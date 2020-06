Uni-Sélect Inc. présente une mise à jour de ses activités

BOUCHERVILLE, QC, le 22 juin 2020 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) présente une mise à jour des activités pour les mois d'avril et mai. Suite à la mise en œuvre de certaines mesures pour répondre à la pandémie de la COVID-19 comme indiqué précédemment, les ventes d'Uni-Sélect pour avril et mai ainsi que la gestion de nos liquidités ont été meilleures que les prévisions internes établies à la fin du mois de mars pour faire face à l'incertitude suscitée par la pandémie. Nous estimons que toutes les unités d'affaires ont obtenu des résultats conformes à leurs marchés respectifs ou les ont surpassés.

« Nous sommes extrêmement fiers de la manière dont l'ensemble de l'organisation a mis en œuvre avec succès les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie qui nous a tous frappés au cours des trois derniers mois. C'est ce qui nous a permis de nous adapter rapidement, de continuer à servir nos clients et de réaliser des performances bien meilleures que celles anticipées à la fin de mars », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction de Uni-Sélect inc. « Une gestion rigoureuse de nos liquidités et une renégociation de nos facilités de crédit nous ont permis de disposer des liquidités nécessaires pour traverser cette période et pour le long terme. Nous apprécions tout autant la collaboration avec nos clients et nos fournisseurs et nous travaillons ensemble en ces temps de changement. »

Les mesures prises ces derniers mois ont stabilisé les affaires et nous permettent maintenant de concentrer notre attention sur le plan d'amélioration continue qui a été annoncé avant la pandémie de la COVID-19. Ce plan repose sur une approche à long terme visant à améliorer la productivité et l'efficacité de nos trois unités d'affaires tout en veillant à ce que les besoins de nos clients restent au centre de nos préoccupations. Les principaux objectifs de ce plan sont de garantir un service à nos clients selon les normes les plus élevées, que nos activités et notre modèle de service soient positionnés de manière à répondre aux demandes et aux attentes à long terme des marchés sur lesquels nous opérons, et que la Société continue d'être un solide chef de file sur le marché, tout en assurant un environnement sûr et sain pour tous. Pour atteindre ces objectifs, un examen approfondi des opérations a été entrepris par l'équipe de chaque unité d'affaires, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'initiatives clés qui seront mises en œuvre au cours des prochains mois, notamment la manière dont nous servons nos clients, le redimensionnement là où c'est nécessaire, l'automatisation et la logistique de la chaîne d'approvisionnement.

Comme indiqué précédemment, le Plan d'amélioration de la performance, qui a été amorcé en 2018 et complété au premier trimestre de 2020, a généré 53 millions $ d'économies annualisées. Nous prévoyons que le Plan d'amélioration continue récemment mis en œuvre générera entre 28 et 30 millions $ supplémentaires d'économies annualisées. Uni-Sélect prévoit enregistrer des frais de restructuration et autres charges non-récurrentes d'environ 20 millions $ en 2020, principalement en raison des initiatives de redimensionnement.

« Malgré les défis reliés à la crise de la COVID-19, la concentration et l'engagement de nos équipes ont été inébranlables. Nous ne pourrions pas être plus fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et nous sommes confiants que nous réaliserons le Plan d'amélioration continue comme nous l'avons fait avec le plan précédent », a déclaré M. Windom.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 5 000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 75 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 175 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement dont plus de 5 500 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur principal.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 23 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs. www.uniselect.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent des affirmations relatives au moment de la reprise des opérations et au retour des employés en mise à pied temporaire, aux économies anticipées résultant des initiatives d'efficacité et au moment où seront réalisées ces économies, aux coûts reliés aux indemnités de départ devant être versées aux employés ainsi qu'aux coûts pour la fermeture de magasins, ainsi qu'à notre capacité à faire face à l'incertitude économique actuelle. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectives, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. En particulier, Uni-Sélect fait face à des impacts importants sur ses affaires en raison de la pandémie de COVID-19, et observe une baisse marquée de ses revenus débutant principalement dans la seconde moitié de mars 2020. La pandémie de COVID-19 a provoqué un déclin majeur de l'activité économique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, ce qui a causé une baisse de la demande pour les produits et services de Uni-Sélect, une baisse de la productivité résultant des fermetures d'entreprises ordonnées par les gouvernements, l'augmentation des mesures de santé et sécurité, et une menace à la continuité des affaires pour certains des magasins, fournisseurs, clients et/ou partenaires de Uni-Sélect. La durée et l'envergure de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les affaires de Uni-Sélect, incluant ses opérations et le marché pour ses actions, vont dépendre des développements futurs, qui sont hautement incertains et ne peuvent être prédits en ce moment, et incluent la durée, la gravité et l'envergure de la pandémie et les actions prises dans diverses juridictions pour contenir ou traiter la pandémie. En revanche, ces impacts pourraient, entre autres choses, affecter négativement les liquidités de Uni-Sélect et/ou sa capacité à respecter ses engagements relatifs à son endettement. Les risques et incertitudes auxquels sont sujets les déclarations prospectives incluent aussi les facteurs de risque décrits dans le Rapport de gestion de la Société pour l'année terminée le 31 décembre 2019 sous la section « Gestion des risques » disponible sur www.sedar.com ainsi que sur le site web de Uni-Sélect à www.uniselect.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

