Boucherville, QC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) présente une mise à jour des activités pour les mois de juillet et août, notamment sur les conditions du marché aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, la croissance organique de ses ventes, l'état d'avancement de son Plan d'amélioration continue et sa situation financière.

Les principaux indicateurs de l'industrie aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni montrent des signes évidents de reprise. Aux États-Unis, le nombre de réclamations se rétablit progressivement, au Canada , le trafic se rapproche du niveau de 2019 et au Royaume-Uni, l'utilisation des transports est essentiellement revenue à des niveaux plus normaux.

Au 31 août 2020, Uni-Select avait réalisé plus de 90 % des 28 millions de dollars d'économies annualisées ciblées grâce au Plan d'amélioration continue.

Au 31 août 2020, grâce à des opérations meilleures que prévu, Uni-Select a pu améliorer davantage son accès aux liquidités pour atteindre plus de 200 millions de dollars, contre 182 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre.

« Les conditions du marché dans nos trois segments se sont améliorées séquentiellement depuis le creux atteint en avril, ce qui est encourageant dans le contexte actuel. Par ailleurs, la croissance organique mensuelle de nos ventes a reflété l'amélioration du marché. Comme prévu, les secteurs d'activité de Produits automobiles Canada et de Parts Alliance Royaume-Uni retrouvent leurs niveaux de ventes historiques à un rythme plus rapide que le secteur du revêtement FinishMaster États-Unis, ce qui démontre globalement la résilience de nos activités du marché secondaire de l'automobile », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction de Uni-Sélect inc.

« De plus, nous avons continué la mise en œuvre de notre Plan d'amélioration continue et, à la fin du mois d'août, nous avions réalisé plus de 90 % des 28 millions de dollars d'économies annualisées ciblées. Nous continuerons de suivre de façon diligente l'évolution de la COVID-19 et son incidence sur nos activités, d'améliorer nos opérations et à passer à l'automatisation afin d'accroître la vitesse de l'organisation et de positionner la Société pour la croissance post-COVID-19. En outre, nous avons continué à nous concentrer sur notre plan de gestion de la trésorerie. À la fin du mois d'août, nous disposions de suffisamment de liquidités et étions en conformité avec nos clauses bancaires restrictives. Je tiens à remercier les membres de notre équipe pour leur persévérance et leur dévouement, ainsi que nos clients et fournisseurs pour leur compréhension et leur soutien », a conclu M. Windom.

De plus amples informations seront fournies lors de la publication de nos résultats du troisième trimestre, le 13 novembre 2020.

Clauses restrictives sélectionnées liées à la convention de crédit

Uni-Select doit respecter les clauses restrictives suivantes liées à la convention de crédit :

Liquidité : Plus de 35 millions de dollars du T3-20 au T1-22

Plus de 35 millions de dollars du T3-20 au T1-22 BAIIA consolidé : Plus de 0 $ du T3-20 au T1-21; plus de 20 millions de dollars pour le T2-21 et plus de 25 millions de dollars pour le T3-21

Plus de 0 $ du T3-20 au T1-21; plus de 20 millions de dollars pour le T2-21 et plus de 25 millions de dollars pour le T3-21 Ratio dette totale/BAIIA : Inférieur à 4,50:1,00 pour le T4-21 et le T1-22; inférieur à 4,00:1,00 pour le T2-22 et le T3-22; inférieur à 3,50:1,00 pour le T4-22 et inférieur à 3,75:1,00 pour le T1-23

Inférieur à 4,50:1,00 pour le T4-21 et le T1-22; inférieur à 4,00:1,00 pour le T2-22 et le T3-22; inférieur à 3,50:1,00 pour le T4-22 et inférieur à 3,75:1,00 pour le T1-23 Ratio BAIIA/frais d'intérêt : Supérieur à 2,50:1,00 du T4-21 au T3-22; supérieur à 3,00:1,00 pour le T4-22 et le T1-23

Veuillez vous référer à la convention de crédit sur Sedar pour une liste et une description de toutes les clauses restrictives et de leur calcul.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 4 800 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 71 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 148 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement dont plus de 5 500 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur principal.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 23 000 clients avec un réseau de plus de 171 magasins corporatifs. www.uniselect.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent les économies anticipées résultant du Plan d'amélioration continue, productivité, initiatives d'efficacité et de redimensionnement et au moment où seront réalisées ces économies et les coûts reliés ainsi qu'à notre capacité à faire face à l'incertitude économique actuelle. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectives, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. En particulier, Uni-Sélect fait face à des impacts importants sur ses affaires en raison de la pandémie de COVID-19. La pandémie de COVID-19 a provoqué un déclin majeur de l'activité économique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, ce qui a causé une baisse de la demande pour les produits et services de Uni-Sélect, une baisse de la productivité résultant des fermetures d'entreprises ordonnées par les gouvernements, l'augmentation des mesures de santé et sécurité, et une menace à la continuité des affaires pour certains des magasins, fournisseurs, clients et/ou partenaires de Uni-Sélect. La durée et l'envergure de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les affaires de Uni-Sélect, incluant ses opérations et le marché pour ses actions, vont dépendre des développements futurs, qui sont hautement incertains et ne peuvent être prédits en ce moment, et incluent la durée, la gravité et l'envergure de la pandémie et les actions prises dans diverses juridictions pour contenir ou traiter la pandémie. En revanche, ces impacts pourraient, entre autres choses, affecter négativement les liquidités de Uni-Sélect et/ou sa capacité à respecter ses engagements relatifs à son endettement. Les risques et incertitudes auxquels sont sujets les déclarations prospectives incluent aussi les facteurs de risque décrits dans le Rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 sous la section « Gestion des risques » disponible sur www.sedar.com ainsi que sur le site web de Uni-Sélect à www.uniselect.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

