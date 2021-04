BOUCHERVILLE, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect ») a le plaisir d'annoncer que Brian McManus sera nommé président exécutif, sous réserve de son élection au conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 13 mai 2021.

Cadre chevronné, Brian McManus a occupé récemment le poste de président et chef de la direction de Stella-Jones inc. (TSE: SJ) pendant près de 20 ans. Sous son leadership et sa direction stratégique, Stella-Jones est passée d'un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de dollars à plus de 2 milliards de dollars. Au cours de son mandat, il a constamment surpassé les principaux indices de référence et les résultats de ses pairs de l'industrie, créant une valeur exceptionnelle pour les actionnaires grâce à des acquisitions stratégiques et à l'excellence opérationnelle, tout en mettant sur pied une équipe de gestion solide et talentueuse.

« Nous sommes extrêmement heureux que Brian se joigne à Uni-Sélect dans le poste nouvellement créé de président exécutif. Brian est reconnu comme l'esprit stratégique à l'origine de la croissance exceptionnelle et de la création de valeur dans son rôle précédent, et nous prévoyons tirer profit de son expérience et de ses antécédents exceptionnels pour assurer la direction stratégique de Uni-Sélect », a déclaré Michelle Cormier, présidente du conseil d'administration de Uni-Sélect inc.

« Au cours des dernières années, nous avons mis en œuvre plusieurs initiatives d'optimisation pour créer une entreprise allégée et plus agile, générant efficacement plus de 84 millions de dollars d'économies de coûts annualisées. Aujourd'hui, Uni-Sélect est beaucoup plus forte et bien positionnée pour une croissance rentable alors que les marchés se rétablissent progressivement. Brian est reconnu pour son esprit d'entreprise et sa capacité à mettre en œuvre une stratégie bien planifiée qu'il élabore avec son équipe. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui pour amener Uni-Sélect au prochain niveau de développement et continuer de créer de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction de Uni-Sélect inc.

« Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à Uni-Sélect et de travailler avec le conseil d'administration et l'équipe de direction pour élaborer le plan directeur des prochaines années en mettant l'accent sur la croissance de l'entreprise et la création de valeur. Notre capacité à tirer profit de la compréhension et de la connaissance de Brent, à la fois de Uni-Sélect et de l'industrie, est précieuse pour Uni-Sélect et l'équipe », a conclu Brian McManus.

Sous réserve de son élection au conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, Michelle Cormier deviendra l'administratrice principale. Ses principales responsabilités consisteront à faciliter le fonctionnement du conseil d'administration indépendamment des dirigeants de la Société et à fournir un leadership indépendant au conseil d'administration et à chacun de ses membres. Brent Windom continuera en tant que président et chef de la direction. Ses principales responsabilités consisteront à gérer les opérations quotidiennes et à travailler en étroite collaboration avec le président exécutif pour établir la stratégie et la feuille de route opérationnelle de la Société. En tant que président exécutif, les principales responsabilités de Brian McManus seront de collaborer avec le président et chef de la direction et l'équipe de direction pour élaborer l'orientation stratégique de la Société et assurer la réussite de sa mise en œuvre.

Départ d'Eric Bussières, vice-président principal et chef de la direction financière

Après plus de cinq ans chez Uni-Sélect, Eric Bussières, vice-président principal et chef de la direction financière, quittera son poste pour relever de nouveaux défis. Il restera au service de la Société jusqu'au 30 juin 2021 afin d'assurer une transition en douceur. « Nous remercions Eric pour ses nombreuses années de service dévoué et ses précieuses contributions en tant que membre de l'équipe de direction. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs », a déclaré M. Windom.

Uni-Sélect annonce la nomination d'Anthony Pagano au poste de chef de la direction financière et son entrée en fonction le 17 mai 2021. Jusqu'à tout récemment, M. Pagano était chef de la direction financière de Terrapure Environmental ltée, un fournisseur canadien de solutions novatrices et économiques en matière de services environnementaux et de recyclage. Auparavant, il a occupé divers postes de direction chez Restaurant Brands International, notamment en tant que président de Burger King, Asie-Pacifique, et chef des finances et de la vente au détail chez Tim Hortons. Précédemment, il a occupé des postes de plus en plus importants dans le domaine des finances et de l'exploitation chez Dollarama L.P. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé dans le domaine des services bancaires d'investissement chez RBC Marchés des Capitaux. En outre, il siège au conseil d'administration de MDA, le plus grand développeur et fabricant de technologies spatiales au Canada. Anthony est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Université McGill et de la charte d'analyste financier agréé. M. Windom a ajouté : « Je suis très heureux d'accueillir Anthony au sein de Uni-Sélect. Ses nombreuses expériences dans une variété d'industries seront déterminantes pour nous permettre de profiter de la reprise du marché. »

Autres changements au conseil d'administration

Rob Molenaar et Richard G. Roy ne se représenteront pas à la prochaine élection lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du 13 mai 2021. « Nous remercions Rob pour sa contribution inestimable au fil des ans, plus précisément en tant que président intérimaire de FinishMaster, où il a dirigé le début d'un redimensionnement de la Société pour s'adapter aux conditions changeantes du marché. Nous remercions tout particulièrement Richard, qui a occupé divers postes au sein de la Société au cours des 20 dernières années. Son engagement et son dévouement inégalés ont guidé le conseil d'administration et la direction avec clairvoyance », a commenté Michelle Cormier.

Martin Garand, directeur principal, Investissement relationnel Québec, à la Caisse de dépôt et placement du Québec, une actionnaire de longue date de Uni-Sélect, se joindra au conseil d'administration, sous réserve de son élection à l'assemblée annuelle des actionnaires. « Nous souhaitons la bienvenue à Martin au conseil d'administration et nous nous réjouissons de la poursuite de notre relation avec la Caisse. La connaissance de Martin de l'industrie et de la Société sera inestimable », a poursuivi Michelle Cormier. Avec ces derniers changements, notre conseil d'administration comptera dix membres, dont huit seront indépendants et deux seront des femmes.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 4 800 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 75 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect telles que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 170 magasins corporatifs. www.uniselect.com

SOURCE Uni-Sélect Canada Inc.

Renseignements: Pierre Boucher, CPA, CMA, Jennifer McCaughey, CFA, MaisonBrison Communications, Tél. : 514 731-0000, [email protected], [email protected], [email protected]

Liens connexes

http://www.uniselect.com/