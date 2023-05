FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE (comparativement au premier trimestre de 2022) :

Ventes consolidées de 449,5 millions de dollars, en hausse de 39,9 millions de dollars ou 9,7 %; en hausse de 15,0 % si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling et du dollar canadien par rapport au dollar américain; croissance organique ( [1] ) de 10,6 %, les trois secteurs ayant affiché une croissance organique (1) positive;

BAIIA (1) en hausse pour atteindre 40,3 millions de dollars, ou 9,0 % des ventes, contre 28,2 millions de dollars, ou 6,9 % des ventes; BAIIA ajusté (1) de 48,1 millions de dollars, ou 10,7 % des ventes, comparativement à 45,2 millions de dollars, ou 11,0 % des ventes;

Résultat net de 16,7 millions de dollars, ou 0,34 $ dilué par action ordinaire, en hausse de 9,0 millions de dollars, ou 0,17 $ dilué par action ordinaire; résultat net ajusté(1) de 23,0 millions de dollars, ou 0,46 $ dilué par action ordinaire, comparativement à 21,2 millions de dollars ou 0,43 $ dilué par action ordinaire.

BOUCHERVILLE, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Uni-Sélect inc. (TSX : UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2023.

« Uni-Sélect a présenté de solides résultats financiers au premier trimestre, les trois unités d'affaires ayant généré une croissance organique(1), en raison principalement de la hausse des prix. Nous sommes particulièrement satisfaits des ventes en ligne au Royaume-Uni et de la performance de nos marques privées au Canada. Parallèlement à la clôture de l'arrangement avec LKQ Corporation, nous continuons de nous concentrer sur la performance d'exploitation et la gestion des activités de manière rentable », a indiqué Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni-Sélect.

___________________ (1) Mesure financière non conforme aux PCGR ou autre mesure financière. Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Pour plus de renseignements et un rapprochement, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières ».



RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Le tableau ci-après présente les principales données financières consolidées intermédiaires :



Premiers trimestres clos les 31 mars

(en milliers de $ US, à l'exception des montants par action et des pourcentages et sauf indication contraire) 2023 2022

$ $ % RÉSULTATS D'EXPLOITATION





Ventes 449 494 409 602 9,7 BAIIA (1) 40 310 28 227 42,8 Marge du BAIIA (1) 9,0 % 6,9 %

BAIIA ajusté (1) 48 132 45 239 6,4 Marge du BAIIA ajusté (1) 10,7 % 11,0 %

BAI (1) 22 465 9 777 129,8 Marge du BAI (1) 5,0 % 2,4 %

BAI ajusté (1) 30 952 27 873 11,0 Marge du BAI ajusté (1) 6,9 % 6,8 %

Changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks -- 10 927

Rémunération à base d'actions 3 270 4 919

Coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation 4 552 --

Frais de restructuration et autres charges -- 1 166

Résultat net 16 742 7 739 116,3 Résultat net ajusté (1) 23 025 21 247 8,4 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 680 7 803 (78,5) Flux de trésorerie disponibles (1) (4 478) 1 915 (333,8) DONNÉES PAR ACTION ORDINAIRE





Résultat net de base par action ordinaire 0,38 0,18 111,1 Résultat net dilué par action ordinaire 0,34 0,17 100,0 Résultat net ajusté de base par action ordinaire (1) 0,52 0,49 6,1 Résultat net ajusté dilué par action ordinaire (1) 0,46 0,43 7,0 Nombre d'actions ordinaires en circulation (2) 43 870 538 43 511 645

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation





De base 43 869 921 43 446 096

Dilué 52 690 198 51 989 941





Au 31 mars Au 31 décembre

2023 2022

$ $ SITUATION FINANCIÈRE



Dette à long terme, incluant la portion courante 270 336 258 356 Endettement total net (1) 246 840 234 437 Facilités de crédit 171 770 159 808

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR ou autre mesure financière. Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Pour plus de renseignements et un rapprochement, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières ». (2) Le nombre d'actions en circulation correspond aux actions ordinaires émises moins les actions propres détenues par la Fiducie d'actions.



RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Comparativement au premier trimestre de 2022

Les ventes consolidées ont augmenté de 39,9 millions de dollars, ou 9,7 %, pour atteindre 449,5 millions de dollars. Si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling et du dollar canadien par rapport au dollar américain de 21,6 millions de dollars, ou 5,3 %, les ventes consolidées ont augmenté de 61,5 millions de dollars, ou 15,0 %, comparativement au trimestre correspondant de 2022, grâce à la croissance organique affichée par les trois secteurs, allant de 5,1 % à 22,1 %, aux acquisitions et à la variation favorable du nombre de jours de facturation. La croissance organique consolidée de 10,6 % découle surtout de la hausse des prix.

La Société a généré un BAIIA de 40,3 millions de dollars pour le trimestre. Si l'on exclut l'effet du changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, des charges liées à la rémunération à base d'actions, des coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation et des frais de restructuration et autres charges, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont été de 48,1 millions de dollars et 10,7 % des ventes, contre 45,2 millions de dollars et 11,0 % des ventes en 2022. La marge du BAIIA ajusté a été touchée par des coûts liés à un projet d'implantation de logiciels pour les secteurs Produits automobiles Canada et FinishMaster États-Unis ainsi que par le calendrier des coûts d'assurance, contrebalancés en partie par les économies d'échelle liées à la masse salariale et aux coûts d'exploitation.

Le résultat net pour le trimestre a augmenté de 9,0 millions de dollars pour atteindre 16,7 millions de dollars. Si l'on exclut l'effet du changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, des charges liées à la rémunération à base d'actions, des coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation, des frais de restructuration et autres charges et de l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de GSF Car Parts, le résultat net ajusté a augmenté de 1,8 million de dollars, ou 8,4 %, pour atteindre 23,0 millions de dollars en raison essentiellement de l'augmentation des ventes.

Résultats sectoriels du premier trimestre

Le secteur FinishMaster États-Unis a affiché des ventes de 184,3 millions de dollars, une hausse de 6,7 % du fait de la croissance organique de 5,1 % et de la variation favorable du nombre de jours de facturation. L'augmentation de la croissance organique s'explique principalement par la hausse des prix. Le BAIIA s'est élevé à 16,4 millions de dollars pour le trimestre, contre 18,6 millions de dollars en 2022. Si l'on exclut l'effet des charges liées à la rémunération à base d'actions et des frais de restructuration et autres charges, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont diminué de respectivement 1,9 million de dollars et 1,7 % pour atteindre 17,7 millions de dollars et 9,6 % des ventes, contre 19,6 millions de dollars et 11,3 % des ventes en 2022. Cette variation est surtout attribuable à la composition défavorable de la clientèle, aux coûts liés à un projet d'implantation de logiciels ainsi qu'au calendrier des coûts d'assurance maladie et des coûts d'assurance des véhicules. Ces éléments ont été contrebalancés par une hausse des rabais obtenus ainsi qu'une augmentation des ventes, ce qui a entraîné des économies d'échelle.

Le secteur Produits automobiles Canada a affiché des ventes de 145,4 millions de dollars. Si l'on exclut l'incidence de la fluctuation défavorable du dollar canadien par rapport au dollar américain de 9,1 millions de dollars, ou 7,0 %, au premier trimestre de 2023, les ventes ont augmenté de 24,7 millions de dollars, ou 19,0 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent, stimulées par les acquisitions réalisées au cours des douze derniers mois, représentant une hausse de 9,5 %, par la croissance organique de 8,4 % et par une variation favorable du nombre de jours de facturation. L'augmentation de la croissance organique s'explique principalement par la hausse des prix. Ce secteur a généré un BAIIA et une marge du BAIIA de 15,3 millions de dollars et 10,5 % respectivement pour le trimestre, comparativement à 5,5 millions de dollars et 4,2 % en 2022. Si l'on exclut l'effet du changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, des charges liées à la rémunération à base d'actions et des frais de restructuration et autres charges, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont été de respectivement 15,7 millions de dollars et 10,8 % des ventes, contre 17,2 millions de dollars et 13,2 % des ventes en 2022. Cette variation s'explique essentiellement par les coûts liés à un projet d'implantation de logiciels, tandis que la période de 2022 a bénéficié d'un calendrier favorable des rabais obtenus, d'une diminution des dépenses de rémunération variable et de gains de change. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par les récentes acquisitions d'entreprises rentables, la diminution de la charge liée aux créances irrécouvrables et l'augmentation des ventes, ce qui a entraîné des économies d'échelle.

Le secteur GSF Car Parts Royaume-Uni a affiché des ventes de 119,8 millions de dollars. Si l'on exclut l'effet de la fluctuation défavorable de la livre sterling par rapport au dollar américain de 12,5 millions de dollars ou 11,7 % au cours du premier trimestre de 2023, les ventes ont augmenté de 25,3 millions de dollars ou 23,6 %, stimulées principalement par la croissance organique de 22,1 % et par une variation favorable du nombre de jours de facturation. L'augmentation de la croissance organique s'explique principalement par les ventes en ligne, la hausse des prix et la contribution des magasins nouvellement ouverts. Ce secteur a généré un BAIIA et une marge du BAIIA de respectivement 16,6 millions de dollars et 13,8 % pour le trimestre, comparativement à 9,6 millions de dollars et 9,0 % en 2022. Si l'on exclut l'effet des charges liées à la rémunération à base d'actions et des frais de restructuration et autres charges, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté de respectivement 6,1 millions de dollars et 4,0 %, pour atteindre 17,0 millions de dollars et 14,2 % des ventes, contre 10,9 millions de dollars et 10,2 % des ventes en 2022. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation des ventes, ayant entraîné des économies d'échelle, et le calendrier des rabais obtenus, qui ont contrebalancé les pressions inflationnistes sur les coûts des services publics, l'augmentation des coûts de marketing liée à la promotion des ventes en ligne, et les pertes de change attribuables à la volatilité de la livre sterling.

ARRANGEMENT AVEC LKQ CORPORATION

Le 26 février 2023, la Société a conclu une convention d'arrangement définitive avec LKQ Corporation et 9485-4692 Québec Inc., une filiale en propriété exclusive de LKQ Corporation, visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de la Société par 9485-4692 Québec Inc. pour une contrepartie au comptant de 48,00 $ CA par action, ce qui représente une valeur totale d'entreprise d'environ 2,8 milliards de dollars canadiens. L'opération sera réalisée au moyen d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et devrait se clôturer au cours du deuxième semestre de 2023, sous réserve des conditions habituelles, y compris l'obtention des approbations des autorités de réglementation applicables comprenant l'approbation en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) et de la Loi sur Investissement Canada, l'approbation en vertu de la loi américaine intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, en sa version modifiée, et l'approbation de la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni. Dans le cadre de l'opération, la Société et LKQ Corporation ont soumis des demandes auprès des autorités de réglementation au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et LKQ Corporation a entrepris un processus visant à se départir de GSF Car Parts Royaume-Uni, tel qu'il est convenu dans la convention d'arrangement.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 5 200 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et les actions de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect sert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 95 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect telles que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle sert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de GSF Car Parts, est un important distributeur de produits automobiles qui sert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES DE UNI-SÉLECT

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Toutes ces informations prospectives sont présentées conformément aux dispositions en matière d'exonération prévues dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Les informations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations concernant les intentions, les plans, les attentes, les croyances, les objectifs, le rendement futur et la stratégie de Uni-Sélect, notamment le moment et les incidences de l'arrangement proposé avec LKQ Corporation, et toute autre information ou déclaration se rapportant à des circonstances ou à des événements futurs et ne se rapportant pas directement et exclusivement à des faits historiques. Les déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes.

Les informations prospectives sont fondées sur la perception qu'a Uni-Sélect des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que sur d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que Uni-Sélect juge appropriées dans les circonstances, notamment des hypothèses quant à la capacité de Uni-Sélect et de LKQ Corporation d'obtenir, en temps utile et à des conditions satisfaisantes, les approbations requises des autorités de réglementation et du tribunal; la capacité de Uni-Sélect et de LKQ Corporation de satisfaire, en temps utile, aux autres conditions de clôture de l'arrangement et à la réalisation de l'arrangement selon les modalités prévues; et l'incidence de l'arrangement et du fait que Uni-Sélect ait consacré des ressources importantes à la poursuite de l'arrangement sur la capacité de Uni-Sélect à maintenir ses relations d'affaires actuelles et sur ses activités, sa situation financière et ses perspectives actuelles et futures. De telles informations sont, de par leur nature même, assujetties à des risques et incertitudes inhérents, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Uni-Sélect, ce qui donne lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou suggérées par Uni-Sélect dans ces informations prospectives. Uni-Sélect ne peut garantir que toute information prospective se matérialisera, et nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les suivants : les risques associés à une diminution de la demande de nos produits; l'interruption de nos relations avec nos fournisseurs, une interruption des activités de nos fournisseurs ou le regroupement de fournisseurs; les augmentations des coûts d'expédition; l'interruption de nos relations avec nos clients; la concurrence au sein des secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités; la pandémie de COVID-19 ou d'autres pandémies; la dépendance à l'égard des systèmes informatiques; des atteintes à la sécurité; un dysfonctionnement en matière de sécurité de l'information ou des enjeux d'intégration; la demande liée au commerce électronique et l'incapacité de fournir des solutions adéquates en matière de commerce électronique; la rétention des employés; les coûts et la disponibilité de la main-d'œuvre; les activités syndicales et les lois en matière de travail et d'emploi; l'incapacité à réaliser les avantages liés à des acquisitions et à d'autres opérations stratégiques; les réclamations en matière de responsabilité du fait du produit; les rappels de produits; le risque de crédit; la résiliation ou la réduction de nos programmes de financement des comptes fournisseurs; la perte du droit d'exercer nos activités dans des emplacements clés; l'incapacité de mettre en œuvre des initiatives commerciales; l'incapacité de maintenir des contrôles internes efficaces; les conditions macroéconomiques comme le chômage, l'inflation, les modifications apportées aux politiques fiscales et l'incertitude associée aux marchés du crédit; les activités exercées dans des territoires étrangers; le risque de change; l'incapacité d'assurer le service de notre dette ou de respecter nos clauses restrictives financières; les litiges; les modifications apportées à la législation ou aux politiques ou règlements gouvernementaux; le respect des lois et des règlements en matière d'environnement; le respect des lois en matière de protection des renseignements personnels; le changement climatique à l'échelle mondiale; les modifications aux normes comptables; les fluctuations du cours des actions; les initiatives concernant les questions environnementales, sociales et de gouvernance et la réputation de l'entreprise ainsi que les investisseurs activistes; la possibilité que l'arrangement ne soit pas mené à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, ou qu'il ne soit pas mené à terme du tout, faute d'obtenir en temps opportun ou autrement les approbations requises des autorités de réglementation et du tribunal, faute de satisfaire aux autres conditions de clôture de l'arrangement ou pour une autre raison; l'omission de réaliser l'arrangement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ou nuire autrement aux activités de Uni-Sélect; l'affectation des ressources importantes à la réalisation de l'arrangement et les restrictions imposées à Uni-Sélect pendant que l'arrangement est en cours; l'incertitude entourant l'arrangement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la conservation de clients et de fournisseurs de Uni-Sélect; la survenance d'un effet défavorable important (au sens attribué à ce terme dans la convention d'arrangement conclue avec LKQ Corporation) entraînant la résiliation de la convention d'arrangement; et les autres risques énoncés ou intégrés par renvoi dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, dans notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 23 mars 2023 et dans d'autres documents que nous rendons publics, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com).

Sauf indication contraire, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées en date des présentes, et Uni-Sélect décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. Bien que nous estimions que les hypothèses sur lesquelles reposent ces informations prospectives étaient raisonnables à la date du présent communiqué, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

De plus, nous rappelons aux lecteurs que les informations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre les résultats financiers prévus de Uni-Sélect, ainsi que ses objectifs, ses priorités stratégiques et ses perspectives d'affaires, de même que le contexte dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

De plus amples renseignements sur les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de nos attentes actuelles figurent à la section « Gestion des risques » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui est intégrée par renvoi à la présente mise en garde.

Nous prions également les lecteurs de tenir compte du fait que les risques présentés dans notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, dans notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 23 mars 2023 et dans les autres documents déposés ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de nous ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, nos résultats d'exploitation, nos flux de trésorerie et notre situation financière.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

L'information financière présentée dans les documents déposés par la Société comprend certaines mesures de performance qui ne sont pas conformes aux PCGR (les « mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières »). Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont tirées principalement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR. La Société est d'avis que les lecteurs peuvent tenir compte de ces mesures de performance aux fins d'analyse, lesquelles ne doivent toutefois pas être utilisées isolément ou en remplacement de mesures financières établies selon les PCGR.

Les définitions des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières fournies par la Société sont fondées sur des constats raisonnables aux yeux de la direction, et il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR BAIIA Marge du BAIIA BAIIA ajusté Marge du BAIIA ajusté BAI Marge du BAI BAI ajusté Marge du BAI ajusté Résultat net ajusté Résultat net ajusté par action ordinaire - de base et dilué Flux de trésorerie disponibles Ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté Liquidités disponibles









AUTRES MESURES FINANCIÈRES

MESURES DE GESTION DU CAPITAL MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES Endettement total net Croissance organique







Les définitions des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières comme l'exige le Règlement 52-112 ainsi qu'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables sont présentés dans la section qui suit.

Croissance organique

Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, de la perte de ventes découlant du regroupement de magasins corporatifs, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence du nombre de jours de facturation.

Cette mesure aide Uni-Sélect à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base de magasins et centres de distribution en exploitation par rapport au reste du marché.

Le tableau suivant présente un rapprochement des ventes et de la croissance organique par secteur d'activité et sur une base consolidée :







Premiers trimestres clos les 31 mars

FinishMaster États-Unis Produits

automobiles Canada GSF Car Parts

Royaume-Uni Total

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

$ $ $ $ $ $ $ $ Ventes 184 268 172 756 145 385 129 764 119 841 107 082 449 494 409 602



%

%

%

% Variation des ventes 11 512 6,7 15 621 12,0 12 759 11,9 39 892 9,7 Incidence de la conversion du dollar canadien et de la livre sterling -- -- 9 087 7,0 12 533 11,7 21 620 5,3 Incidence du nombre de jours de facturation (2 786) (1,6) (1 419) (1,1) (1 598) (1,5) (5 803) (1,4) Acquisitions nettes -- -- (12 404) (9,5) -- -- (12 404) (3,0) Croissance organique 8 726 5,1 10 885 8,4 23 694 22,1 43 305 10,6



BAIIA, marge du BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le BAIIA représente le résultat net excluant les charges financières nettes, l'amortissement et l'impôt sur le résultat selon les états financiers consolidés intermédiaires résumés. La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes.

Le BAIIA ajusté comprend certains ajustements qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements comprennent, entre autres, les coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation, les frais de restructuration et autres charges, la rémunération à base d'actions ainsi que le changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks. La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté divisé par les ventes.

La Société se sert du BAIIA et du BAIIA ajusté ainsi que des marges correspondantes pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'activité. La direction estime que ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières, en plus de celles conformes aux PCGR, permettent aux utilisateurs de mieux comprendre ses résultats d'exploitation et donne une image plus claire de ses principaux résultats ainsi que de ceux de ses secteurs d'activité. La direction estime également que ces mesures permettent une meilleure comparaison de ses résultats d'une période à l'autre.

Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté par secteur et sur une base consolidée :













Premiers trimestres clos les 31 mars

FinishMaster États-Unis Produits

automobiles Canada GSF Car Parts

Royaume-Uni Siège social et autres Total

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ BAIIA 16 398 18 582 15 256 5 458 16 554 9 638 (7 898) (5 451) 40 310 28 227 Marge du BAIIA 8,9 % 10,8 % 10,5 % 4,2 % 13,8 % 9,0 % -- % -- % 9,0 % 6,9 % Changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks -- -- -- 10 927 -- -- -- -- -- 10 927 Rémunération à base d'actions 1 283 946 417 1 204 417 377 1 153 2 392 3 270 4 919 Coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation -- -- -- -- -- -- 4 552 -- 4 552 -- Frais de restructuration et autres charges -- 79 -- (439) -- 913 -- 613 -- 1 166 BAIIA ajusté 17 681 19 607 15 673 17 150 16 971 10 928 (2 193) (2 446) 48 132 45 239 Marge du BAIIA ajusté 9,6 % 11,3 % 10,8 % 13,2 % 14,2 % 10,2 % -- % -- % 10,7 % 11,0 %



BAI, marge du BAI, BAI ajusté et marge du BAI ajusté

Le BAI représente le résultat net excluant l'impôt sur le résultat selon l'état consolidé intermédiaire des résultats. Pour les secteurs, le BAI correspond au résultat sectoriel selon la note 16 des états financiers consolidés intermédiaires résumés. La marge du BAI est un pourcentage qui correspond au BAI divisé par les ventes.

Le BAI ajusté comprend certains ajustements qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements comprennent les coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation, les frais de restructuration et autres charges, la rémunération à base d'actions, le changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks et l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance (maintenant connue sous le nom de GSF Car Parts). La marge du BAI ajusté est un pourcentage qui correspond au BAI ajusté divisé par les ventes.

La Société se sert du BAI et du BAI ajusté ainsi que des marges correspondantes pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'activité. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières, en plus de celles conformes aux PCGR, permettent aux utilisateurs de mieux comprendre ses résultats d'exploitation et donne une image plus claire de ses principaux résultats ainsi que de ceux de ses secteurs d'activité. La direction estime également que ces mesures permettent une meilleure comparaison de ses résultats d'une période à l'autre.

Le tableau suivant présente un rapprochement du BAI et du BAI ajusté par secteur et sur une base consolidée :















Premiers trimestres clos les 31 mars

FinishMaster États-Unis Produits

automobiles Canada GSF Car Parts Royaume-Uni Siège social et

autres Total

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ BAI 10 925 12 918 10 730 955 12 575 5 488 (11 765) (9 584) 22 465 9 777 Marge du BAI 5,9 % 7,5 % 7,4 % 0,7 % 10,5 % 5,1 % -- % -- % 5,0 % 2,4 % Changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks -- -- -- 10 927 -- -- -- -- -- 10 927 Rémunération à base d'actions 1 283 946 417 1 204 417 377 1 153 2 392 3 270 4 919 Coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation -- -- -- -- -- -- 4 552 -- 4 552 -- Frais de restructuration et autres charges -- 79 -- (439) -- 913 -- 613 -- 1 166 Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de GSF Car Parts -- -- -- -- -- -- 665 1 084 665 1 084 BAI ajusté 12 208 13 943 11 147 12 647 12 992 6 778 (5 395) (5 495) 30 952 27 873 Marge du BAI ajusté 6,6 % 8,1 % 7,7 % 9,7 % 10,8 % 6,3 % -- % -- % 6,9 % 6,8 %



Résultat net ajusté et résultat net ajusté par action ordinaire (de base et dilué)

Le résultat net ajusté ainsi que le résultat net ajusté par action ordinaire (de base et dilué) contiennent certains ajustements qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements comprennent, nets d'impôt sur le résultat, les coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation, les frais de restructuration et autres charges, la rémunération à base d'actions, le changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks et l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance (maintenant connue sous le nom de GSF Car Parts).

Le résultat net ajusté dilué est calculé en ajustant à nouveau le résultat net ajusté compte tenu de l'intérêt après impôt sur les débentures convertibles. L'exclusion de ces éléments n'indique pas qu'ils ne sont pas récurrents.

La Société se sert du résultat net ajusté et du résultat net ajusté par action ordinaire (de base et dilué) pour évaluer sa performance. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus de celles conformes aux PCGR, permettent aux utilisateurs de mieux comprendre ses résultats d'exploitation et donne une image plus claire de ses principaux résultats. La direction estime également que ces mesures permettent une meilleure comparaison de ses résultats d'une période à l'autre.

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat net, du résultat net ajusté et du résultat net utilisé pour le calcul du résultat net ajusté dilué par action ordinaire :



Premiers trimestres clos les 31 mars



2023 2022



$ $ % Résultat net 16 742 7 739 116,3 Changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, net d'impôt -- 8 031

Rémunération à base d'actions, nette d'impôt 2 428 3 658

Coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation, nets d'impôt 3 346 --

Frais de restructuration et autres charges, nets d'impôt -- 941

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de GSF Car Parts, net d'impôt 509 878

Résultat net ajusté 23 025 21 247 8,4 Incidence de la conversion des débentures convertibles, nette d'impôt 1 097 1 197

Résultat net utilisé pour le calcul du résultat net ajusté dilué par action ordinaire 24 122 22 444 7,5 Résultat net de base par action ordinaire 0,38 0,18 111,1 Changement d'estimation relative à l'obsolescence des stocks, net d'impôt -- 0,19

Rémunération à base d'actions, nette d'impôt 0,05 0,08

Coûts liés à l'arrangement avec LKQ Corporation, nets d'impôt 0,08 --

Frais de restructuration et autres charges, nets d'impôt -- 0,02

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de GSF Car Parts, net d'impôt 0,01 0,02

Résultat net ajusté de base par action ordinaire 0,52 0,49 6,1 Incidence de la conversion des débentures convertibles, nette d'impôt (0,06) (0,06)

Résultat net ajusté dilué par action ordinaire 0,46 0,43 7,0



Le tableau suivant présente un rapprochement du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation utilisé pour le calcul du résultat net ajusté dilué par action ordinaire :



Premiers trimestres clos les 31 mars

2023 2022 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation utilisé pour le calcul du résultat net ajusté de base par action ordinaire 43 869 921 43 446 096 Incidence de la conversion des débentures convertibles 7 796 610 8 106 117 Incidence des options d'achat d'actions (1) 433 595 437 728 Incidence des unités d'actions différées dilutives (« UAD ») 257 744 -- Incidence des unités d'actions restreintes dilutives (« UAR ») 332 328 -- Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation utilisé pour le calcul du résultat net ajusté dilué par action ordinaire 52 690 198 51 989 941

(1) Pour le premier trimestre de 2022, des options visant l'acquisition de 60 322 actions ordinaires ont été exclues du calcul du résultat net dilué par action ordinaire, car le prix d'exercice des options était plus élevé que le cours moyen des actions.



Flux de trésorerie disponibles

Cette mesure correspond aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, ajustés en fonction des éléments suivants : les acquisitions nettes d'immobilisations corporelles, les avances nettes aux marchands membres et incitatifs aux clients, ainsi que les acquisitions et le développement d'immobilisations incorporelles.

La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR est un indicateur de la solidité financière et du rendement des activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et profiter des différentes occasions qui se présentent sur le marché. La direction estime que cette mesure, en plus des mesures financières conformes aux PCGR, donne aux investisseurs de l'information sur la capacité de la Société de générer des liquidités après avoir effectué les investissements nécessaires à l'appui de ses activités et de la création de valeur à long terme.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et des flux de trésorerie disponibles :



Premiers trimestres clos les 31 mars

2023 2022

$ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 680 7 803 Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients (3 547) (2 564) Remboursements d'avances à des marchands membres et produit de liquidation des incitatifs accordés aux clients retournés 914 1 208 Acquisitions d'immobilisations corporelles (2 985) (3 672) Produit de la disposition d'immobilisations corporelles 838 430 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles (1 378) (1 290) Flux de trésorerie disponibles (4 478) 1 915



Liquidités disponibles

Cette mesure, qui correspond à la trésorerie majorée des montants disponibles en vertu des facilités de crédit en tenant compte des clauses financières restrictives, moins les montants utilisés aux termes des facilités de crédit et les lettres de crédit émises, est considérée par la Société comme une mesure utile permettant d'évaluer sa capacité à répondre à ses besoins de liquidités à court terme et à soutenir ses plans de croissance. Les liquidités disponibles sont sujettes au respect des diverses clauses restrictives figurant dans la convention des facilités de crédit.

Le tableau suivant présente un rapprochement des liquidités disponibles :



Au 31 mars 2023 Au 31 décembre 2022





$



$

Montants disponibles Montants utilisés Montants nets Montants disponibles Montants utilisés Montants nets Facilité de crédit renouvelable (1) 400 000 (162 941) 237 059 400 000 (159 808) 240 192 Marge de crédit renouvelable sans engagement (1) 15 000 (8 829) 6 171 15 000 -- 15 000 Marge de découvert en livre sterling (1) 7 421 -- 7 421 7 246 -- 7 246

422 421 (171 770) 250 651 422 246 (159 808) 262 438 Lettres de crédit émises (1)



(4 970)



(4 970) Trésorerie



23 496



23 919 Liquidités disponibles



269 177



281 387

(1) Pour plus de renseignements, voir la note 13 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.



Endettement total net et ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté

L'endettement total net correspond à la somme des facilités de crédit et des obligations locatives (incluant la portion courante), nette des frais de financement différés et de la trésorerie. L'endettement total net exclut les débentures convertibles puisqu'elles sont convertibles en actions ordinaires de la Société. Pour plus de renseignements, voir la note 13 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Le ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté représente l'endettement total net divisé par le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Ce ratio est utilisé par la direction pour évaluer le levier financier de la Société, la structure de son capital et ses stratégies de financement.

Le tableau suivant présente un rapprochement de l'endettement total net et du ratio de l'endettement total net, ainsi que les composantes de ces mesures et leur calcul :



Au 31 mars Au 31 décembre

2023 2022

$ $ Dette à long terme, incluant la portion courante (1) 270 336 258 356 Trésorerie (23 496) (23 919) Endettement total net 246 840 234 437





BAIIA ajusté - quatre derniers trimestres (2) 187 917 185 024 Ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté 1,31x 1,27x

(1) Pour plus de renseignements, voir la note 13 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés. (2) Pour plus de renseignements sur les résultats de chacun des huit derniers trimestres, voir la section « Principales informations financières consolidées trimestrielles » du rapport de gestion intermédiaire.

SOURCE Uni-Sélect inc.

Renseignements: POUR INFORMATION : [email protected]