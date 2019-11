Uni-Sélect inc. annonce ses résultats et les faits saillants du troisième trimestre de 2019 :

Ventes de 450,8 millions de dollars; croissance de 1,9 % en devises constantes; décroissance de 0,4 %

organiquement ( 1 ) ;

BAI (2) de 26,9 millions de dollars, comparativement à 14,4 millions de dollars en 2018; BAI ajusté (1)(2) et marge du BAI ajusté (1)(2) de 14,3 millions de dollars et 3,2 %, comparativement à 20,9 millions de dollars et 4,7 % en 2018;

Résultat par action de 0,58 $, comparativement à 0,25 $ en 2018; résultat ajusté par action (1) de 0,25 $ (0,37 $ en 2018);

Vente du programme de bannière ProColor annoncée le 30 septembre 2019, générant un gain net de 19,4 millions de dollars;

Endettement total net (1) similaire au trimestre précédent à 530,4 millions de dollars; et

Économies annualisées de 13,2 millions de dollars réalisées au troisième trimestre dans le cadre du Plan d'amélioration de la performance (« PIP »), provenant de l'optimisation des effectifs et de l'intégration de huit magasins corporatifs. Les économies de coûts annualisées anticipées devraient passer de 45,0 millions de dollars à 50,0 millions de dollars d'ici la fin de 2020.



Sauf indication contraire, dans ce communiqué de presse, tous les montants sont en milliers de $US, à l'exception des montants par action et des pourcentages.















(1) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières autres que les IFRS ». (2) À la suite de l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location, la Société considère le BAI comme étant la mesure à privilégier pour comparer et évaluer ses résultats et sa performance. Pour plus de renseignements, voir la section « Résultats financiers ».

BOUCHERVILLE, QC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2019.

« Nos résultats du troisième trimestre ont été conformes à nos attentes malgré des enjeux qui persistent dans certains marchés clés, aussi bien au niveau macroéconomique que sectoriel, dans l'industrie de la peinture automobile », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction, Uni-Sélect inc. et président et chef de l'exploitation, Produits automobiles Canada. « Depuis ma nomination en tant que président et chef de la direction de Uni-Sélect, nous avons mis en place des actions concrètes pour faire face à ces turbulences. Nous avons stabilisé l'entreprise là où c'était nécessaire, investi stratégiquement, optimisé notre réseau de distribution, ouvert de nouveaux magasins corporatifs au Royaume-Uni et accéléré notre Plan d'amélioration de la performance (« PIP ») qui devrait générer des économies annualisées anticipées de plus de 50,0 millions de dollars d'ici la fin de l'an prochain. »

« La rentabilité de FinishMaster s'est progressivement améliorée de manière séquentielle malgré la faiblesse du marché et la forte concurrence dans certains marchés; au Royaume-Uni, bien que nos activités font face à l'incertitude prolongée entourant le Brexit, les mesures de réduction des coûts récemment mises en place ont commencé à avoir une incidence sur le troisième trimestre et se concrétiseront de façon plus prononcée à compter du quatrième trimestre; et, pour sa part, Produits automobiles Canada a poursuivi sa dynamique de croissance et amélioré sa rentabilité », a conclu M. Windom.

Suivi sur le processus de révision stratégique

En septembre 2018, le conseil a annoncé la formation d'un Comité spécial composé de membres indépendants du conseil pour superviser un examen des solutions de rechange stratégiques. Comme indiqué au début de ce processus, nous n'avons pas déterminé d'échéance définitive.

En raison de la nature de ce processus, la Société n'envisage pas de divulguer davantage d'information jusqu'à ce qu'une transaction définitive ou une solution de rechange stratégique soit approuvée par le conseil, ou que celui-ci juge nécessaire de communiquer à ce sujet. Il n'existe aucune certitude quant à l'issue de cette démarche, ni sur une transaction éventuelle, ni sur les modalités ou la date de celle‑ci.

APERÇU DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Mise à jour sur le Plan d'amélioration de la performance

La Société a initié son Plan d'amélioration de la performance (« PIP »), poursuivant sa revue approfondie des activités en ayant pour objectif d'identifier des initiatives spécifiques d'amélioration de la performance et de rationalisation pour s'adapter aux conditions de marché en évolution et positionner le secteur FinishMaster États-Unis pour le futur.

En août 2019, Uni-Sélect a annoncé l'expansion du PIP, à la suite d'une revue approfondie des activités et de la structure de coûts du secteur Parts Alliance Royaume-Uni au cours du troisième trimestre - face à l'incertitude entourant le Brexit - et a été en mesure de déterminer plusieurs améliorations d'économies de coûts. De plus, certaines initiatives en cours dans le secteur Produits automobiles Canada vont nous permettre d'optimiser davantage la chaîne d'approvisionnement.

Les avantages découlant du PIP élargi ont commencé à se matérialiser au cours de l'été, comme prévu, améliorant la marge du BAI ajusté trimestrielle. Depuis le début de l'exercice, la Société a réalisé des économies annualisées de 23,7 millions de dollars, desquelles plus de la moitié ont été générées au cours du troisième trimestre, provenant principalement des secteurs FinishMaster États-Unis et Parts Alliance Royaume-Uni. Les économies annualisées réalisées depuis le début totalisent 42,4 millions de dollars au 30 septembre 2019.

D'ici la fin de 2020, la Société s'attend à réaliser des économies de coûts annualisées totales de 50,0 millions de dollars (comparativement à notre cible précédente de 45,0 millions de dollars).

Au cours de la période de neuf mois de 2019, la Société a rationalisé ses effectifs et intégré 27 magasins corporatifs. De plus, afin d'optimiser ses processus de logistique, la Société a intégré trois centres de distribution de moindre envergure au sein de deux de taille supérieure, lui permettant d'être plus compétitive et efficiente. Ces nouveaux centres de distribution ont commencé leurs activités au cours du premier trimestre de 2019. En lien avec ces activités, la Société a comptabilisé en 2019 des frais de restructuration et autres totalisant 12,5 millions de dollars, desquels un montant de 3,7 millions de dollars représente un élément hors caisse pour la radiation d'actifs.

Le tableau suivant résume les impacts annualisés au 30 septembre 2019 :



Anticipé Réalisé

D'ici la fin

de 2020 En date du

31 déc. 2018 Au cours

de 2019 En date du

30 sept 2019 Économies de coûts annualisées 50 000 18 700 23 700 42 400 Frais de restructuration et autres :







Frais de restructuration (1) 11 000 5 055 4 605 9 660 Autres frais encourus (2) 10 000 1 213 4 190 5 403 Frais hors caisse relatifs à la radiation d'actifs 4 000 - 3 719 3 719

25 000 6 268 12 514 18 782 Dépenses nettes en immobilisation (3) 7 000 5 509 971 6 480





(1) Principalement pour des indemnités de départ. (2) Composés principalement des frais de consultants visant l'optimisation des processus de logistique et des frais de déménagement. (3) Inclut le produit de la vente d'un bâtiment et les incitatifs aux locataires.

RÉSULTATS FINANCIERS

Adoption d'IFRS 16 - Contrats de location

Le 1er janvier 2019, la Société a adopté pour la première fois l'IFRS 16 -- Contrats de location, appliquant la méthode de transition rétrospective modifiée, ce qui n'a pas nécessité, tel que permis, le redressement des montants comparatifs pour l'exercice précédent son adoption. Par conséquent, les états financiers consolidés intermédiaires résumés de 2019 présentent des variations importantes comparées à 2018. L'état consolidé intermédiaire résumé des résultats de 2019 inclut une charge de loyer moindre découlant du retrait des contrats de location simple, des charges financières plus élevées résultant des intérêts sur les obligations locatives et une charge d'amortissement relative aux actifs au titre de droits d'utilisation accrue. Pour ces raisons, la Société considère le BAI comme étant la mesure à privilégier pour comparer et évaluer ses résultats et sa performance, plutôt que le BAIIA auparavant utilisé.

Le tableau ci-après présente les renseignements consolidés sélectionnés :









TROISIÈMES TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS 2019 2018 2019 2018 Ventes 450 758 448 845 1 326 970 1 332 510 BAIIA (1) 51 365 29 712 104 455 92 157 Marge du BAIIA (1) 11,4 % 6,6 % 7,9 % 6,9 % BAIIA ajusté (1) 37 742 34 924 102 001 98 101 Marge du BAIIA ajusté (1) 8,4 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % BAI 26 898 14 382 34 141 47 529 Marge du BAI (1) 6,0 % 3,2 % 2,6 % 3,6 % BAI ajusté (1) 14 343 20 887 35 299 57 316 Marge du BAI ajusté (1) 3,2 % 4,7 % 2,7 % 4,3 % Éléments spéciaux (13 623) 5 212 (2 454) 5 944 Résultat net 24 617 10 594 29 602 38 860 Résultat ajusté (1) 10 739 15 528 26 211 46 043 Résultat net par action 0,58 0,25 0,70 0,92 Résultat net par action ajusté (1) 0,25 0,37 0,62 1,09



(1) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières autres que les IFRS ».

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées de 450,8 millions de dollars enregistrées au cours du trimestre, lorsque comparées au trimestre correspondant de 2018, ont été affectées par un écart de conversion sur devises étrangères de 6,8 millions de dollars ou 1,5 %. La croissance organique consolidée du trimestre a été négative de 1,9 million de dollars ou 0,4 %. Le secteur Produits automobiles Canada a réalisé une croissance organique de 1,3 %, alors que les secteurs Parts Alliance Royaume-Uni et FinishMaster États-Unis, affrontant des environnements plus difficiles, ont enregistré une décroissance organique de 2,6 % et 0,5 % respectivement.

La Société a généré un BAI ajusté et une marge du BAI ajusté de 14,3 millions de dollars et 3,2 % respectivement, comparés à 20,9 millions de dollars et 4,7 % en 2018. Cette variation est principalement attribuable à la compression de la marge brute provenant d'un changement dans la composition de la clientèle dans le secteur FinishMaster États-Unis ainsi qu'à la baisse des activités de ventes dans le secteur Parts Alliance Royaume-Uni. De plus, la marge du BAI ajusté a été affectée par les récentes ouvertures de magasins corporatifs ainsi que par l'augmentation des frais d'emprunts. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les économies découlant du PIP ainsi que par à une augmentation des rabais volume dans le secteur Produits Automobiles Canada.

Par ailleurs, les bénéfices provenant du PIP ayant commencé à se matérialiser comme prévu au cours de l'été, la marge du BAI ajusté du trimestre s'est améliorée de 20 points de base comparativement au deuxième trimestre et de 150 points de base comparativement au premier trimestre.

Le résultat net et le résultat ajusté ont respectivement été de 24,6 millions de dollars et 10,7 millions de dollars, comparativement à 10,6 millions de dollars et 15,5 millions de dollars en 2018. Le résultat ajusté a diminué de 4,8 millions de dollars comparativement au trimestre correspondant de 2018 en raison d'un BAI ajusté plus faible.

Résultats sectoriels du troisième trimestre

Le secteur FinishMaster États-Unis a enregistré des ventes de 215,7 millions de dollars, en hausse de 0,7 % comparativement à 2018, bénéficiant de l'effet d'un nombre différent de jours de facturation. Ce secteur a connu un trimestre plus faible, affecté par un environnement fortement concurrentiel et une faiblesse du marché de la carrosserie, alors que l'exécution du PIP suit son cours et que huit magasins corporatifs ont été consolidés. La croissance des comptes nationaux et l'augmentation des prix ont partiellement contrebalancé ces effets. Conséquemment, la croissance organique a été négative de 0,5 %. Le BAI a été de 12,4 millions de dollars, comparativement à 16,7 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2018. La marge du BAI ajusté a diminué de 160 points de base, passant de 7,8 % en 2018 à 6,2 % pour le trimestre courant, affectée par la contraction de la marge brute due au changement dans la composition de la clientèle et une pression sur les prix. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les bénéfices réalisés en regard du PIP, améliorant séquentiellement la marge du BAI ajusté depuis le début de l'exercice, de 4,4 % rapporté au premier trimestre à 6,2 % au trimestre courant, une hausse de 180 points de base.

Les ventes du secteur Produits automobiles Canada se sont établies à 137,2 millions de dollars, en hausse de 4,7 % comparée à 2018, alimentées par la contribution des acquisitions d'entreprises, l'effet d'un nombre différent de jours de facturation et la croissance organique. La croissance organique de 1,3 % est attribuable aux programmes de loyauté, à la croissance de la clientèle actuelle et à la promotion des marques privées, qui ont été en partie mitigés par un échéancier différent dans les ventes de peinture automobile et accessoires connexes. Le BAI de ce secteur a atteint 25,9 millions de dollars, comparativement à 6,2 millions de dollars en 2018. Une fois ajustée du gain net sur la cession d'activités et d'autres éléments spéciaux, la marge du BAI a augmenté de 40 points de base, passant de 4,7 % en 2018 à 5,1 %, stimulée par une amélioration de la performance des magasins corporatifs et un volume de ventes plus élevé.

Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a enregistré des ventes de 97,8 millions de dollars. En excluant l'impact de la conversion de la livre sterling au dollar américain, les ventes ont diminué de 0,3 % comparativement au trimestre correspondant de 2018. Cette variation est principalement attribuable à la décroissance organique de 2,6 %, engendrée par les conditions macroéconomiques difficiles au Royaume-Uni, par l'incertitude persistante en ce qui concerne le Brexit, ainsi que par la perte d'un contrat de vente au cours du dernier trimestre de 2018. Ces éléments ont été en partie atténués par l'effet d'un nombre différent de jours de facturation et la contribution des acquisitions d'entreprises. Le BAI ajusté pour ce secteur a été de 1,8 million de dollars ou 1,9 % des ventes, comparativement à 4,3 millions de dollars ou 4,2 % des ventes pour le trimestre correspondant de 2018. La variation est principalement relative à un volume de ventes et de rabais plus faible, diminuant l'absorption des frais fixes. De plus, la marge du BAI ajusté a été affectée par les récents investissements dans l'expansion et l'optimisation du réseau, dont l'incidence peut s'échelonner sur une période de 12 à 14 mois, tant que le rendement optimal n'est pas atteint. Les initiatives mises en place au cours du trimestre dans le cadre du PIP ont partiellement contrebalancé ces facteurs négatifs, la marge du BAI ajusté s'étant significativement améliorée de 330 points de base comparativement au second trimestre.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Les ventes consolidées de 1 327,0 millions de dollars de la période de neuf mois ont augmenté de 1,9 % en devises constantes lorsque comparées à la période correspondante de 2018. La croissance organique consolidée de la période a été de 14,2 millions de dollars ou 1,1 %. Les secteurs Produits automobiles Canada et FinishMaster États‑Unis ont généré une croissance organique de 3,9 % et 1,1 % respectivement, alors que le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a enregistré une décroissance organique de 2,3 %.

La Société a généré un BAI ajusté et une marge du BAI ajusté de 35,3 millions de dollars et 2,7 % respectivement, comparés à 57,3 millions de dollars et 4,3 % en 2018. Cette variation est principalement attribuable à la compression de la marge brute, affectée par une pression sur les prix et un changement dans la composition de la clientèle dans le secteur FinishMaster États-Unis ainsi qu'à la baisse du volume de ventes dans le secteur Parts Alliance Royaume-Uni. De plus, la marge du BAI ajusté a été affectée par les ouvertures de magasins corporatifs ainsi que par l'augmentation des frais d'emprunts. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les économies globales découlant du PIP, l'augmentation de rabais volume dans le secteur Produits Automobiles Canada ainsi que par la diminution de la charge relative aux plans incitatifs en raison de la performance globale et du prix de l'action.

Le résultat net et le résultat ajusté ont respectivement été de 29,6 millions de dollars et 26,2 millions de dollars, comparativement à 38,9 millions de dollars et 46,0 millions de dollars en 2018. Le résultat ajusté a diminué de 19,8 millions de dollars comparativement à la période correspondante de 2018 en raison d'un BAI ajusté plus faible.

Résultats sectoriels de la période de neuf mois

L'augmentation des ventes de 0,9 % du secteur FinishMaster États-Unis, comparativement à la période correspondante de 2018, résulte essentiellement de la croissance organique de 1,1 %. Cette performance est attribuable aux initiatives de l'équipe de ventes, à la croissance des comptes nationaux et à la hausse des prix. Le BAI a été de 26,5 millions de dollars comparativement à 49,3 millions de dollars pour la période correspondante de 2018. La marge du BAI ajusté a diminué de 250 points de base, passant de 7,9 % en 2018 à 5,4 % pour la période de neuf mois, la marge brute se contractant sous l'effet d'un changement dans la composition de la clientèle et d'une pression sur les prix. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les économies réalisées grâce aux initiatives en cours dans le cadre du PIP et l'intégration de 22 magasins corporatifs.

Les ventes du secteur Produits automobiles Canada ont augmenté de 6,5 % en excluant l'effet des devises comparativement à la période correspondante de 2018. Cette performance émane de la croissance organique de 3,9 % et de la contribution des acquisitions d'entreprises de 2,6 %. La croissance organique est attribuable aux initiatives axées sur le service à la clientèle ainsi qu'à des volumes de ventes en croissance de la clientèle actuelle. Le BAI pour ce secteur a atteint 39,2 millions de dollars, comparativement à 13,4 millions de dollars en 2018. Une fois ajustée, la marge du BAI a augmenté de 200 points de base, passant de 3,5 % en 2018 à 5,5 %, bénéficiant de l'amélioration de la performance des magasins corporatifs, stimulés par les initiatives d'optimisation implantées récemment dans le cadre du PIP, ainsi que d'un volume de ventes plus élevé.

Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a réalisé des ventes de 300,7 millions de dollars. Une fois ajustées de l'impact de la conversion de la livre sterling au dollar américain, les ventes ont diminué de 1,7 % comparativement à la période correspondante de 2018. Cette variation est principalement attribuable à la décroissance organique de 2,3 %, affectée par les difficultés macroéconomiques, l'incertitude entourant le Brexit qui se prolonge et la perte d'un contrat de vente, contrebalançant la contribution des acquisitions d'entreprises. Le BAI ajusté pour ce secteur a été de 2,8 millions de dollars ou 0,9 % des ventes, comparativement à 18,0 millions de dollars ou 5,6 % des ventes pour la période correspondante de 2018. La variation est principalement relative à un volume de ventes plus faible, affectant les rabais et l'absorption des frais fixes. De plus, la marge du BAI ajusté est affectée par les récents investissements dans l'expansion et l'optimisation du réseau, dont l'incidence peut s'échelonner sur une période de 12 à 14 mois, tant que le rendement optimal n'est pas atteint.

DIVIDENDES

Le 13 novembre 2019, le conseil d'administration de Uni-Sélect a déclaré un dividende trimestriel de 0,0925 $CAN par action, qui sera payé le 21 janvier 2020 aux actionnaires inscrits le 31 décembre 2019. Ce dividende est admissible aux fins fiscales.

PERSPECTIVES

Les informations comprises au sein de cette section comportent diverses perspectives prévues pour 2019 par Uni-Sélect, lesquelles excluent tout impact potentiel de l'examen des solutions de rechange stratégiques.

La croissance organique sera positive pour l'année, mais sous les perspectives, dû au ralentissement dans le secteur Parts Alliance Royaume-Uni et nous anticipons que la rentabilité se situera dans la fourchette inférieure, ou légèrement en deçà.

Perspectives initiales pour Uni-Sélect, à la suite de l'adoption d'IFRS 16 Croissance organique consolidée des ventes 1,25 % - 3,25 % Marge du BAIIA ajusté consolidée 7,5 % - 8,5 % Marge du BAI ajusté consolidée 2,5 % - 3,5 % Taux d'imposition effectif consolidé 23,0 % - 25,0 %



L'information susmentionnée vise l'exercice financier 2019 et pourrait

différer d'un trimestre à l'autre compte tenu du caractère saisonnier.

De plus, Uni-Sélect s'attend à effectuer des investissements entre 25,0 millions de dollars et 30,0 millions de dollars en 2019 pour les actifs au titre de droits d'utilisation relatifs à la flotte de véhicules, l'équipement informatique, les logiciels et autres. Ces données excluent les additions provenant des actifs au titre de droits d'utilisation relatifs aux bâtiments.

Pour 2019, sur une base consolidée, nous nous attendons à une augmentation modeste des ventes et à une diminution de la rentabilité, principalement en raison du secteur FinishMaster États-Unis. Plus spécifiquement, les résultats du secteur Produits automobiles Canada devraient être plus favorables comparativement à 2018, considérant l'intégration prévue de quelques magasins corporatifs et centres de distribution ainsi que la contribution des 18 magasins corporatifs provenant de l'acquisition d'AutoChoice Parts and Paints Limited en novembre 2018. Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni étant affecté par l'incertitude entourant le Brexit, nous nous attendons à ce que le dernier trimestre de 2019 demeure difficile, alors que le modèle de la structure de coûts et de productivité devrait s'améliorer compte tenu de l'initiative entreprise au cours du troisième trimestre de 2019. Nous continuerons toutefois d'optimiser notre réseau et d'ouvrir de manière sélective des magasins corporatifs afin d'accroître notre présence sur le marché du Royaume‑Uni. De même, nous anticipons que 2019 devrait continuer de comporter des défis pour le secteur FinishMaster États‑Unis, puisque les bénéfices relatifs au PIP, et plus spécifiquement l'amélioration de la marge du BAI, devraient commencer à se matérialiser dans la deuxième partie de l'année. Nos perspectives pour 2019 tiennent compte de ces facteurs et incertitudes.

À PROPOS D'UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect soutient plus de 16 000 ateliers de réparation et installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect soutient également plus de 3 900 ateliers à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 180 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe soutient plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de plus de 180 magasins corporatifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans limitation, des déclarations concernant l'orientation financière pour 2019 (ce qui comprend, sans limitation, la marge du BAIIA ajusté, la marge du BAI ajusté et les ventes organiques consolidées), ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectives, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni‑Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers prévus pour 2019, ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales pour 2019, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons d'exercer nos activités. Le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

HYPOTHÈSES IMPORTANTES

Un certain nombre d'hypothèses économiques, du marché, d'exploitation et financières ont été formulées par Uni-Sélect dans la préparation de ses déclarations prospectives continues incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation :

Hypothèses économiques:

La conjoncture économique au Canada et aux États-Unis demeurera stable;

et aux États-Unis demeurera stable; Les négociations actuelles du Royaume-Uni afin de s'exclure de l'Union européenne n'entraîneront pas davantage d'incertitude économique (i.e. pas de Brexit sans accord);

Les taux d'intérêt devraient être stable en 2019;

Le dollar canadien et la livre sterling devraient demeurer près ou aux niveaux actuels. Des variations futures pourraient découler du degré de la force du dollar américain, des taux d'intérêt et de changements dans les prix des produits.

Hypothèses du marché :

Les déclarations prospectives de 2019 reflètent aussi différentes hypothèses, en particulier:

Les ventes de nouveaux véhicules en 2019 dans les trois secteurs d'activités ne seront pas significativement différentes de celles en 2018;

Pour les trois secteurs d'activités, les frais de carburant à la pompe ne devraient pas augmenter de façon significative au-delà des niveaux actuels. La distance parcourue et le taux d'accidents devraient être les mêmes que ceux expérimentés en 2018; et

Aucune conséquence importante sur les activités ou la concurrence provenant de modifications de la règlementation ou du marché des assurances affectant le marché secondaire de l'automobile.

Hypothèses d'exploitation et financières :

Les déclarations prospectives de 2019 sont aussi basées sur différentes hypothèses internes d'activités d'exploitation et financières, incluant, mais sans s'y limiter :

Maintien de la part de marché dans les trois secteurs d'activités;

Uni-Sélect sera en mesure de réaliser, dans le cadre de son PIP, des gains d'efficacité au niveau de la structure de coûts afin de soutenir la profitabilité et de générer des flux de trésorerie attendus (mesurés selon les résultats du deuxième trimestre de 2018 pour le secteur Produits automobiles Canada et selon les résultats du troisième trimestre de 2017 pour le secteur Parts Alliance Royaume-Uni). Pour le plus récent PIP qui génèrera des économies de l'ordre de 15 millions de dollars pour le secteur FinishMaster États-Unis, nous utilisons le quatrième trimestre de 2018 comme point de départ;

et selon les résultats du troisième trimestre de 2017 pour le secteur Parts Alliance Royaume-Uni). Pour le plus récent PIP qui génèrera des économies de l'ordre de 15 millions de dollars pour le secteur FinishMaster États-Unis, nous utilisons le quatrième trimestre de 2018 comme point de départ; La composition des revenus entre les trois secteurs d'activités de Uni-Sélect ne changera pas de façon importante par rapport aux niveaux prévus;

La composition de la clientèle dans le secteur FinishMaster États-Unis ne changera pas de façon significative par rapport au niveau déjà anticipé;

Aucune introduction de technologies perturbatrices au cours de l'année;

Aucune modification significative des conditions d'achats au-delà de ce qui est déjà anticipé;

Il est important de noter que les ventes et la marge du BAI des secteurs d'activités sont affectées par la saisonnalité et ont un impact sur les résultats consolidés :

FinishMaster États-Unis : les premier et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les deuxième et troisième trimestres;

: les premier et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les deuxième et troisième trimestres;

Produits automobiles Canada : les premier et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les deuxième et troisième trimestres; et

les premier et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les deuxième et troisième trimestres; et

Parts Alliance Royaume-Uni : les troisième et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les premier et deuxième trimestres. Bien que cette année, étant donné le contexte politique et économique actuel, la saisonnalité pourrait être affectée;

: les troisième et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les premier et deuxième trimestres. Bien que cette année, étant donné le contexte politique et économique actuel, la saisonnalité pourrait être affectée; Aucune acquisition importante; et

Les perspectives sont basées sur les principes et politiques comptables actuelles, incluant les mesures financières autres que les IFRS.

Les hypothèses qui précèdent, bien qu'elles soient jugées raisonnables par Uni-Sélect à la date de ce communiqué de presse, peuvent s'avérer inexactes. Ainsi, nos résultats actuels peuvent différer considérablement des attentes établies dans ce communiqué.

RISQUES IMPORTANTS

Les facteurs de risques importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations soient inexactes et que les résultats ou événements actuels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives, y compris nos perspectives financières pour 2019, sont mentionnés ci‑dessous. L'élaboration de nos déclarations prospectives, y compris notre capacité à atteindre nos objectifs pour 2019, dépend essentiellement du rendement de notre entreprise qui est assujetti à plusieurs risques. Ainsi, les lecteurs sont informés que les risques divulgués pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos déclarations prospectives. Ces risques, incluent, sans limitation, la conjoncture économique, les changements d'ordre législatif, réglementaire ou politique, l'inflation, la distance parcourue, la croissance du parc automobile, l'approvisionnement de produits et la gestion de stocks, la distribution directe aux clients par le manufacturier, la technologie, les risques environnementaux, les risques légaux et fiscaux, les risques liés au modèle d'affaires et à la stratégie de Uni-Sélect, l'intégration des entreprises acquises, la concurrence, les systèmes d'exploitation et systèmes financiers, les ressources humaines, le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de change, le risque de taux d'intérêt.

Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez consulter le rapport annuel de Uni-Sélect déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Le rapport de gestion, les états financiers consolidés ainsi que les notes complémentaires du troisième trimestre de 2019 sont disponibles dans la section « Investisseurs » du site Internet de la Société à l'adresse uniselect.com et sur le site de SEDAR, sedar.com. Le lecteur trouvera également sur ces sites le rapport annuel de la Société et d'autres informations relatives à Uni-Sélect, dont la notice annuelle.

MESURES FINANCIÈRES AUTRES QUE LES IFRS

L'information comprise dans ce communiqué comporte certains renseignements qui ne sont pas des mesures financières du rendement conformes aux IFRS. Les mesures financières autres que les IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des définitions similaires présentées par d'autres sociétés. La Société est d'avis que les lecteurs de ce présent communiqué peuvent tenir compte de ces mesures de rendement aux fins d'analyse. Ce qui suit présente les définitions des termes utilisés par la Société qui ne sont pas définis selon les IFRS.

Croissance organique - Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes consolidées entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, de l'érosion des ventes provenant du PIP, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence du nombre de jours de facturation. Cette mesure aide Uni-Sélect à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base opérationnelle par rapport au reste du marché. La détermination du taux de croissance organique, qui est fondée sur des constats raisonnables aux yeux de la direction, pourrait différer des taux de croissance organique réels.

BAIIA, BAIIA ajusté et BAIIA ajusté proforma - Le BAIIA représente le résultat net excluant les charges financières, l'amortissement et l'impôt sur le résultat. Il s'agit d'un indicateur financier mesurant la capacité d'une société de rembourser et d'assumer ses dettes. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère remplaçant les ventes ou le résultat net, ni comme un indicateur des résultats d'exploitation ou de flux de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Le BAIIA ajusté exclut certains ajustements, qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements correspondent, entre autres, au gain net sur la cession d'activités, aux frais de restructuration et autres, aux frais relatifs à l'examen des solutions de rechange stratégiques ainsi qu'aux frais de transaction nets relatifs à l'acquisition de Parts Alliance.

Le BAIIA ajusté proforma retranche du BAIIA ajusté la charge de loyer prise en compte dans l'évaluation de l'obligation locative. Cette mesure représente le BAIIA ajusté avant l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location.

Marge du BAIIA, marge du BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté proforma - La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes. La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté divisé par les ventes. La marge du BAIIA ajusté proforma est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté proforma divisé par les ventes.

BAI ajusté, résultat ajusté et résultat ajusté par action - La direction utilise le BAI ajusté, le résultat ajusté ainsi que le résultat ajusté par action pour évaluer le BAI, le résultat net et le résultat par action provenant des activités d'exploitation, excluant certains ajustements, nets d'impôt pour le résultat ajusté et le résultat ajusté par action, qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. La direction considère que ces mesures facilitent l'analyse et permettent une meilleure compréhension de la performance des activités de la Société à la suite de l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location. L'objectif de ces mesures est de fournir de l'information additionnelle.

Ces ajustements correspondent, entre autres, aux frais de restructuration et autres, au gain net sur la cession d'activités, aux frais relatifs à l'examen des solutions de rechange stratégiques ainsi qu'à l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance. La direction considère l'acquisition de Parts Alliance comme transformationnelle. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Marge du BAI et marge du BAI ajusté - La marge du BAI est un pourcentage qui correspond au BAI divisé par les ventes. La marge du BAI ajusté est un pourcentage qui correspond au BAI ajusté divisé par les ventes.

Flux de trésorerie disponibles - Cette mesure correspond aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, ajustés des éléments suivants : la variation des éléments du fonds de roulement, les acquisitions d'immobilisations corporelles et la différence entre la somme versée relativement aux avantages postérieurs à l'emploi et la dépense de la période. Uni-Sélect considère les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et du rendement des activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance du fonds de roulement, payer les dividendes, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et profiter des différentes opportunités de marché qui se présentent.

Les flux de trésorerie disponibles excluent certaines variations dans les éléments du fonds de roulement (dont les débiteurs et autres recevables, les stocks et les créditeurs et charges à payer) et autres fonds générés et utilisés selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie. Par conséquent, ils ne devraient pas être considérés comme une alternative aux tableaux consolidés des flux de trésorerie ou comme une mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Endettement total net - Cette mesure correspond à la dette à long terme incluant les versements exigibles à court terme, nette de la trésorerie. À partir du 1er janvier 2019, l'endettement total net inclut les nouvelles obligations locatives provenant de l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location, pour lesquelles le montant initial comptabilisé est de 97 003 $.

Ratio de la dette financée par emprunt sur le BAIIA ajusté - Ce ratio correspond à l'endettement total net sur le BAIIA ajusté. Pour fins de comparabilité, les nouvelles obligations locatives provenant de l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location en date du 1er janvier 2019 sont pondérées pour refléter les résultats de la période comptabilisés selon IFRS 16 - Contrats de location.

Le tableau suivant présente une conciliation de la croissance organique.





Troisièmes trimestres Périodes de neuf mois

2019 2018 2019 2018 FinishMaster États-Unis 215 735 214 209 632 494 626 542 Produits automobiles Canada 137 233 131 128 393 791 381 369 Parts Alliance Royaume-Uni 97 790 103 508 300 685 324 599 Ventes 450 758 448 845 1 326 970 1 332 510



%

% Variation des ventes 1 913 0,4 (5 540) (0,4) Impact de la conversion du dollar canadien et de la livre sterling 6 817 1,5 30 429 2,3 Nombre de jours de facturation (7 019) (1,5) - - Érosion des ventes provenant du PIP 847 0,2 997 0,1 Acquisitions (4 468) (1,0) (11 708) (0,9) Croissance organique consolidée (1 910) (0,4) 14 178 1,1

Le tableau suivant présente une conciliation du BAIIA, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté proforma.





Troisièmes trimestres Périodes de neuf mois

2019 2018 % 2019 2018 % Résultat net 24 617 10 594

29 602 38 860

Charge d'impôt sur le résultat 2 281 3 788

4 539 8 669

Amortissement 16 521 10 031

48 145 29 437

Charges financières, montant net 7 946 5 299

22 169 15 191

BAIIA 51 365 29 712 72,9 104 455 92 157 13,3 Marge du BAIIA 11,4 % 6,6 %

7,9 % 6,9 %

Éléments spéciaux (13 623) 5 212

(2 454) 5 944

BAIIA ajusté 37 742 34 924 8,1 102 001 98 101 4,0 Marge du BAIIA ajusté 8,4 % 7,8 %

7,7 % 7,4 %

Charge de loyer prise en compte dans l'évaluation de l'obligation locative (1) (7 459) -

(21 339) -

BAIIA ajusté proforma 30 283 34 924 (13,3) 80 662 98 101 (17,8) Marge du BAIIA ajusté proforma 6,7 % 7,8 %

6,1 % 7,4 %





(1) Incluent les nouveaux contrats de location de plus de 12 mois pour l'expansion du réseau de magasins corporatifs et de centres de distribution.

Le tableau suivant présente une conciliation du BAI et du BAI ajusté.





Troisièmes trimestres Périodes de neuf mois

2019 2018 % 2019 2018 % Résultat net 24 617 10 594

29 602 38 860

Charge d'impôt sur le résultat 2 281 3 788

4 539 8 669

BAI 26 898 14 382 87,0 34 141 47 529 (28,2) Marge du BAI 6,0 % 3,2 %

2,6 % 3,6 %

Éléments spéciaux (13 623) 5 212

(2 454) 5 944

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance 1 068 1 293

3 612 3 843

BAI ajusté 14 343 20 887 (31,3) 35 299 57 316 (38,4) Marge du BAI ajusté 3,2 % 4,7 %

2,7 % 4,3 %



Le tableau suivant présente une conciliation du résultat ajusté et du résultat ajusté par action.





Troisièmes trimestres Périodes de neuf mois

2019 2018 % 2019 2018 % Résultat net 24 617 10 594 132,4 29 602 38 860 (23,8) Éléments spéciaux, nets d'impôt (14 764) 3 886

(6 389) 4 070

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance, net d'impôt 886 1 048

2 998 3 113

Résultat ajusté 10 739 15 528 (30,8) 26 211 46 043 (43,1) Résultat par action 0,58 0,25 132,0 0,70 0,92 (23,9) Éléments spéciaux, nets d'impôt (0,35) 0,09

(0,15) 0,10

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance, net d'impôt 0,02 0,02

0,07 0,07

Résultat par action ajusté 0,25 0,37 (32,4) 0,62 1,09 (43,1)

Le tableau suivant présente une conciliation des flux de trésorerie disponibles.





Troisièmes trimestres Périodes de neuf mois

2019 2018 2019 2018 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2 123 72 600 29 812 81 181 Variation des éléments de fonds de roulement 32 359 (31 411) 67 920 2 154

34 482 41 189 97 732 83 335 Acquisitions d'immobilisations corporelles (4 556) (4 089) (16 270) (10 716) Différence entre la somme versée relativement aux avantages postérieurs à l'emploi et la dépense de la période 391 (173) 132 (490) Flux de trésorerie disponibles 30 317 36 927 81 594 72 129

UNI-SÉLECT INC. ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de $US, à l'exception des données par action, non audités) Trimestres clos le 30 sept. Périodes de neuf mois closes le 30 sept.

2019 2018 2019 2018









Ventes 450 758 448 845 1 326 970 1 332 510 Achats, nets de la fluctuation des stocks 309 657 302 610 904 908 891 944 Marge brute 141 101 146 235 422 062 440 566









Avantages du personnel 76 557 77 586 234 659 238 234 Autres dépenses d'exploitation 26 802 33 725 85 402 104 231 Éléments spéciaux (13 623) 5 212 (2 454) 5 944 Résultat avant charges financières, amortissement et impôt sur le résultat 51 365 29 712 104 455 92 157









Charges financières, montant net 7 946 5 299 22 169 15 191 Amortissement 16 521 10 031 48 145 29 437 Résultat avant impôt sur le résultat 26 898 14 382 34 141 47 529 Charge d'impôt sur le résultat 2 281 3 788 4 539 8 669 Résultat net 24 617 10 594 29 602 38 860









Résultat par action (de base et dilué) 0,58 0,25 0,70 0,92









Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)







De base 42 387 42 203 42 387 42 235 Dilué 42 387 42 257 42 387 42 427











UNI-SÉLECT INC. ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de $US, non audités) Trimestres

clos le 30 sept. Périodes de neuf mois

closes le 30 sept.

2019 2018 2019 2018









Résultat net 24 617 10 594 29 602 38 860









Autres éléments du résultat global







Éléments qui seront reclassés ultérieurement au résultat net :







Portion efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (nette d'impôt de 54 $ et 310 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (74 $ et 328 $ pour les périodes correspondantes de 2018)) (183) 216 (924) 956









Variation nette de la juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme éléments de couverture de flux de trésorerie transférée au résultat net (nette d'impôt de 9 $ et 62 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (2 $ et 37 $ pour les périodes correspondantes de 2018)) (20) (6) (175) 106









Pertes de change latentes sur la conversion des états financiers à la monnaie de présentation (7 321) (6 637) (10 661) (4 166)









Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion de la dette désignée comme élément de couverture des investissements nets dans des filiales étrangères (aucun impôt pour le trimestre et la période de neuf mois (aucun pour les périodes correspondantes de 2018)) 328 6 231 9 443 (5 312)

(7 196) (196) (2 317) (8 416) Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au résultat net :







Réévaluations des obligations au titre des prestations déterminées à long terme (nettes d'impôt de 36 $ et 2 086 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (759 $ et 1 016 $ pour les périodes correspondantes 2018)) 104 2 201 (5 936) 2 947









Total des autres éléments du résultat global (7 092) 2 005 (8 253) (5 469) Résultat global 17 525 12 599 21 349 33 391



UNI-SÉLECT INC. ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES







Attribuable aux actionnaires (en milliers de $US, non audités) Capital-

actions Surplus

d'apports Résultats non

distribués Cumul des

autres éléments

du résultat

global Total des

capitaux

propres























Solde au 31 décembre 2017 97 585 5 184 432 470 (17 262) 517 977











Résultat net - - 38 860 - 38 860 Autres éléments du résultat global - - 2 947 (8 416) (5 469) Résultat global - - 41 807 (8 416) 33 391











Contributions et distributions aux actionnaires :









Rachat et annulation d'actions ordinaires (190) - (1 232) - (1 422) Émission d'actions ordinaires 1 096 - - - 1 096 Transfert à la suite de l'exercice d'options d'achat d'actions 249 (249) - - - Dividendes - - (9 109) - (9 109) Paiements fondés sur des actions - 1 125 - - 1 125

1 155 876 (10 341) - (8 310)











Solde au 30 septembre 2018 98 740 6 060 463 936 (25 678) 543 058











Solde au 31 décembre 2018 100 244 6 005 457 455 (39 822) 523 882 Ajustements IFRS 16 - - (4 944) 992 (3 952) Solde au 1er janvier 2019 100 244 6 005 452 511 (38 830) 519 930











Résultat net - - 29 602 - 29 602 Autres éléments du résultat global - - (5 936) (2 317) (8 253) Résultat global - - 23 666 (2 317) 21 349











Contributions et distributions aux actionnaires :









Dividendes - - (8 849) - (8 849) Paiements fondés sur des actions - 499 - - 499

- 499 (8 849) - (8 350)











Solde au 30 septembre 2019 100 244 6 504 467 328 (41 147) 532 929













UNI-SÉLECT INC. TABLEAUX CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de $US, non audités) Trimestres clos le 30 sept. Périodes de neuf mois closes le 30 sept.

2019 2018 2019 2018









ACTIVITÉS D'EXPLOITATION







Résultat net 24 617 10 594 29 602 38 860 Éléments hors caisse :







Éléments spéciaux (13 623) 5 212 (2 454) 5 944 Charges financières, montant net 7 946 5 299 22 169 15 191 Amortissement 16 521 10 031 48 145 29 437 Charge d'impôt sur le résultat 2 281 3 788 4 539 8 669 Amortissement et réserves relatifs aux incitatifs accordés aux clients 5 306 4 435 15 621 12 420 Autres éléments hors caisse (2 125) 991 432 464 Variation des éléments du fonds de roulement (32 359) 31 411 (67 920) (2 154) Intérêts payés (8 576) (4 654) (21 287) (13 904) Impôt sur le résultat recouvert (versé) 2 135 5 493 965 (13 746) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2 123 72 600 29 812 81 181









ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT







Acquisitions d'entreprises - - (294) - Cession d'activités 17 263 - 17 263 - Solde de prix d'achat, net (514) (1 035) (1 647) (6 833) Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients (4 239) (6 246) (13 524) (33 416) Remboursements d'avances à des marchands membres 702 1 240 4 696 4 275 Acquisitions d'immobilisations corporelles (4 556) (4 089) (16 270) (10 716) Produits de la disposition d'immobilisations corporelles 93 304 2 678 887 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles (442) (792) (1 496) (2 104) Autres provisions payées (188) - (307) (108) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 8 119 (10 618) (8 901) (48 015)









ACTIVITÉS DE FINANCEMENT







Augmentation de la dette à long terme 90 613 110 599 204 838 208 512 Remboursement de la dette à long terme (83 598) (182 419) (203 605) (252 043) Augmentation (diminution) nette des dépôts de garantie des marchands membres 47 68 (100) 514 Rachat et annulation d'actions ordinaires - - - (1 422) Émission d'actions ordinaires - 958 - 1 096 Dividendes versés (3 006) (2 972) (8 891) (9 230) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 4 056 (73 766) (7 758) (52 573) Écarts de conversion (405) (195) (423) (214) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 13 893 (11 979) 12 730 (19 621) Trésorerie au début de la période 6 873 23 030 8 036 30 672 Trésorerie à la fin de la période 20 766 11 051 20 766 11 051











UNI-SÉLECT INC. ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE









(en milliers de $US, non audités) 30 sept. 1er janv. 31 déc.

2019 2019 2018 ACTIFS





Actifs courants :





Trésorerie 20 766 8 036 8 036 Trésorerie détenue en mains tierces 1 630 3 591 3 591 Débiteurs et autres recevables 274 342 248 507 247 732 Solde de prix de vente 2 265 - - Impôt sur le résultat à recevoir 25 396 16 789 16 789 Stocks 496 108 524 335 524 335 Frais payés d'avance 12 069 10 502 10 502 Instruments financiers dérivés 81 442 442 Total des actifs courants 832 657 812 202 811 427 Investissements et avances aux marchands membres 39 144 46 039 46 039 Immobilisations corporelles 172 259 171 584 83 956 Immobilisations incorporelles 195 923 210 331 210 331 Goodwill 369 966 372 007 372 007 Instruments financiers dérivés - 940 940 Actifs d'impôt différé 19 338 17 506 15 870 TOTAL DES ACTIFS 1 629 287 1 630 609 1 540 570 PASSIFS





Passifs courants :





Créditeurs et charges à payer 470 456 531 380 532 676 Solde de prix d'achat, net 103 3 580 4 062 Provision pour les frais de restructuration 4 541 2 939 4 173 Impôt sur le résultat à payer 16 710 3 987 3 987 Dividendes à payer 2 960 2 876 2 876 Versements sur la dette à long terme et les dépôts de garantie des marchands membres 28 577 26 768 4 230 Instruments financiers dérivés 3 275 3 058 3 058 Total des passifs courants 526 622 574 588 555 062 Obligations au titre des avantages du personnel à long terme 20 912 12 799 12 799 Dette à long terme 522 710 497 068 422 603 Dépôts de garantie des marchands membres 5 477 5 424 5 424 Solde de prix d'achat 1 247 1 212 1 212 Autres provisions 1 087 1 424 1 424 Instruments financiers dérivés 531 - - Passifs d'impôt différé 17 772 18 164 18 164 TOTAL DES PASSIFS 1 096 358 1 110 679 1 016 688 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 532 929 519 930 523 882 TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 1 629 287 1 630 609 1 540 570









