser. L'UNICEF joue également un rôle prédominant dans les efforts visant à favoriser la confiance dans les vaccins, en émettant des communications à ce sujet et en suivant et luttant contre la désinformation à l'échelle du monde entier.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Rendez-vous sur unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Canadian Unicef Committee

Renseignements: Pour faire une demande d'entrevue ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Marie-Claude Rouillard, Responsable des communications, UNICEF Canada, 514 232-4510, [email protected]; Emily O'Connor, Responsable des communications, [email protected], 647 500-4230

Liens connexes

http://www.unicef.ca/