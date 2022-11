FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE (comparativement au troisième trimestre de 2021) :

Ventes consolidées de 452,7 millions de dollars, en hausse de 26,6 millions de dollars ou 6,2 %; en hausse de 11,6 % si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling et du dollar canadien par rapport au dollar américain; croissance organique (1) de 9,8 %, les trois secteurs ayant affiché une croissance organique (1) positive

Réduction de l'endettement total net(1) de 50,5 millions de dollars; diminution du ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté(1), qui s'est établi à 1,44x, grâce à de solides résultats d'exploitation et une bonne gestion du fonds de roulement, éléments ayant contrebalancé les capitaux déployés dans le cadre des acquisitions

BOUCHERVILLE, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect Inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2022.

« Nous sommes satisfaits de nos résultats du troisième trimestre, car ils reflètent les efforts poursuivis par nos équipes pour améliorer nos activités de manière significative afin de faire prospérer la Société. Au cours du trimestre, tous nos secteurs ont affiché une croissance organique(1), ce qui nous a permis de dégager des flux de trésorerie considérables et de générer une hausse du BAIIA(1) par rapport au T3 2021, malgré l'incidence défavorable de la conversion des devises. De plus, au cours du trimestre, nous avons conclu l'acquisition de Maslack, l'acquisition la plus importante réalisée par Uni-Sélect depuis notre transformation amorcée au T2 2021 », a indiqué Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni-Sélect.

« Malgré l'incidence de la conversion des devises et les difficultés liées à la main-d'œuvre et à l'inflation qui se font toujours sentir, nous mettons l'accent sur l'excellence opérationnelle et sur la gestion des coûts, de sorte que nous prévoyons une légère amélioration des résultats au quatrième trimestre de 2022 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. À court terme, nous visons à favoriser la croissance organique(1) grâce à un volume des ventes plus élevé et à réaliser des synergies relativement à nos récentes acquisitions. Notre solide situation financière ainsi que la gestion rigoureuse et continue du capital nous permettent également de tirer parti d'autres occasions d'acquisition pour renforcer notre position sur le marché. Pour 2023, nous prévoyons que ces facteurs nous permettront de générer un BAIIA ajusté(1) et un résultat net ajusté par action(1) plus élevés qu'en 2022 », a conclu M. McManus.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE (comparativement au troisième trimestre de 2021) :

Ventes consolidées de 452,7 millions de dollars, en hausse de 26,6 millions de dollars ou 6,2 %; en hausse de 11,6 % si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling et du dollar canadien par rapport au dollar américain; croissance organique (1) de 9,8 %, les trois secteurs ayant affiché une croissance organique (1) positive ;

de 9,8 %, les trois secteurs ayant affiché une croissance organique positive ; BAIIA (1) en hausse pour atteindre 47,6 millions de dollars, ou 10,5 % des ventes, contre 35,3 millions de dollars, ou 8,3 % des ventes; BAIIA ajusté (1) en hausse de 16,5 % pour atteindre 49,3 millions de dollars, ou 10,9 % des ventes, comparativement à 42,3 millions de dollars, ou 9,9 % des ventes;

en hausse pour atteindre 47,6 millions de dollars, ou 10,5 % des ventes, contre 35,3 millions de dollars, ou 8,3 % des ventes; BAIIA ajusté en hausse de 16,5 % pour atteindre 49,3 millions de dollars, ou 10,9 % des ventes, comparativement à 42,3 millions de dollars, ou 9,9 % des ventes; Résultat net de 22,4 millions de dollars, ou 0,45 $ dilué par action ordinaire, en hausse de 10,5 millions de dollars, ou 0,20 $ dilué par action ordinaire; résultat net ajusté(1) de 24,3 millions de dollars, ou 0,48 $ dilué par action ordinaire, une hausse de 7,1 millions de dollars, ou 0,12 $ dilué par action ordinaire;

Réduction de l'endettement total net(1) de 50,5 millions de dollars; diminution du ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté(1), qui s'est établi à 1,44x, grâce à de solides résultats d'exploitation et une bonne gestion du fonds de roulement, éléments ayant contrebalancé les capitaux déployés dans le cadre des acquisitions.

FAITS SAILLANTS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS (comparativement à la période de neuf mois de 2021) :

Ventes consolidées de 1 306,6 millions de dollars, en hausse de 94,0 millions de dollars ou 7,8 %; en hausse de 11,4 % si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling et du dollar canadien par rapport au dollar américain; croissance organique (1) de 10,7 %, les trois secteurs ayant affiché une croissance organique (1) positive;

de 10,7 %, les trois secteurs ayant affiché une croissance organique positive; BAIIA (1) en hausse de 105,4 % pour atteindre 124,4 millions de dollars, ou 9,5 % des ventes, contre 60,6 millions de dollars, ou 5,0 % des ventes; BAIIA ajusté (1) en hausse de 33,4 % pour atteindre 145,8 millions de dollars, ou 11,2 % des ventes, comparativement à 109,3 millions de dollars, ou 9,0 % des ventes;

en hausse de 105,4 % pour atteindre 124,4 millions de dollars, ou 9,5 % des ventes, contre 60,6 millions de dollars, ou 5,0 % des ventes; BAIIA ajusté en hausse de 33,4 % pour atteindre 145,8 millions de dollars, ou 11,2 % des ventes, comparativement à 109,3 millions de dollars, ou 9,0 % des ventes; Résultat net de 52,9 millions de dollars, ou 1,07 $ dilué par action ordinaire, en hausse de 61,0 millions de dollars, ou 1,26 $ dilué par action ordinaire; résultat net ajusté(1) de 71,1 millions de dollars, ou 1,42 $ dilué par action ordinaire, une hausse de 37,9 millions de dollars, ou 0,64 $ dilué par action ordinaire.

______________________________

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR ou autre mesure financière. Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Pour plus de renseignements et un rapprochement, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières ».

RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Le tableau ci-après présente les principales données financières consolidées intermédiaires :



Troisièmes trimestres

clos les 30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre (en milliers de $ US, à l'exception des montants par

action et des pourcentages et sauf indication contraire) 2022 $ 2021 $ % 2022 $ 2021 $ % RÉSULTATS D'EXPLOITATION













Ventes 452 680 426 094 6,2 1 306 608 1 212 625 7,8

BAIIA (1) 47 614 35 326 34,8 124 432 60 570 105,4

Marge du BAIIA (1) 10,5 % 8,3 %

9,5 % 5,0 %



BAIIA ajusté (1) 49 256 42 294 16,5 145 760 109 265 33,4

Marge du BAIIA ajusté (1)

10,9 % 9,9 %

11,2 % 9,0 %



BAI (1) 29 680 14 682 102,2 69 796 (8 508) 920,4

Marge du BAI (1) 6,6 % 3,4 %

5,3 % (0,7) %



BAI ajusté (1) 32 071 22 763 40,9 93 973 43 542 115,8

Marge du BAI ajusté (1) 7,1 % 5,3 %

7,2 % 3,6 %



Changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks -- --

10 927 20 600



Rémunération à base d'actions 1 642 1 554

9 174 6 206



Éléments spéciaux

-- 5 414

1 227 21 889



Résultat net 22 417 11 927 88,0 52 939 (8 113) 752,5

Résultat net ajusté (1) 24 259 17 248 40,6 71 124 33 210 114,2

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 74 627 42 865 74,1 133 183 85 607 55,6

Flux de trésorerie disponibles (1) 67 159 36 955 81,7 112 140 71 828 56,1 DONNÉES PAR ACTION ORDINAIRE













Résultat net de base par action ordinaire 0,51 0,28 82,1 1,22 (0,19) 742,1

Résultat net dilué par action ordinaire 0,45 0,25 80,0 1,07 (0,19) 663,2

Résultat net ajusté (1) de base par action ordinaire

0,56 0,40 40,0 1,63 0,78 109,0

Résultat net ajusté (1) dilué par action ordinaire 0,48 0,36 33,3 1,42 0,78 82,1

Nombre d'actions ordinaires en circulation (en milliers) (2) 44 620 43 793

44 620 43 793



Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en

circulation















De base (en milliers)

43 529 43 042

43 536 42 608



Dilué (en milliers)

52 631 51 988

52 560 42 608



Dilué ajusté (en milliers) 52 631 51 988

52 560 42 662











Au 30 septembre Au 31 décembre



2022 $ 2021 $ SITUATION FINANCIÈRE



Dette à long terme, incluant la portion courante 301 455 337 386 Endettement total net (1)

264 443 309 230 Facilités de crédit (incluant la facilité de crédit renouvelable et les facilités de crédit

à terme)

203 590 235 384 Débentures convertibles 71 685 78 327

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR ou autre mesure financière. Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Pour plus de renseignements et un rapprochement, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières ». (2) Le nombre d'actions en circulation correspond aux actions ordinaires émises moins les actions propres détenues par la Fiducie d'actions.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Comparativement au troisième trimestre de 2021

Les ventes consolidées ont augmenté de 26,6 millions de dollars, ou 6,2 %, pour atteindre 452,7 millions de dollars. Si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling et du dollar canadien par rapport au dollar américain de 23,0 millions de dollars, ou 5,4 %, les ventes consolidées ont augmenté de 49,6 millions de dollars, ou 11,6 %, comparativement au trimestre correspondant de 2021, principalement grâce à la croissance organique, les trois secteurs ayant affiché une croissance organique positive allant de 7,8 % à 15,3 % pour le trimestre. La croissance organique consolidée de 9,8 % découle surtout de la hausse des prix.

La Société a généré un BAIIA de 47,6 millions de dollars pour le trimestre. Si l'on exclut l'effet des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 7,0 millions de dollars et 1,0 % pour atteindre 49,3 millions de dollars et 10,9 % des ventes, contre 42,3 millions de dollars et 9,9 % des ventes en 2021. Ces augmentations sont attribuables à la hausse des prix, aux rabais obtenus, à l'amélioration de la performance opérationnelle et à des économies d'échelle liées à la masse salariale et aux coûts d'exploitation, le tout contrebalancé par des pressions inflationnistes sur les coûts, y compris le carburant et les salaires, ainsi que par le calendrier de certaines charges engagées dans le cadre de l'ouverture de nouveaux magasins au Royaume-Uni et des acquisitions au Canada.

Le résultat net du trimestre a augmenté de 10,5 millions de dollars pour atteindre 22,4 millions de dollars. Si l'on exclut l'effet du changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, et de l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de GSF Car Parts, le résultat net ajusté a augmenté de 7,1 millions de dollars pour atteindre 24,3 millions de dollars, contre 17,2 millions de dollars en 2021. Cette augmentation découle surtout de la hausse des prix ainsi que de l'amélioration de la performance d'exploitation globale, y compris la diminution des charges financières nettes, déduction faite de la charge d'impôt sur le résultat.

Résultats sectoriels du troisième trimestre

Le secteur FinishMaster États-Unis a affiché des ventes de 189,1 millions de dollars, ou une croissance organique de 8,1 %, découlant surtout de la hausse des prix. Le BAIIA s'est élevé à 19,5 millions de dollars pour le trimestre, contre 14,0 millions de dollars en 2021. Si l'on exclut l'effet des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 4,2 millions de dollars et 1,5 % pour atteindre 20,1 millions de dollars et 10,6 % des ventes, contre 15,9 millions de dollars et 9,1 % des ventes en 2021. Ces augmentations sont attribuables aux rabais additionnels accordés par les fournisseurs, à la hausse des prix et à une augmentation des ventes, ce qui a entraîné des économies d'échelle et contrebalancé l'augmentation des coûts de livraison.

Le secteur Produits automobiles Canada a affiché des ventes de 160,2 millions de dollars. Si l'on exclut l'incidence de la fluctuation défavorable du dollar canadien par rapport au dollar américain de 5,4 millions de dollars, ou 3,7 %, au troisième trimestre de 2022, les ventes ont augmenté de 21,1 millions de dollars, ou 14,5 %, par rapport au trimestre correspondant de 2021, stimulées par une croissance organique de 7,8 % et par les acquisitions réalisées au cours des douze derniers mois, qui ont représenté une croissance de 6,7 %. L'augmentation de la croissance organique s'explique principalement par une hausse des prix. Ce secteur a généré un BAIIA et une marge du BAIIA de 21,0 millions de dollars et 13,1 % respectivement pour le trimestre, comparativement à 16,2 millions de dollars et 11,2 % en 2021. Si l'on exclut l'effet des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 4,3 millions de dollars et 1,6 % pour atteindre 21,1 millions de dollars et 13,2 % des ventes, contre 16,8 millions de dollars et 11,6 % des ventes en 2021. Ces augmentations sont principalement attribuables à la hausse des prix, à la composition favorable des produits et une augmentation des ventes, ce qui a entraîné des économies d'échelle, le tout contrebalancé par les coûts de transaction liés aux acquisitions récentes et par des pertes de change découlant de la dépréciation du dollar canadien au cours du trimestre.

Le secteur GSF Car Parts Royaume-Uni a affiché des ventes de 103,5 millions de dollars. Si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling par rapport au dollar américain de 17,6 millions de dollars ou 16,5 % au cours du troisième trimestre de 2022, les ventes ont augmenté de 14,4 millions de dollars ou 13,4 %, stimulées principalement par la croissance organique de 15,3 %, qui a contrebalancé la variation défavorable du nombre de jours de facturation. L'augmentation de la croissance organique s'explique principalement par la hausse des prix, la contribution des magasins nouvellement ouverts, qui représente près de la moitié de la croissance organique, et les achats en ligne avec ramassage en magasin. Ce secteur a généré un BAIIA et une marge du BAIIA de 9,3 millions de dollars et 9,0 % respectivement pour le trimestre, comparativement à 10,8 millions de dollars et 10,1 % en 2021. Si l'on exclut l'effet des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont diminué respectivement de 1,5 million de dollars et 1,1 %, pour atteindre 9,5 millions de dollars et 9,2 % des ventes, contre 11,0 millions de dollars et 10,3 % des ventes en 2021. Ces variations s'expliquent par les coûts du carburant et des services publics qui ont subi des pressions inflationnistes, les coûts de réparation plus élevés en raison de retards dans le renouvellement de la flotte de véhicules et l'augmentation de la masse salariale, le tout en partie contrebalancé par une hausse des ventes et des rabais obtenus au troisième trimestre de 2022, ce qui a entraîné des économies d'échelle.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Comparativement à la période de neuf mois de 2021

Les ventes consolidées ont augmenté de 94,0 millions de dollars, ou 7,8 %, pour atteindre 1 306,6 millions de dollars. Si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling et du dollar canadien par rapport au dollar américain de 43,4 millions de dollars, ou 3,6 %, les ventes consolidées ont augmenté de 137,4 millions de dollars, ou 11,4 %, principalement grâce à la croissance organique, les trois secteurs ayant affiché une croissance organique positive allant de 8,7 % à 13,3 % pour la période de neuf mois. La croissance organique consolidée de 10,7 % découle surtout de la hausse des prix.

La Société a généré un BAIIA de 124,4 millions de dollars pour la période. Si l'on exclut l'effet du changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks et des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 36,5 millions de dollars et 2,2 % pour atteindre 145,8 millions de dollars et 11,2 % des ventes, contre 109,3 millions de dollars et 9,0 % des ventes en 2021. Ces augmentations sont attribuables à la hausse des prix, aux rabais obtenus, à l'amélioration de la performance d'exploitation et à des économies d'échelle liées à la masse salariale et aux coûts d'exploitation, le tout contrebalancé par les pressions inflationnistes sur les coûts, y compris sur le carburant et les salaires, ainsi que par le calendrier de certaines charges engagées dans le cadre de l'ouverture de nouveaux magasins au Royaume-Uni et des acquisitions au Canada.

Le résultat net de la période de neuf mois a augmenté de 61,0 millions de dollars pour atteindre 52,9 millions de dollars. Si l'on exclut l'effet du changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, de l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de GSF Car Parts, et de l'incidence fiscale nette des changements de taux d'imposition et de la reprise de provision pour éventualités, le résultat net ajusté de la période considérée a augmenté de 37,9 millions de dollars pour atteindre 71,1 millions de dollars, contre 33,2 millions de dollars en 2021. Cette augmentation découle principalement de la hausse des prix ainsi que de l'amélioration de la performance d'exploitation globale, y compris la diminution des charges financières nettes, déduction faite de la charge d'impôt sur le résultat.

Résultats sectoriels de la période de neuf mois

Le secteur FinishMaster États-Unis a affiché des ventes de 548,3 millions de dollars et une croissance organique de 8,7 %, ou 44,0 millions de dollars, découlant de l'augmentation des prix. Le BAIIA s'est élevé à 56,9 millions de dollars pour la période, contre 15,9 millions de dollars en 2021. Si l'on exclut l'effet du changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks et des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 19,7 millions de dollars et 2,9 % pour atteindre 59,5 millions de dollars et 10,8 % des ventes, contre 39,8 millions de dollars et 7,9 % des ventes en 2021. Ces augmentations sont attribuables aux rabais additionnels accordés par les fournisseurs, à la hausse des prix et à une augmentation des ventes, ce qui a entraîné des économies d'échelle et contrebalancé l'augmentation des coûts de livraison et la charge liée aux créances irrécouvrables.

Le secteur Produits automobiles Canada a affiché des ventes de 451,0 millions de dollars, en hausse de 11,4 %. Si l'on exclut l'incidence de la fluctuation défavorable du dollar canadien par rapport au dollar américain de 11,8 millions de dollars, ou 2,9 %, au cours de la période de neuf mois de 2022, les ventes ont augmenté de 57,8 millions de dollars, ou 14,3 %, par rapport à la période correspondante de 2021, stimulées en grande partie par une croissance organique de 11,2 % et, dans une moindre mesure, par les acquisitions réalisées au cours des douze derniers mois, qui ont représenté une croissance de 3,1 %. L'augmentation de la croissance organique s'explique principalement par la hausse des prix. Ce secteur a généré un BAIIA et une marge du BAIIA de 52,0 millions de dollars et 11,5 % respectivement pour la période, comparativement à 45,2 millions de dollars et 11,2 % en 2021. Si l'on exclut l'effet du changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks et des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 17,5 millions de dollars et 2,7 % pour atteindre 64,2 millions de dollars et 14,2 % des ventes, contre 46,7 millions de dollars et 11,5 % des ventes en 2021. Ces augmentations sont principalement attribuables à la hausse des prix, la composition favorable des produits et une augmentation des ventes, ce qui a entraîné des économies d'échelle, le tout contrebalancé par les coûts de transaction liés aux acquisitions récentes et par des pertes de change découlant de la dépréciation du dollar canadien.

Le secteur GSF Car Parts Royaume-Uni a affiché des ventes de 307,4 millions de dollars, en hausse de 1,3 %. Si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling par rapport au dollar américain de 31,6 millions de dollars, ou 10,4 %, au cours de la période de neuf mois de 2022, les ventes ont augmenté de 35,5 millions de dollars, ou 11,7 %, stimulées principalement par la croissance organique de 13,3 %, qui a contrebalancé la variation défavorable du nombre de jours de facturation. L'augmentation de la croissance organique s'explique principalement par la hausse des prix et la contribution des magasins récemment ouverts. Ce secteur a généré un BAIIA et une marge du BAIIA de 26,5 millions de dollars et 8,6 % respectivement pour la période, contre 26,3 millions de dollars et 8,7 % en 2021. Si l'on exclut l'effet des charges liées à la rémunération à base d'actions et aux éléments spéciaux, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont diminué respectivement de 1,0 million de dollars et 0,4 % pour atteindre 28,5 millions de dollars et 9,3 % des ventes, contre 29,5 millions de dollars et 9,7 % des ventes en 2021. La variation de la marge du BAIIA ajusté s'explique surtout par les coûts du carburant et des services publics qui ont subi des pressions inflationnistes, les coûts de réparation plus élevés en raison de retards dans le renouvellement de la flotte de véhicules et l'augmentation de la masse salariale, le tout en partie contrebalancé par une hausse des ventes et des rabais au cours de la période de 2022, ce qui a entraîné des économies d'échelle. La période de neuf mois de 2021 avait bénéficié de subventions gouvernementales pour les coûts d'occupation de 0,8 million de dollars.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Uni-Sélect tiendra le 4 novembre 2022, à 8 h (heure de l'Est) une conférence téléphonique pour discuter des résultats du troisième trimestre 2022 de la Société. Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 888 390-0549 (ou le 1 416 764-8682 pour les appels internationaux).

Un enregistrement de la conférence sera disponible à compter de 11 h 30 (heure de l'Est) le 4 novembre 2022, et ce, jusqu'à 23 h 59 (heure de l'Est) le 4 décembre 2022. Pour accéder à l'enregistrement de la conférence, il suffit de composer le 1 888 390-0541, suivi de 837559#.

Vous pouvez également accéder à la webdiffusion de la conférence des résultats du trimestre à partir de la section « Investisseurs », de notre site web à uniselect.com . La webdiffusion sera archivée par la suite. Les participants devraient prévoir le temps nécessaire, avant le début de l'appel, pour accéder à la webdiffusion et aux diapositives.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 5 200 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et les actions de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect sert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 95 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect telles que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle sert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de GSF Car Parts, est un important distributeur de produits automobiles qui sert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Toutes ces informations prospectives sont présentées conformément aux dispositions en matière d'exonération prévues dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Les informations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations concernant les intentions, les plans, les attentes, les croyances, les objectifs, le rendement futur et la stratégie d'Uni-Sélect, ainsi que toute autre information ou déclaration se rapportant à des circonstances ou des événements futurs et qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits avérés. Les déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. En outre, les déclarations relatives aux attentes de la direction en termes de ventes, de BAIIA ajusté, de BPA ajusté ou d'autres résultats financiers pour 2022 constituent des informations prospectives et des perspectives financières au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Les informations prospectives sont fondées sur la perception qu'a Uni-Sélect des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que sur d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, qu'Uni-Sélect juge raisonnables dans les circonstances. De telles informations sont, de par leur nature même, assujetties à des risques et incertitudes inhérents, dont plusieurs sont indépendants de la volonté d'Uni-Sélect, ce qui donne lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou suggérées par Uni-Sélect dans ces informations prospectives. Uni-Sélect ne peut garantir que toute déclaration prospective se matérialisera, et nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les suivants : les risques associés à la pandémie de COVID-19; une diminution de la demande de nos produits; l'interruption de nos relations avec nos fournisseurs, une interruption des activités de nos fournisseurs ou le regroupement de fournisseurs; l'interruption de nos relations avec nos clients; la concurrence au sein des secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités; des atteintes à la sécurité; un dysfonctionnement en matière de sécurité de l'information ou des enjeux d'intégration; la demande liée au commerce électronique et l'incapacité à fournir des solutions adéquates en matière de commerce électronique; la rétention des employés; les coûts de main-d'œuvre; les activités syndicales et les lois en matière de travail et d'emploi; l'incapacité à réaliser les avantages liés à des acquisitions et à d'autres opérations stratégiques; les réclamations en matière de responsabilité du fait du produit; le risque de crédit; la perte du droit d'exercer nos activités dans des emplacements clés; l'incapacité de mettre en œuvre des initiatives commerciales; l'incapacité de maintenir des contrôles internes efficaces; les conditions macroéconomiques comme le chômage, l'inflation, les modifications apportées aux politiques fiscales et l'incertitude associée aux marchés du crédit; les activités exercées dans des territoires étrangers; l'incapacité d'assurer le service de notre dette ou de respecter nos clauses restrictives financières; les litiges; la législation ou les politiques ou les règlements gouvernementaux; le respect des lois et des règlements en matière d'environnement; le respect des lois en matière de protection des renseignements personnels; le changement climatique à l'échelle mondiale; les modifications aux normes comptables; les fluctuations du cours des actions; la responsabilité sociale et la réputation de l'entreprise, les investisseurs activistes ainsi que d'autres risques énoncés ou intégrés par renvoi au rapport de gestion de Uni-Sélect pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et dans d'autres documents que nous rendons publics, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com).

Sauf indication contraire, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées en date des présentes et Uni-Sélect décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. Bien que nous estimions que les hypothèses sur lesquelles reposent ces informations prospectives étaient raisonnables à la date du présent communiqué, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

De plus, nous rappelons aux lecteurs que les informations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre les résultats financiers prévus d'Uni-Sélect, ainsi que ses objectifs, ses priorités stratégiques et ses perspectives d'affaires, de même que le contexte dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins et ne doivent pas être considérées comme nécessairement indicatives des résultats financiers futurs.

De plus amples renseignements sur les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de nos attentes actuelles se trouvent dans la rubrique intitulée « Gestion des risques » du rapport de gestion de Uni-Sélect pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui est intégrée par renvoi à la présente mise en garde.

Nous prions également les lecteurs de tenir compte du fait que les risques susmentionnés et les risques présentés dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les autres documents déposés ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de nous ou que nous considérons actuellement comme non significatifs pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, nos résultats d'exploitation, nos flux de trésorerie et notre situation financière.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

L'information financière présentée dans les documents déposés par la Société comprend certaines mesures de performance qui ne sont pas conformes aux PCGR (les « mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières »). Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont tirées principalement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR. La Société est d'avis que les lecteurs peuvent tenir compte de ces mesures de performance aux fins d'analyse, lesquelles ne doivent toutefois pas être utilisées isolément ou en remplacement de mesures financières établies selon les PCGR.

Les définitions des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières fournies par la Société sont fondées sur des constats raisonnables aux yeux de la direction, et il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR





MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR BAIIA Marge du BAIIA BAIIA ajusté Marge du BAIIA ajusté BAI Marge du BAI BAI ajusté Marge du BAI ajusté Résultat net ajusté Résultat net ajusté par action ordinaire - de base et dilué Flux de trésorerie disponibles Ratio d'endettement total net sur le BAIIA ajusté Liquidités disponibles Liquidités disponibles





AUTRES MESURES FINANCIÈRES

MESURES DE GESTION DU CAPITAL MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES Endettement total net Croissance organique





Les définitions des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières comme l'exige le Règlement 52-112 ainsi qu'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables sont présentés dans la section qui suit.

Croissance organique

Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, de la perte de ventes découlant du regroupement de magasins corporatifs, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence du nombre de jours de facturation.

Cette mesure aide Uni-Sélect à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base de magasins et centres de distribution en exploitation par rapport au reste du marché.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES (SUITE)

Le tableau suivant présente un rapprochement des ventes et de la croissance organique par secteur d'activité et sur une base consolidée :







Troisièmes trimestres

clos les 30 septembre

FinishMaster

États-Unis

Produits

automobiles

Canada

GSF Car Parts

Royaume-Uni

Total

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

$ $ $ $ $ $ $ $ Ventes 189 068 174 872 160 160 144 489 103 452 106 733 452 680 426 094 % % % % Variation des ventes 14 196 8,1 15 671 10,8 (3 281) (3,1) 26 586 6,2 Incidence de la conversion du dollar

canadien et de la livre sterling -- -- 5 400 3,7 17 648 16,5 23 048 5,4 Incidence du nombre de jours de

facturation -- -- -- -- 1 540 1,5 1 540 0,4 Perte de ventes découlant du

regroupement de magasins corporatifs -- -- -- -- 416 0,4 416 0,1 Acquisitions nettes -- -- (9 863) (6,7) -- -- (9 863) (2,3) Croissance organique 14 196 8,1 11 208 7,8 16 323 15,3 41 727 9,8





















Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

FinishMaster

États-Unis

Produits

automobiles

Canada

GSF Car Parts

Royaume-Uni

Total

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

$ $ $ $ $ $ $ $ Ventes 548 289 504 336 450 961 404 918 307 358 303 371 1 306 608 1 212 625 % % % % Variation des ventes 43 953 8,7 46 043 11,4 3 987 1,3 93 983 7,8 Incidence de la conversion du dollar

canadien et de la livre sterling -- -- 11 800 2,9 31 553 10,4 43 353 3,6 Incidence du nombre de jours de

facturation -- -- -- -- 3 504 1,2 3 504 0,2 Perte de ventes découlant du

regroupement de magasins corporatifs -- -- -- -- 1 288 0,4 1 288 0,1 Acquisitions nettes -- -- (12 640) (3,1) -- -- (12 640) (1,0) Croissance organique 43 953 8,7 45 203 11,2 40 332 13,3 129 488 10,7

BAIIA, marge du BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le BAIIA représente le résultat net excluant les charges financières nettes, l'amortissement et l'impôt sur le résultat selon les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes.

Le BAIIA ajusté comprend certains ajustements qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements comprennent, entre autres, les frais de restructuration et autres charges, la rémunération à base d'actions, la radiation d'actifs ainsi que le changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks. La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté divisé par les ventes.

La Société se sert du BAIIA et du BAIIA ajusté ainsi que des marges correspondantes pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'activité. La direction estime que ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières, en plus de celles conformes aux PCGR, permettent aux utilisateurs de mieux comprendre ses résultats d'exploitation et donne une image plus claire de ses principaux résultats ainsi que de ceux de ses secteurs d'activité. La direction estime également que ces mesures permettent une meilleure comparaison de ses résultats d'une période à l'autre.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté par secteur et sur une base consolidée :







Troisièmes trimestres

clos les 30 septembre

FinishMaster

États-Unis

Produits

automobiles

Canada GSF Car Parts

Royaume-Uni Siège social et

autres

Total

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ BAIIA 19 478 13 971 20 967 16 229 9 307 10 818 (2 138) (5 692) 47 614 35 326 Marge du BAIIA 10,3 % 8,0 % 13,1 % 11,2 % 9,0 % 10,1 % -- % -- % 10,5 % 8,3 % Rémunération à base d'actions 627 39 135 67 236 227 644 1 221 1 642 1 554 Éléments spéciaux -- 1 927 -- 486 -- -- -- 3 001 -- 5 414 BAIIA ajusté 20 105 15 937 21 102 16 782 9 543 11 045 (1 494) (1 470) 49 256 42 294 Marge du BAIIA ajusté 10,6 % 9,1 % 13,2 % 11,6 % 9,2 % 10,3 % -- % -- % 10,9 % 9,9 %







Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

FinishMaster

États-Unis

Produits

automobiles

Canada GSF Car Parts

Royaume-Uni Siège social et

autres

Total

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ BAIIA 56 869 15 893 51 982 45 170 26 459 26 277 (10 878) (26 770) 124 432 60 570 Marge du BAIIA 10,4 % 3,2 % 11,5 % 11,2 % 8,6 % 8,7 % -- % -- % 9,5 % 5,0 % Changement

d'estimation relative

à l'obsolescence des

stocks -- 20 600 10 927 -- -- -- -- -- 10 927 20 600 Rémunération à base

d'actions 2 535 525 1 748 558 1 130 421 3 761 4 702 9 174 6 206 Éléments spéciaux 79 2 754 (439) 959 913 2 759 674 15 417 1 227 21 889 BAIIA ajusté 59 483 39 772 64 218 46 687 28 502 29 457 (6 443) (6 651) 145 760 109 265 Marge du BAIIA ajusté 10,8 % 7,9 % 14,2 % 11,5 % 9,3 % 9,7 % -- % -- % 11,2 % 9,0 %

BAI, marge du BAI, BAI ajusté et marge du BAI ajusté

Le BAI représente le résultat net excluant l'impôt sur le résultat selon l'état consolidé intermédiaire des résultats. Pour les secteurs, le BAI correspond au résultat sectoriel selon la note 14 des états financiers consolidés intermédiaires résumés. La marge du BAI est un pourcentage qui correspond au BAI divisé par les ventes.

Le BAI ajusté comprend certains ajustements qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements comprennent les frais de restructuration et autres charges, la rémunération à base d'actions, le changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks et l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance (maintenant connue sous le nom de GSF Car Parts). La marge du BAI ajusté est un pourcentage qui correspond au BAI ajusté divisé par les ventes.

La Société se sert du BAI et du BAI ajusté ainsi que des marges correspondantes pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'activité. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières, en plus de celles conformes aux PCGR, permettent aux utilisateurs de mieux comprendre ses résultats d'exploitation et donne une image plus claire de ses principaux résultats ainsi que de ceux de ses secteurs d'activité. La direction estime également que ces mesures permettent une meilleure comparaison de ses résultats d'une période à l'autre.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du BAI et du BAI ajusté par secteur et sur une base consolidée :











Troisièmes trimestres

clos les 30 septembre

FinishMaster

États-Unis Produits

automobiles

Canada GSF Car Parts

Royaume-Uni Siège social et

autres Total

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ BAI 13 889 8 105 16 477 11 298 5 591 6 289 (6 277) (11 010) 29 680 14 682 Marge du BAI 7,3 % 4,6 % 10,3 % 7,8 % 5,4 % 5,9 % -- % -- % 6,6 % 3,4 % Rémunération à base d'actions 627 39 135 67 236 227 644 1 221 1 642 1 554 Éléments spéciaux -- 1 927 -- 486 -- -- -- 3 001 -- 5 414 Amortissement des immobilisations

incorporelles

relatives à

l'acquisition de GSF

Car Parts -- -- -- -- -- -- 749 1 113 749 1 113 BAI ajusté 14 516 10 071 16 612 11 851 5 827 6 516 (4 884) (5 675) 32 071 22 763 Marge du BAI ajusté 7,7 % 5,8 % 10,4 % 8,2 % 5,6 % 6,1 % -- % -- % 7,1 % 5,3 %







Périodes de neuf mois closes les 30 septembre

FinishMaster

États-Unis Produits

automobiles

Canada GSF Car Parts

Royaume-Uni Siège social et

autres Total

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ BAI 40 232 (2 187) 38 222 30 320 14 402 11 763 (23 060) (48 404) 69 796 (8 508) Marge du BAI 7,3 % (0,4 %) 8,5 % 7,5 % 4,7 % 3,9 % -- % -- % 5,3 % (0,7 %) Changement

d'estimation relative

à l'obsolescence des stocks -- 20 600 10 927 -- -- -- -- -- 10 927 20 600 Rémunération à base d'actions 2 535 525 1 748 558 1 130 421 3 761 4 702 9 174 6 206 Éléments spéciaux 79 2 754 (439) 959 913 2 759 674 15 417 1 227 21 889 Amortissement des

immobilisations

incorporelles

relatives à

l'acquisition de GSF

Car Parts -- -- -- -- -- -- 2 849 3 355 2 849 3 355 BAI ajusté 42 846 21 692 50 458 31 837 16 445 14 943 (15 776) (24 930) 93 973 43 542 Marge du BAI ajusté 7,8 % 4,3 % 11,2 % 7,9 % 5,4 % 4,9 % -- % -- % 7,2 % 3,6 %

Résultat net ajusté et résultat net ajusté par action ordinaire (de base et dilué)

Le résultat net ajusté ainsi que le résultat net ajusté par action ordinaire (de base et dilué) contiennent certains ajustements qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements comprennent, nets d'impôt sur le résultat, les frais de restructuration et autres charges, la rémunération à base d'actions, le changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks et l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance (maintenant connue sous le nom de GSF Car Parts).

Le résultat net ajusté dilué est calculé en ajustant à nouveau le résultat net ajusté compte tenu de l'intérêt après impôt sur les débentures convertibles. L'exclusion de ces éléments n'indique pas qu'ils ne sont pas récurrents.

La Société se sert du résultat net ajusté et du résultat net ajusté par action ordinaire (de base et dilué) pour évaluer sa performance. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus de celles conformes aux PCGR, permettent aux utilisateurs de mieux comprendre ses résultats d'exploitation et donne une image plus claire de ses principaux résultats. La direction estime également que ces mesures permettent une meilleure comparaison de ses résultats d'une période à l'autre.

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat net, du résultat net ajusté et du résultat net utilisé pour le calcul du résultat net ajusté dilué par action ordinaire :









Troisièmes trimestres

clos les 30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

2022 2021

2022 2021



$ $ % $ $ % Résultat net 22 417 11 927 88,0 52 939 (8 113) 752,5 Changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, net d'impôt -- (659)

8 031 15 615

Rémunération à base d'actions, nette d'impôt 1 235 1 159

6 868 4 601

Éléments spéciaux, nets d'impôt -- 3 919

978 16 365

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de GSF Car Parts, net d'impôt 607 902

2 308 2 748

Incidence fiscale nette des changements de taux d'imposition et de la reprise de provision pour éventualités -- --

-- 1 994

Résultat net ajusté 24 259 17 248 40,6 71 124 33 210 114,2 Incidence de la conversion des débentures convertibles, nette d'impôt (1) 1 158 1 279

3 544 --

Résultat net utilisé pour le calcul du résultat net ajusté dilué par action ordinaire 25 417 18 527 37,2 74 668 33 210 124,8 Résultat net de base par action ordinaire 0,51 0,28 82,1 1,22 (0,19) 742,1 Changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, net d'impôt -- (0,02)

0,19 0,37

Rémunération à base d'actions, nette d'impôt 0,03 0,03

0,15 0,11

Éléments spéciaux, nets d'impôt -- 0,09

0,02 0,38

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de GSF Car Parts, net d'impôt 0,02 0,02

0,05 0,06

Incidence fiscale nette des changements de taux d'imposition et de la reprise de provision pour éventualités -- --

-- 0,05

Résultat net ajusté de base par action ordinaire 0,56 0,40 40,0 1,63 0,78 109,0 Incidence de la conversion des débentures convertibles, nette d'impôt (1) (0,08) (0,04)

(0,21) --

Résultat net ajusté dilué par action ordinaire 0,48 0,36 33,3 1,42 0,78 82,1

(1) Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021, l'incidence de la conversion des débentures convertibles a été exclue du calcul du résultat dilué par action ordinaire, car l'incidence de la conversion était antidilutive.

Le tableau suivant présente un rapprochement du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) utilisé pour le calcul du résultat net ajusté dilué par action ordinaire :









Troisièmes trimestres

clos les 30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

2022 2021 2022 2021 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation utilisé pour le

calcul du résultat net de base par action ordinaire 43 529 43 042 43 536 42 608 Incidence de la conversion des débentures convertibles (1) 8 003 8 683 8 071 -- Incidence des options d'achat d'actions (2) 420 263 417 54 Incidence des unités d'actions différées dilutives (« UAD ») 329 -- 177 -- Incidence des unités d'actions restreintes dilutives (« UAR ») 350 -- 359 -- Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation utilisé pour le

calcul du résultat net dilué par action ordinaire 52 631 51 988 52 560 42 662

(1) Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021, l'incidence de la conversion des débentures convertibles a été exclue du calcul du résultat net dilué par action ordinaire, car cette incidence était antidilutive. (2) Pour le troisième trimestre de 2021, des options visant l'acquisition de 113 actions ordinaires ont été exclues du calcul du résultat net dilué par action ordinaire, car la conversion aurait eu pour effet de réduire la perte par action. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021, des options visant l'acquisition de 1 153 actions ordinaires ont été exclues du calcul du résultat net dilué par action ordinaire, car le prix d'exercice des options était plus élevé que le cours moyen des actions.

Flux de trésorerie disponibles

Cette mesure correspond aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, ajustés en fonction des éléments suivants : les acquisitions nettes d'immobilisations corporelles, les avances nettes aux marchands membres et incitatifs aux clients, ainsi que les acquisitions nettes et le développement d'immobilisations incorporelles.

La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR est un indicateur de la solidité financière et du rendement des activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et profiter des différentes occasions qui se présentent sur le marché. La direction estime que cette mesure, en plus des mesures financières conformes aux PCGR, donne aux investisseurs de l'information sur la capacité de la Société de générer des liquidités après avoir effectué les investissements nécessaires à l'appui de ses activités et de la création de valeur à long terme.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et des flux de trésorerie disponibles :









Troisièmes trimestres

clos les 30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 74 627 42 865 133 183 85 607 Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients (4 117) (2 408) (10 501) (9 560) Remboursements d'avances à des marchands membres et produit

de liquidation des incitatifs accordés aux clients retournés 1 348 621 3 952 4 377 Acquisitions d'immobilisations corporelles (4 482) (2 573) (12 541) (5 959) Produit de la disposition d'immobilisations corporelles 348 304 1 305 869 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles (565) (1 854) (3 258) (3 506) Flux de trésorerie disponibles 67 159 36 955 112 140 71 828

Liquidités disponibles

Cette mesure, qui correspond à la trésorerie majorée des montants disponibles en vertu de la facilité de crédit renouvelable en tenant compte des clauses financières restrictives, est considérée par la Société comme une mesure utile permettant d'évaluer sa capacité à répondre à ses besoins de liquidités à court terme et à soutenir ses plans de croissance. Les liquidités disponibles sont sujettes au respect des diverses clauses restrictives figurant dans la convention de facilité de crédit.

Le tableau suivant présente un rapprochement des liquidités disponibles :









Au 30 septembre Au

31 décembre



2022 2021 $ $ Montant disponible en vertu de la facilité de crédit renouvelable (1) 400 000 400 000 Montant utilisé aux termes de la facilité de crédit renouvelable(1) (203 590) (235 384) Lettres de crédit émises (1) (4 970) (6 346) Trésorerie 37 012 28 156 Liquidités disponibles 228 452 186 426

(1) Pour plus de renseignements, voir la note 11 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Endettement total net et ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté

L'endettement total net correspond à la somme de la facilité de crédit renouvelable, des facilités de crédit à terme et des obligations locatives (incluant la portion courante), nette des frais de financement différés et de la trésorerie. L'endettement total net exclut les débentures convertibles puisqu'elles sont convertibles en actions ordinaires de la Société. Pour plus de renseignements, voir la note 11 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Le ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté représente l'endettement total net divisé par le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Ce ratio est utilisé par la direction pour évaluer le levier financier de la Société, la structure de son capital et ses stratégies de financement.

Le tableau suivant présente un rapprochement de l'endettement total net et du ratio de l'endettement total net, ainsi que les composantes de ces mesures et leur calcul :









Au

30 septembre Au

31 décembre



2022 $ 2021 $ Dette à long terme, incluant la portion courante (1) 301 455 337 386 Trésorerie 37 012 28 156 Endettement total net 264 443 309 230 BAIIA ajusté - quatre derniers trimestres (2) 183 190 146 695 Ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté 1,44x 2,11x

(1) Pour plus de renseignements, voir la note 11 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés. (2) Pour plus de renseignements sur les résultats de chacun des huit derniers trimestres, voir la section « Principales informations financières consolidées trimestrielles » du rapport de gestion intermédiaire.

SOURCE Uni-Sélect inc.

Renseignements: Pierre Boucher, CPA Martin Goulet, M. Sc., CFA, MaisonBrison Communications Tél. : 514 731-0000, [email protected], [email protected], [email protected]