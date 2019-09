Uniboard® annonce le lancement de Studio, une nouvelle collection exclusive de 20 designs en impression numérique

« Nous nous sommes posés la question : Que pourrions-nous offrir à nos clients orientés design? Nous souhaitions leur offrir des produits qui allaient leur permettre de se distinguer et de réaliser des projets à la hauteur de leurs inspirations », souligne Don Raymond, vice-président, marketing et ventes US.

En quête constante d'innovation et d'évolution, Uniboard propose la toute première collection complète de panneaux TFL en impression numérique en Amérique du Nord. Les nouvelles couleurs sont également disponibles en HPL.

À propos de Uniboard®

Uniboard Canada Inc. est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits de bois d'ingénierie, avec une capacité de production de plus de 660 millions de pieds carrés de panneaux de particules bruts, de panneaux de fibres à moyenne et à haute densité, desquels plus de 50% sont transformés en produits à valeur ajoutée, des panneaux de mélamine thermofusionnés. Les usines de Uniboard à Val-d'Or, Sayabec et Mont-Laurier emploient plus de 800 personnes. Ses produits sont vendus à des détaillants, distributeurs et fabricants de produits finis, qui desservent les compagnies d'armoires de cuisine, d'ameublements, de bureau, de rénovation domiciliaire et l'industrie de la construction. Uniboard redéfinit le bois depuis 35 ans en innovant dans le domaine des panneaux décoratifs en bois composite (TFL). Elle possède l'un des portfolios de produits de bois d'ingénierie les plus complets en Amérique du Nord, allant de finis profonds et synchronisés jusqu'au MDF ultra-léger. Pour en savoir plus: www.uniboard.com.

