Les efforts de vaccination du Canada ont atteint plusieurs jalons clés. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a ainsi annoncé qu'il avait obtenu suffisamment de vaccins contre la COVID-19 pour pleinement vacciner tous les Canadiens admissibles. Toutefois, alors que le virus circule à l'échelle mondiale, les probabilités de mutations s'accroissent, entraînant des variants préoccupants qui menacent de prolonger la pandémie pour tous.

Plus de huit Canadiens sur dix sont d'accord pour dire qu'il est tout aussi important de vacciner les habitants de pays en développement que ceux de pays comme le Canada.



La campagne #DonnezUnVaccin constitue une occasion unique pour les Canadiens d'aider l'UNICEF à fournir des vaccins essentiels à la survie aux travailleurs de la santé et aux groupes à haut risque dans les pays à faible revenu. Au cours de l'été, le gouvernement du Canada égalera les dons effectués à UNICEF Canada, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars, ce qui signifie que les dons auront deux fois plus d'effet pour sauver des vies. Les Canadiens ont donné 4,5 millions $ jusqu'à présent.



En tant que leader mondial de la distribution de vaccins, l'UNICEF a été chargé, par le Mécanisme COVAX, de livrer deux milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 à des pays partout dans le monde avant la fin de l'année. Chaque don effectué dans le cadre de la campagne #DonnezUnVaccin aide l'UNICEF à se rapprocher de son objectif.



Les Canadiens qui sont vaccinés peuvent en retour contribuer aux efforts de l'UNICEF en visitant le site unicef.ca/donnezunvaccin ou en envoyant le message texte VACCINS à 45678 pour faire un don de 10 $.

CITATIONS

« La pandémie ne sera terminée pour personne tant qu'elle ne le sera pas pour tout le monde. Alors que se manifestent de nouveaux variants - plus infectieux - du virus, le monde s'est engagé dans une course contre la montre pour vacciner autant de personnes que possible. Nous appelons de toute urgence les Canadiens à participer à la campagne #DonnezUnVaccin et à nous aider dans cette tâche monumentale qui consiste à livrer des vaccins aux travailleurs de la santé de première ligne du monde entier, y compris dans certains des endroits les plus difficiles d'accès. »

-- David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada

« Le Canada a suffisamment de doses de vaccins contre la COVID-19 pour tous les Canadiens admissibles, mais pour mettre fin à la COVID-19 au Canada, nous devons la vaincre partout. Il s'agit après tout d'une pandémie. Les Canadiens peuvent montrer la voie pour aider les travailleurs de la santé de première ligne et les collectivités vulnérables dans le monde en développement à obtenir l'accès aux vaccins permettant de sauver des vies. J'encourage tout le monde à faire un don à la campagne #DonnezUnVaccin d'UNICEF Canada, qui sera égalé par le gouvernement fédéral. »

-- L'honorable Dre Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre

« Je tiens à remercier tous les Britanno-Colombiens qui ont relevé leur manche pour recevoir leur vaccin. Non seulement ce petit geste vous protège-t-il, mais il protège aussi vos êtres chers et la collectivité en général. Alors que nous abordons cette prochaine étape pour mettre la pandémie de COVID-19 derrière nous, nous devons penser aux moments difficiles à venir pour de nombreux pays qui n'ont pas eu accès aux vaccins comme nous. J'encourage les Britanno-Colombiens à donner à tout le monde, partout dans le monde la meilleure protection possible et à #DonnezUnVaccin. »

-- Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

À propos du rôle de l'UNICEF dans COVAX

L'UNICEF met à profit son expérience à titre de plus important acheteur de vaccins au monde et collabore avec des fabricants et des partenaires pour l'achat de doses de vaccins contre la COVID-19, ainsi que pour le transport, la logistique et le stockage de ces doses. En collaboration avec le Fonds autorenouvelable de l'OPS, l'UNICEF dirige les efforts déployés en vue d'acheter et de fournir des doses de vaccins contre la COVID-19 pour COVAX. De plus, l'UNICEF, GAVI et l'OMS collaborent jour et nuit avec des gouvernements pour s'assurer que les pays sont prêts à recevoir les vaccins, avec les équipements appropriés de la chaîne frigorifique en place et les professionnels de la santé formés pour les dispenser. L'UNICEF joue également un rôle prédominant dans les efforts visant à favoriser la confiance dans les vaccins, en émettant des communications à ce sujet et en suivant et luttant contre la désinformation à l'échelle du monde entier.

