Uni-Sélect inc. fait le point sur les actions prises dans le contexte de la COVID-19

BOUCHERVILLE, QC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a présenté aujourd'hui une mise à jour concernant ses opérations, compte tenu des récents développements de la pandémie mondiale de la COVID-19.

« Notre priorité absolue est toujours d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être de nos 6 000 employés et clients et cela est encore plus vrai pendant cette crise », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction de Uni-Sélect. « Ainsi, nous avons appliqué à la lettre les directives des autorités sanitaires et gouvernementales avec des protocoles très stricts au niveau de la distanciation sociale et des précautions d'hygiène, ainsi que pour le télétravail, lorsque possible. Nous avons la responsabilité de fournir des services essentiels en ces temps difficiles, mais nous nous attendons néanmoins à ce que la demande pour nos produits connaisse un ralentissement marqué compte tenu des restrictions de voyage et des consignes d'isolement à domicile. Il s'agit certainement d'une période exceptionnelle qui exige des mesures exceptionnelles, mais l'industrie automobile a été résiliente par le passé et nous sommes convaincus qu'il en sera de même cette fois encore. »

Uni-Sélect prend des mesures pour contribuer au maintien de la mobilité des citoyens et des organisations, en particulier ceux et celles qui fournissent des services essentiels. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour répondre à leurs besoins en évolution et nous avons fait preuve de prudence en déployant rapidement des mesures pour assurer la continuité des affaires et réorganiser promptement les opérations. Les récentes déclarations d'état d'urgence ou de confinement de plusieurs gouvernements au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont un impact sur les opérations de Uni-Sélect. Cependant, dans certaines de ces juridictions, une partie ou toutes les opérations de Uni-Sélect sont autorisées à continuer à titre de services essentiels.

Uni-Sélect demeure en activité partout où cela est approprié et autorisé, et a réorganisé ses activités pour se concentrer sur les fonctions critiques aux services essentiels avec un nombre limité de sites en opération au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, qu'il s'agisse de centres de distribution ou de magasins corporatifs. À ce jour, cette réorganisation a entraîné la mise en pied temporaire d'environ 50 % des employés et la fermeture temporaire de 33 % de nos emplacements. Nous avons également 28 % de nos emplacements travaillant avec des horaires réduits et 7 % opérant avec des activités très limitées pour les services essentiels.

De plus, les heures de travail ont été réduites de 20 % pour tous les employés qui demeurent au travail pour soutenir les opérations en cours et le conseil d'administration a réduit la rémunération de ses membres de 25 % à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020.

La Société continuera de suivre les annonces de programmes d'aide gouvernementale en lien avec la crise de la COVID-19 et fera le nécessaire pour bénéficier de ces programmes lorsque ce sera approprié.

Uni-Sélect gère activement ses liquidités et fournira une mise à jour concernant les impacts opérationnels et financiers de la COVID-19 lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2020, qui doit se tenir le 14 mai 2020.

Risques liés à la COVID-19

L'ampleur de l'incidence que la pandémie de la COVID-19 aura sur les activités de Uni-Sélect, y compris ses opérations et le marché de ses titres, dépendra des développements futurs, qui sont très incertains et ne peuvent être prévus pour le moment, et comprennent la durée, la gravité et la portée de la pandémie ainsi que les mesures prises pour contenir ou traiter celle-ci. Même dans sa portée actuelle, combinée aux mesures qui ont été prises à l'échelle mondiale pour y faire face, la pandémie de la COVID-19 pourrait avoir une incidence significative et défavorable sur les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation de Uni-Sélect, y compris, sans s'y limiter, en raison d'une baisse importante de l'activité économique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, entraînant une baisse de la demande pour les produits et services de la Société, des impacts sur la santé et la productivité des employés, des fermetures d'entreprises ordonnées par les gouvernements et des menaces à la continuité des activités de nos magasins, fournisseurs, clients et/ou partenaires. Ces impacts pourraient à leur tour avoir, entre autres, une incidence négative sur les liquidités de Uni-Sélect et sa capacité de continuer à verser des dividendes et/ou à se conformer aux engagements restrictifs prévus à sa convention de crédit syndiquée.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 6 000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).



Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 75 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.



Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 175 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement dont plus de 5 500 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur principal.



Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 23 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes comprennent notamment des énoncés concernant la poursuite de l'exploitation à titre de services essentiels et la mise à pied temporaire ou la réduction des heures de travail des employés. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Plus précisément, Uni-Sélect est actuellement exposée à des risques importants relatifs à la propagation de la COVID-19. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

SOURCE Uni-Sélect Canada Inc.

Renseignements: REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS : Annie Paré, Directrice principale, Communications, Uni-Sélect inc., Tél. : (514) 243-6263, [email protected]; ANALYSTES ET INVESTISSEURS : Pierre Boucher, CPA, CMA; Jennifer McCaughey, CFA, MaisonBrison Communications, Tél. : 514 731-0000, [email protected], [email protected], [email protected]

Liens connexes

http://www.uniselect.com/