FAITS SAILLANTS ANNUELS :

Ventes consolidées de 1 612,8 millions de dollars, en hausse de 141,0 millions de dollars ou 9,6 %, portées par la croissance organique ( 1 ) de 6,0 % grâce à la demande accrue et la reprise du marché à la suite de la pandémie COVID-19;





Réduction de la dette à long terme de 87,2 millions de dollars par rapport à l'an dernier; réduction de l'endettement total net(1) de 61,0 millions de dollars par rapport à l'année dernière, grâce à de solides résultats d'exploitation, à l'attention portée à la gestion du fonds de roulement et à la discipline en matière d'investissements.

BOUCHERVILLE, QC, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Uni-Select Inc. (TSX : UNS) ("Uni-Sélect" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

« Nous avons terminé l'année sur une note très positive avec des ventes en hausse de près de 10 % en 2021 par rapport à l'année précédente, un BAIIA ajusté(1) de 147 millions de dollars et un résultat net à nouveau positif. Ces résultats sont le fruit de la mise en œuvre réussie d'améliorations opérationnelles, d'économies importantes sur les coûts d'emprunt et du dévouement et des efforts incessants de tous les collègues », a déclaré Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni-Select.

« En 2021, nous avons généré des flux de trésorerie(1) provenant des activités d'exploitation de 114 millions de dollars, que nous avons utilisés pour réaliser des investissements stratégiques afin de développer l'entreprise ainsi que pour réduire notre dette nette(1) totale à 309 millions de dollars, son plus bas niveau depuis 2017, terminant la période avec un ratio d'endettement de 2.11.

Sur la base de ce que nous constatons actuellement, nous prévoyons une amélioration modeste des ventes et une augmentation du BAIIA ajusté(1) et BPA ajusté(1) en 2022 par rapport à 2021 Cela suppose des pressions inflationnistes plus intenses et des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de main-d'œuvre. Ces facteurs devraient être atténués par une structure de coûts plus optimisée et des coûts de financement inférieurs alors que nous continuons à réinvestir dans l'entreprise et à apporter des améliorations opérationnelles dans nos trois unités d'affaires. Tournés vers l'avenir, et profitant de l'amélioration de notre bilan, nous commençons à envisager des opportunités d'acquisitions stratégiques, », a conclu M. McManus.

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE (comparativement au quatrième trimestre de 2020) :

Ventes consolidées de 400,2 millions de dollars, en hausse de 9,3 %, portées par la croissance organique (1) de 7,5 % résultant principalement de l'augmentation de la demande et des prix alors que les marchés globaux poursuivent leur reprise à la suite de la pandémie COVID-19;

de 7,5 % résultant principalement de l'augmentation de la demande et des prix alors que les marchés globaux poursuivent leur reprise à la suite de la pandémie COVID-19; BAIIA (1) en hausse de 45,9 % pour atteindre 31,3 millions de dollars ou 7,8 % des ventes, contre 21,5 millions de dollars ou 5,9 % des ventes en 2020, en raison de l'amélioration de la marge brute et des économies d'échelle au niveau des salaires et des dépenses d'exploitation. BAIIA ajusté (1) en hausse de 47,2 % pour atteindre 37,4 millions de dollars ou 9,4 % des ventes;

en hausse de 45,9 % pour atteindre 31,3 millions de dollars ou 7,8 % des ventes, contre 21,5 millions de dollars ou 5,9 % des ventes en 2020, en raison de l'amélioration de la marge brute et des économies d'échelle au niveau des salaires et des dépenses d'exploitation. BAIIA ajusté en hausse de 47,2 % pour atteindre 37,4 millions de dollars ou 9,4 % des ventes; Résultat par action de base de 0,21 $, en hausse de 0,33 $; résultat ajusté par action de base (1) de 0,36 $, en hausse de 0,37 $ en raison de l'augmentation des ventes, des économies d'échelle liées aux frais d'exploitation à la suite d'une discipline de gestion de coûts ainsi que de la baisse des charges d'intérêts à la suite des modifications apportées à la facilité de crédit en 2021;

de 0,36 $, en hausse de 0,37 $ en raison de l'augmentation des ventes, des économies d'échelle liées aux frais d'exploitation à la suite d'une discipline de gestion de coûts ainsi que de la baisse des charges d'intérêts à la suite des modifications apportées à la facilité de crédit en 2021; Ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté(1) de 2.11, grâce à de solides résultats d'exploitation, une concentration continue sur la gestion du fonds de roulement et la discipline relative aux investissements de capital.

FAITS SAILLANTS DE LA PÉRIODE DE DOUZE MOIS (comparativement à la période de douze mois de 2020) :

Ventes consolidées de 1 612,8 millions de dollars, en hausse de 9,6 %, portées par la croissance organique (1) de 6,0 % résultant principalement de l'augmentation de la demande et des prix alors que les marchés globaux poursuivent leur reprise à la suite de la pandémie COVID-19, contrebalançant l'incidence de la diminution du nombre de jours de facturation.

de 6,0 % résultant principalement de l'augmentation de la demande et des prix alors que les marchés globaux poursuivent leur reprise à la suite de la pandémie COVID-19, contrebalançant l'incidence de la diminution du nombre de jours de facturation. BAIIA (1) en hausse de 42,1 % pour atteindre 91,9 millions de dollars ou 5,7 % des ventes, contre 64,6 millions de dollars ou 4,4 % des ventes en 2020, en raison de l'amélioration de la marge brute et des économies d'échelle au niveau des dépenses d'exploitation; BAIIA ajusté (1) en hausse de 58,1 % pour atteindre 146,7 millions de dollars ou 9,1 % des ventes;

en hausse de 42,1 % pour atteindre 91,9 millions de dollars ou 5,7 % des ventes, contre 64,6 millions de dollars ou 4,4 % des ventes en 2020, en raison de l'amélioration de la marge brute et des économies d'échelle au niveau des dépenses d'exploitation; BAIIA ajusté en hausse de 58,1 % pour atteindre 146,7 millions de dollars ou 9,1 % des ventes; Résultat par action de base de 0,02 $, en hausse de 0,76 $; résultat ajusté par action de base(1) de 1,14 $, en hausse de 1,26 $ grâce à l'augmentation des ventes, aux économies d'échelles liées aux dépenses d'exploitation à la suite d'une discipline de gestion de coûts ainsi qu'à la baisse des charges d'intérêts à la suite des modifications apportées à la facilité de crédit en 2021 ainsi qu'un niveau d'endettement inférieur.

________________________ (1) Mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR ».

RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Au cours de l'exercice, la Société a mis à jour sa définition du BAIIA ajusté, du BAI ajusté, du résultat ajusté et du résultat ajusté de base par action, et exclut désormais la rémunération à base d'actions. La direction estime que cette nouvelle définition reflète mieux sa performance d'exploitation de base. Par conséquent, les chiffres comparatifs ont été ajustés pour refléter ce changement, y compris certains ratios, tels que l'endettement total net sur le BAIIA ajusté. (Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR »).

Le tableau ci-après présente les principales données financières consolidées :



Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Périodes de douze mois

closes les 31 décembre

(en milliers de $ US, à l'exception des montants par

action, des pourcentages et d'indication contraire) 2021 2020

2021 2020

$ $ % $ $ % RÉSULTATS D'EXPLOITATION











Ventes 400 175 366 246 9,3 1 612 800 1 471 816 9,6 BAIIA (1) 31 312 21 457 45,9 91 882 64 643 42,1 Marge du BAIIA (1) 7,8 % 5,9 %

5,7 % 4,4 %

BAIIA ajusté (1) 37 433 25 425 47,2 146 695 92 791 58,1 Marge du BAIIA ajusté (1) 9,4 % 6,9 %

9,1 % 6,3 %

BAI (1) 10 311 (2 521) 509,0 1 803 (35 304) 105,1 Marge du BAI (1) 2,6 % (0,7) %

0,1 % (2,4) %

BAI ajusté (1) 19 209 2 512 664,7 62 748 (3 010) 2 184,7 Marge du BAI ajusté (1) 4,8 % 0,7 %

3,9 % (0,2) %

Changement d'estimation relative à l'obsolescence de

stocks 1 019 --

21 619 --

Rémunération à base d'actions 5 177 1 525

11 380 3 980

Éléments spéciaux (75) 2 443

21 814 24 168

Résultat net 9 008 (5 075) 277,5 895 (31 531) 102,8 Résultat ajusté (1) 15 678 (292) 5 469,2 48 885 (4 901) 1 097,4 Flux de trésorerie disponibles (1) 19 624 46 061 (57,4) 91 452 122 276 (25,2) DONNÉES PAR ACTION ORDINAIRE











Résultat de base par action 0,21 (0,12) 271,8 0,02 (0,74) 102,8 Résultat dilué par action 0,20 (0,12) 267,0 0,02 (0,74) 102,7 Résultat ajusté (1) de base par action 0,36 (0,01) 3 756,5 1,14 (0,12) 1 021,0 Nombre d'actions en circulation (en milliers) (3) 43 582 42 387

43 582 42 387

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation











De base (en milliers) 43 781 42 387

42 904 42 387

Dilué (en milliers) 52 302 42 387

43 064 42 387





Au 31 décembre 2021

2021 2020

$ $ SITUATION FINANCIÈRE



Endettement total net (1) 309 230 370 252 Facilités de crédit (incluant la facilité de crédit renouvelable et les facilités de crédit à terme) à la valeur nominale 235 384 318 379 Débentures convertibles 78 327 87 728

(1) Mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR ». (2) Le 20 avril 2020, le conseil d'administration a décidé de suspendre tous les paiements de dividendes. (3) Le nombre d'actions en circulation correspond aux actions ordinaires émises moins les actions détenues par la Fiducie d'actions.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Comparativement au quatrième trimestre de 2020:

Les ventes consolidées de 400,2 millions de dollars du trimestre ont augmenté de 9,3 %, grâce à une croissance organique de 7,5 %, ainsi qu'aux fluctuations favorables du dollar canadien et de la livre sterling, atténuant l'incidence de la diminution du nombre de jours de facturation. La croissance organique a poursuivi son amélioration au cours du trimestre reflétant la reprise des marchés mondiaux.

La Société a comptabilisé un BAIIA de 31,3 millions de dollars pour le trimestre, affecté par la rémunération à base d'actions de 5,2 millions de dollars principalement en lien avec l'appréciation du prix de l'action, ainsi que par une charge ponctuelle d'obsolescence, à la suite d'une revue des méthodologies de provisionnement des stocks, de 1,0 million de dollars. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 12,0 millions de dollars et de 2,5 % pour atteindre 37,4 millions de dollars et 9,4 % des ventes, contre 25,4 millions de dollars et 6,9 % des ventes en 2020. Cette performance s'explique en grande partie par les rabais supplémentaires accordés par les fournisseurs dans tous les secteurs. En outre, le trimestre a bénéficié d'économies d'échelle liées à la croissance organique et à une structure de coûts rationalisée. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par un niveau de dépenses plus élevé au cours du trimestre considéré de 2021, le quatrième trimestre de 2020 ayant bénéficié de programmes d'aide gouvernementale, ainsi que d'une réduction des coûts de main-d'œuvre, en raison de licenciements temporaires d'employés, de la réduction des heures de travail et de la fermeture temporaire de magasins exploités par la Société en réponse à la baisse de la demande engendrée par la pandémie. Le trimestre considéré de 2021 a également connu une hausse des dépenses liées aux incitations à court terme, en raison de la performance d'exploitation.

Le résultat net du trimestre a augmenté de 14,1 millions de dollars pour atteindre 9,0 millions de dollars et le résultat ajusté a augmenté de 16,0 millions de dollars pour atteindre 15,7 millions de dollars contre un résultat ajusté de (0,3) million de dollars en 2020. Cette performance est principalement attribuable à l'augmentation des ventes, à une meilleure mise à l'échelle des coûts d'exploitation grâce à une performance d'exploitation disciplinée, à une baisse des charges financières grâce aux modifications apportées à la facilité de crédit au cours du deuxième et quatrième trimestres de 2021 et à des niveaux d'endettement plus faibles.

Résultats sectoriels du quatrième trimestre

Le secteur FinishMaster États-Unis a affiché des ventes de 167,8 millions de dollars, ou une croissance organique de 8,5 %. Ce secteur a enregistré une croissance organique pour un troisième trimestre consécutif, stimulée par la reprise du marché à travers ses opérations. Le BAIIA s'est élevé à 15,4 millions de dollars pour le trimestre, contre 8,2 millions de dollars en 2020. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont améliorés respectivement de 7,2 millions de dollars et 3,9 % pour atteindre 15,6 millions de dollars et 9,3 % des ventes, contre 8,4 millions de dollars et 5,4 % des ventes en 2020. Cette performance est due au volume des ventes et des rabais, à l'augmentation de la marge brute et à l'amélioration de l'absorption des coûts fixes. Au cours du trimestre correspondant de 2020, ce secteur a été affecté par des rabais plus faibles en raison de l'optimisation des niveaux de stocks. Depuis le troisième trimestre de 2020, ce secteur n'a cessé de présenter un BAIIA ajusté trimestriel supérieur à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en dollars et en pourcentage des ventes, grâce aux mesures mises en place et à une reprise plus importante du marché.

Le secteur Produits automobiles Canada a affiché des ventes de 136,0 millions de dollars, ou une augmentation de 8,8 %, soutenues par la croissance organique de 5,5 %, provenant d'une hausse de la demande, d'une augmentation des prix au cours du trimestre considéré ainsi que de la force du dollar canadien, partiellement contrebalancée par l'incidence d'un nombre différent de jours de facturation. Ce secteur a déclaré un BAIIA de 14,7 millions de dollars pour le trimestre, contre 12,7 millions de dollars en 2020. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 3,3 millions de dollars et 1,6 % pour atteindre 16,8 millions de dollars ou 12,4 % des ventes contre 13,5 millions de dollars ou 10,8 % des ventes en 2020. La variation est principalement attribuable à des rabais supplémentaires accordés par des fournisseurs, à l'assortiment de produits et à des augmentations de prix, qui furent contrebalancés par des pertes de change, tandis que le quatrième trimestre 2020 avait bénéficié de gains de change, ainsi que d'une augmentation des incitatifs à court terme qui est conforme à la performance d'exploitation du secteur.

Le secteur GSF Car Parts Royaume-Uni a affiché des ventes de 96,4 millions de dollars, ou une augmentation de 11,2 %, qui s'explique principalement par la vigueur de la livre sterling par rapport au dollar américain au cours du trimestre considéré de 2021 et par une croissance organique de 8,6 %. La croissance organique du secteur britannique a continué de s'améliorer au cours du trimestre et les ventes sont similaires à celles de 2019. Ce secteur a déclaré un BAIIA de 6,5 millions de dollars pour le trimestre, contre 6,7 millions de dollars en 2020. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont respectivement augmenté de 0,7 million de dollars et diminué de 0,1 %, pour atteindre 7,4 millions de dollars et 7,6 % des ventes, contre 6,7 millions de dollars et 7,7 % des ventes en 2020. Cette amélioration est attribuable à l'augmentation du volume des ventes, à l'augmentation de la marge brute en raison de l'augmentation des rabais des fournisseurs et à une meilleure absorption des coûts fixes. De plus, le quatrième trimestre de 2020 avait bénéficié de subventions gouvernementales d'occupation de 1 030 $, ou 1,2 % des ventes. Depuis le troisième trimestre de 2020, ce secteur n'a cessé de présenter un BAIIA ajusté et un BAI ajusté trimestriels, en dollars, supérieurs à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE DOUZE MOIS

Comparativement à la période de douze mois de 2020:

Les ventes consolidées ont augmenté de 141,0 millions de dollars, ou 9,6 %, pour atteindre 1 612,8 millions de dollars pour la période, principalement grâce à une croissance organique de 6,0 %; les marchés mondiaux dans lesquels la Société opère se remettant de la pandémie de COVID-19; ainsi qu'à la fluctuation favorable du dollar canadien et de la livre sterling. Cette performance a contrebalancé l'incidence du nombre réduit de jours de facturation et la perte de ventes prévue découlant du regroupement de magasins exploités par la Société.

La Société a comptabilisé un BAIIA de 91,9 millions de dollars pour la période, affecté par un changement d'estimation de 21,6 millions de dollars lié principalement à l'obsolescence des stocks dans le secteur FinishMaster États-Unis, des éléments spéciaux de 21,8 millions de dollars, principalement pour des indemnités de départ liées à des changements au sein de l'équipe de direction, ainsi que la rémunération à base d'actions de 11,4 millions de dollars, principalement en raison de la forte appréciation du cours de l'action de la Société. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 53,9 millions de dollars et de 2,8 % pour atteindre 146,7 millions de dollars et 9,1 % des ventes, contre 92,8 millions de dollars et 6,3 % des ventes en 2020. Cette performance résulte de l'amélioration des marges brutes en raison de rabais de volume additionnels et d'augmentations de prix, d'une structure de coûts rationalisée, ainsi que d'une meilleure absorption des coûts fixes liée à la croissance organique. En outre, les résultats de la période de douze mois ont bénéficié d'une amélioration du recouvrement des créances, alors que des charges supplémentaires pour créances irrécouvrables avaient été comptabilisées à la période correspondante de 2020. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par un niveau de dépenses en général plus élevé en lien avec la reprise des ventes et par des incitatifs salariaux à court terme plus importants en raison de la performance d'exploitation; alors que la période correspondante de 2020 avait bénéficié de mise à pieds temporaires d'employés et de la fermeture temporaire de magasins exploités par la Société, en réponse à la baisse de la demande engendrée par la pandémie. En 2020, la Société avait bénéficié de programmes d'aide gouvernementale qui avaient contrebalancé l'obsolescence supplémentaire.

La Société a comptabilisé un résultat net de 0,9 million de dollars pour la période considérée, contre (31,5) millions de dollars en 2020. Le résultat ajusté pour la période considérée a augmenté de 53,8 millions de dollars pour atteindre 48,9 millions de dollars, contre un résultat ajusté de (4,9) millions de dollars en 2020. Cette amélioration du résultat ajusté fut soutenue par des volumes de ventes plus élevés ainsi qu'une amélioration générale de la performance d'exploitation, ainsi que par une baisse des charges financières en raison des modifications apportées à la facilité de crédit au cours du deuxième trimestre de 2021 et de la diminution des niveaux d'endettement.

Résultats sectoriels de la période de douze mois

Le secteur FinishMaster États-Unis a affiché des ventes de 672,1 millions de dollars, ou une augmentation de 2,8 %, grâce à une croissance organique de 3,6 %, ou 23,6 millions de dollars, en partie contrebalancée par un nombre inférieur de jours de facturation. Ce secteur a déclaré un BAIIA de 31,3 millions de dollars pour la période, qui a été affecté par un changement d'estimation lié à l'obsolescence des stocks, des éléments spéciaux et la rémunération à base d'actions, totalisant 24,1 millions de dollars. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 22,4 millions de dollars et de 3,2 % pour atteindre 55,4 millions de dollars et 8,2 % des ventes, contre 32,9 millions de dollars et 5,0 % des ventes en 2020. Cette performance est attribuable aux rabais supplémentaires des fournisseurs, aux augmentations de prix, aux initiatives de réduction des coûts, y compris l'optimisation des effectifs, au regroupement de magasins exploités par la Société, au contrôle diligent de l'ensemble des dépenses discrétionnaires et à une reprise partielle de la provision pour créances irrécouvrables en raison de l'amélioration du recouvrement. Au cours de la période de douze mois de l'année dernière, ce secteur avait été affecté par des dépenses supplémentaires liées à l'obsolescence des stocks et aux créances irrécouvrables.

Le secteur Produits automobiles Canada a affiché des ventes de 540,9 millions de dollars, ou une augmentation de 11,4 %, grâce à l'appréciation du dollar canadien et à une croissance organique de 4,2 %. La croissance organique des ventes fut le résultat d'une augmentation de la demande et d'augmentations de prix. Ce secteur a affiché un BAIIA de 59,9 millions de dollars pour la période, qui a été affecté par la rémunération à base d'actions, par des éléments spéciaux et un changement d'estimation lié à l'obsolescence des stocks. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 15,3 millions de dollars et 1,8 % pour atteindre 63,5 millions de dollars et 11,7 % des ventes, contre 48,2 millions de dollars et 9,9 % des ventes en 2020. Cette performance est principalement attribuable à des rabais supplémentaires accordés par les fournisseurs, à l'assortiment de produits et à des augmentations de prix. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une augmentation des dépenses d'incitatifs à court terme qui est conforme à la performance d'exploitation du secteur. En outre, la période de douze mois de 2020 avait bénéficié de subventions gouvernementales pour les salaires de 3,3 millions de dollars.

Le secteur GSF Car Parts Royaume-Uni a affiché des ventes de 399,8 millions de dollars, ou une augmentation de 20,2 %, principalement due à une croissance organique de 13,1 % et à la vigueur de la livre sterling par rapport au dollar américain au cours de la période considérée de 2021, excédant la variation défavorable du nombre de jours de facturation et la perte de ventes prévue découlant du regroupement de magasins exploités par la Société. Ce secteur a déclaré un BAIIA de 32,8 millions de dollars pour la période, qui a été affecté par des éléments spéciaux et la rémunération à base d'actions. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 16,3 millions de dollars et de 3,0 % pour atteindre 36,8 millions de dollars et 9,2 % des ventes, contre 20,5 millions de dollars et 6,2 % des ventes en 2020. Cette amélioration provient des volumes de ventes additionnels, ainsi que de l'amélioration de la marge brute résultant de l'augmentation des rabais accordés par les fournisseurs et des hausses de prix. Au cours de la période de douze mois de 2020, les résultats avaient été affectés par des réserves supplémentaires pour l'obsolescence des stocks et des créances irrécouvrables, qui étaient spécifiques au ralentissement économique au Royaume-Uni.

MODIFICATIONS DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT

En décembre 2021, la Société a conclu une seconde convention de crédit modifiée et mise à jour. Aux termes de cette modification, le montant total disponible en vertu de la facilité de crédit a été réduit à 400 000 $ (incluant une disposition accordéon de 200 000$), par suite de la conversion en une unique facilité de crédit renouvelable à long terme garantie, et de l'annulation immédiate des facilités de crédit à terme.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Uni-Sélect tiendra le 18 février 2022, à 8 h 00 (heure de l'Est), une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 de la Société. Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 888 390-0549 (ou le 1 416 764-8682 pour les appels internationaux).

Un enregistrement de la conférence sera disponible à compter de 11 h 30 (heure de l'Est) le 18 février 2022, et ce, jusqu'à 23 h 59 (heure de l'Est), le 18 mars 2022. Pour accéder à l'enregistrement différé de la conférence, il suffit de composer le 1 888 390-0541, suivi de 630730#.

Vous pouvez également accéder à la webdiffusion de la conférence des résultats du trimestre à partir de la section « Investisseurs », de notre site web à uniselect.com. La webdiffusion sera archivée par la suite. Les participants devraient prévoir le temps nécessaire, avant le début de l'appel, pour accéder à la webdiffusion et aux diapositives.

À PROPOS D'UNI-SÉLECT

Avec plus de 4 800 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peintures automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et les actions de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers grâce à ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 75 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale entièrement détenue FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de GSF Car Parts, est un important distributeur de produits automobiles qui dessert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 170 magasins corporatifs. www.uniselect.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Toutes ces informations prospectives sont présentées conformément aux dispositions en matière d'exonération prévues dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Les informations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations concernant les intentions, les plans, les attentes, les croyances, les objectifs, le rendement futur et la stratégie d'Uni‐Sélect, ainsi que toute autre information ou déclaration se rapportant à des circonstances ou des événements futurs et qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits avérés. Les déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. En outre, les déclarations relatives aux attentes de la direction en termes de ventes, de EBITDA ajusté et de BPA ajusté pour 2022 constituent des informations prospectives et des perspectives financières au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Les informations prospectives sont fondées sur la perception qu'a Uni‐Sélect des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que sur d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, qu'Uni‐Sélect juge raisonnables dans les circonstances. De telles informations sont, de par leur nature même, assujetties à des risques et incertitudes inhérents, dont plusieurs sont indépendants de la volonté d'Uni‐Sélect, ce qui donne lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou suggérées par Uni‐Sélect dans ces informations prospectives. Uni‐Sélect ne peut garantir que toute déclaration prospective se matérialisera, et nous conseillons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les suivants : les risques associés à la pandémie de COVID‐19; une diminution de la demande de nos produits; l'interruption de nos relations avec nos fournisseurs, une interruption des activités de nos fournisseurs ou le regroupement de fournisseurs; l'interruption de nos relations avec nos clients; la concurrence au sein des secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités; des atteintes à la sécurité; un dysfonctionnement en matière de sécurité de l'information ou des enjeux d'intégration; la demande liée au commerce électronique et l'incapacité à fournir des solutions adéquates en matière de commerce électronique; la rétention des employés; les coûts de main-d'œuvre; les activités syndicales et les lois en matière de travail et d'emploi; l'incapacité à réaliser les avantages liés à des acquisitions et à d'autres opérations stratégiques; les réclamations en matière de responsabilité du fait du produit; le risque de crédit; la perte du droit d'exercer nos activités dans des emplacements clés; l'incapacité de mettre en œuvre des initiatives commerciales; l'incapacité de maintenir des contrôles internes efficaces; les conditions macroéconomiques comme le chômage, l'inflation, les modifications apportées aux politiques fiscales et l'incertitude associée aux marchés du crédit; les activités exercées dans des territoires étrangers; l'incapacité d'assurer le service de notre dette ou de respecter nos clauses restrictives financières; les litiges; la législation ou les politiques ou les règlements gouvernementaux; le respect des lois et des règlements en matière d'environnement; le respect des lois en matière de protection des renseignements personnels; le changement climatique à l'échelle mondiale; les modifications aux normes comptables; les fluctuations du cours des actions; la responsabilité sociale et la réputation de l'entreprise, les investisseurs activistes ainsi que d'autres risques énoncés ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué et dans d'autres documents que nous rendons publics, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com).

Sauf indication contraire, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées en date des présentes et Uni-Select décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. Bien que nous estimions que les hypothèses sur lesquelles reposent ces informations prospectives étaient raisonnables à la date du présent communiqué, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

De plus, nous rappelons aux lecteurs que les informations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre les résultats financiers prévus d'Uni‐Sélect, ainsi que ses objectifs, ses priorités stratégiques et ses perspectives d'affaires, de même que le contexte dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins et ne doivent pas être considérés comme nécessairement indicatifs des résultats financiers futurs.

De plus amples renseignements sur les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de nos attentes actuelles se trouvent dans la rubrique intitulée « Gestion des risques » de notre rapport de gestion, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui est intégrée par renvoi à la présente mise en garde.

Nous prions également les lecteurs de tenir compte du fait que les risques susmentionnés et les risques présentés dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les autres documents déposés ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de nous ou que nous considérons actuellement comme non significatifs pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, nos résultats d'exploitation, nos flux de trésorerie et notre situation financière.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

L'information comprise dans le présent communiqué comporte certains renseignements qui ne sont pas des mesures financières du rendement conformes aux PCGR. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La Société est d'avis que les lecteurs du présent communiqué peuvent tenir compte de ces mesures de rendement aux fins d'analyse. Ce qui suit présente les mesures de la performance utilisées par la Société qui ne sont pas définies selon les PCGR.

Croissance organique - Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes consolidées entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, de la perte de ventes découlant du regroupement de magasins exploités par la Société, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence du nombre de jours de facturation. Cette mesure aide Uni-Sélect à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base de magasins en exploitation par rapport au reste du marché. La croissance organique est fondée sur des constats raisonnables aux yeux de la direction et pourrait ne pas être comparable à la croissance organique d'autres sociétés.

BAIIA et BAIIA ajusté - Le BAIIA représente le résultat net excluant l'amortissement, les charges financières nettes et la charge (le recouvrement) d'impôt sur le résultat. Il s'agit d'un indicateur financier mesurant la capacité d'une société de rembourser ses dettes et d'en contracter de nouvelles. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un substitut des ventes ou du résultat net, ni comme un indicateur des résultats d'exploitation ou des flux de trésorerie, ni comme une mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Le BAIIA ajusté comprend certains ajustements qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements comprennent, entre autres, les frais de restructuration et autres charges, la rémunération à base d'actions, la radiation d'actifs ainsi que le changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks.

Marge du BAIIA et marge du BAIIA ajusté - La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes. La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté divisé par les ventes.

BAI, BAI ajusté, résultat ajusté et résultat ajusté par action - La direction utilise le résultat avant impôt « BAI » ajusté, le résultat ajusté ainsi que le résultat ajusté par action pour évaluer le résultat avant impôt, le résultat net et le résultat par action provenant des activités d'exploitation de base, comprenant certains ajustements, nets d'impôt pour le résultat ajusté et le résultat ajusté par action, qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. La direction considère que ces mesures facilitent l'analyse et permettent une meilleure compréhension de la performance des activités de la Société. L'objectif de ces mesures est de fournir de l'information additionnelle.

Ces ajustements comprennent, entre autres, les frais de restructuration et autres, la rémunération à base d'actions, le changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks, la radiation de frais de financement différés ainsi que l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance (maintenant connue sous le nom de GSF Car Parts). Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Marge du BAI et marge du BAI ajusté - La marge du BAI est un pourcentage qui correspond au BAI divisé par les ventes. La marge du BAI ajusté est un pourcentage qui correspond au BAI ajusté divisé par les ventes.

Flux de trésorerie disponibles - Cette mesure correspond aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, ajustés des éléments suivants : les acquisitions nettes d'immobilisations corporelles, les avances nettes aux marchands membres et incitatifs aux clients, ainsi que les acquisitions nettes et développement d'immobilisations incorporelles. Uni-Sélect considère les flux de trésorerie disponibles comme un indicateur de la solidité financière et du rendement des activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et profiter des différentes opportunités de marché qui se présentent.

Les flux de trésorerie disponibles ne tiennent pas compte de certains autres fonds générés et utilisés selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie. Par conséquent, ils ne devraient pas être considérés comme un substitut des flux de trésorerie selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie ou comme une mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Endettement total net - Cette mesure correspond à la somme de la facilité de crédit renouvelable, des facilités de crédit à terme et des obligations locatives (incluant la portion courante), nette des frais de financement différés et de la trésorerie.

Ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté - Ce ratio correspond à l'endettement total net (tel qu'il est défini ci-dessus) divisé par le BAIIA ajusté.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR (SUITE)

Le tableau suivant présente un rapprochement de la croissance organique.



Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre Périodes de douze mois

closes les 31 décembre

2021 2020 2021 2020

$ $ $ $ FinishMaster États-Unis 167 788 154 657 672 124 653 720 Produits automobiles Canada 135 961 124 908 540 879 485 388 GSF Car Parts Royaume-Uni 96 426 86 681 399 797 332 708 Ventes 400 175 366 246 1 612 800 1 471 816



%

% Variation des ventes 33 929 9,3 140 984 9,6 Incidence de la conversion du dollar canadien et de la livre sterling (6 981) (1,9) (60 911) (4,1) Incidence du nombre de jours de facturation 1 089 0,3 9 023 0,6 Perte de ventes découlant du regroupement de magasins exploités par la Société -- -- 1 185 0,1 Acquisitions (520) (0,2) (2 659) (0,2) Croissance organique consolidée 27 517 7,5 87 622 6,0

Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté.



Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Périodes de douze mois

closes les 31 décembre



2021 2020

2021 2020



$ $ % $ $ % Résultat net 9 008 (5 075)

895 (31 531)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 303 2 554

908 (3 773)

Charges financières nettes 6 595 9 087

30 224 37 350

Amortissement 14 406 14 891

59 855 62 597

BAIIA 31 312 21 457 45,9 % 91 882 64 643 42,1 % Marge du BAIIA 7,8 % 5,9 %

5,7 % 4,4 %

Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks 1 019 --

21 619 --

Rémunération à base d'actions 5 177 1 525

11 380 3 980

Éléments spéciaux (75) 2 443

21 814 24 168

BAIIA ajusté 37 433 25 425 47,2 % 146 695 92 791 58,1 % Marge du BAIIA ajusté 9,4 % 6,9 %

9,1 % 6,3 %



MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR (SUITE)

Le tableau suivant présente un rapprochement du BAI et du BAI ajusté.



Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Périodes de douze mois

closes les 31 décembre



2021 2020

2021 2020



$ $ % $ $ % Résultat net 9 008 (5 075)

895 (31 531)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 303 2 554

908 (3 773)

BAI 10 311 (2 521) 509,0 % 1 803 (35 304) 105,1 % Marge du BAI 2,6 % (0,7 %)

0,1 % (2,4 %)

Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks 1 019 --

21 619 --

Rémunération à base d'actions 5 177 1 525

11 380 3 980

Éléments spéciaux (75) 2 443

21 814 24 168

Amortissement des immobilisations incorporelles











relatives à l'acquisition de GSF Car Parts 1 089 1 065

4 444 4 146

Radiation de frais de financement différés 1 688 --

1 688 --

BAI ajusté 19 209 2 512 664,7 % 62 748 (3 010) 2 184,7 % Marge du BAI ajusté 4,8 % 0,7 %

3,9 % (0,2 %)



Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat ajusté.



Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Périodes de douze mois

closes les 31 décembre



2021 2020

2021 2020



$ $ % $ $ % Résultat net 9 008 (5 075) 277,5 % 895 (31 531) 102,8 % Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de











stocks, net d'impôt 764 --

16 379 --

Rémunération à base d'actions, nette d'impôt 3 858 1 116

8 457 2 931

Éléments spéciaux, nets d'impôt (79) 2 976

16 285 19 546

Amortissement des immobilisations incorporelles











relatives à l'acquisition de GSF Car Parts, net d'impôt 882 691

3 630 4 153

Radiation de frais de financement différés, nette d'impôt 1 245 --

1 245 --

Incidence fiscale nette des changements de taux d'imposition











et de la reprise de provision pour éventualités -- --

1 994 --

Résultat ajusté 15 678 (292) 5 469,2 % 48 885 (4 901) 1 097,4 % Résultat de base par action 0,21 (0,12) 271,8 % 0,02 (0,74) 102,8 % Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de











stocks, net d'impôt 0,02 --

0,38 --

Rémunération à base d'actions, nette d'impôt 0,09 0,03

0,20 0,07

Éléments spéciaux, nets d'impôt (0,01) 0,06

0,38 0,45

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives











à l'acquisition de GSF Car Parts, net d'impôt 0,02 0,02

0,08 0,10

Radiation de frais de financement différés, nette d'impôt 0,03 --

0,03 --

Incidence fiscale nette des changements de taux d'imposition











et de la reprise de provision pour éventualités -- --

0,05 --

Résultat ajusté de base par action 0,36 (0,01) 3 756,5 % 1,14 (0,12) 1 021,0 %

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR (SUITE)

Le tableau suivant présente la conciliation des flux de trésorerie disponibles.

En juin 2021, la Société a revu sa définition des flux de trésorerie disponibles afin de mieux refléter le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et tirer parti des diverses opportunités qui se présentent dans le marché. Par conséquent, les chiffres comparatifs présentés ci-dessous ont été ajustés.



Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre Périodes de douze mois

closes les 31 décembre

2021 2020 2021 2020

$ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 28 462 48 341 114 069 132 613 Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients (3 558) (1 844) (13 118) (7 412) Remboursements d'avances à des marchands membres 520 953 4 897 3 485 Acquisitions d'immobilisations corporelles (5 097) (1 479) (11 056) (5 932) Produit de la disposition d'immobilisations corporelles 283 1 044 1 152 1 813 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles (986) (954) (4 492) (2 291) Flux de trésorerie disponibles 19 624 46 061 91 452 122 276

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de $ US, sauf les données par action) Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre Exercices clos les

31 décembre

2021 2020 2021 2020

non audités non audités audités audités

$ $ $ $ Ventes 400 175 366 246 1 612 800 1 471 816 Achats, nets de la fluctuation des stocks 271 319 255 859 1 119 303 1 037 741 Marge brute 128 856 110 387 493 497 434 075









Salaires et avantages sociaux 69 090 61 899 268 203 235 996 Autres dépenses d'exploitation 28 529 24 588 111 598 109 268 Éléments spéciaux (75) 2 443 21 814 24 168 Résultat avant charges financières, amortissement et impôt sur le résultat 31 312 21 457 91 882 64 643









Amortissement 14 406 14 891 59 855 62 597 Charges financières nettes 6 595 9 087 30 224 37 350 Résultat avant impôt sur le résultat 10 311 (2 521) 1 803 (35 304) Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 303 2 554 908 (3 773) Résultat net 9 008 (5 075) 895 (31 531)









Résultat par action







De base 0,21 (0,12) 0,02 (0,74) Dilué 0,20 (0,12) 0,02 (0,74)









Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)







De base 43 781 42 387 42 904 42 387 Dilué 52 302 42 387 43 064 42 387





















UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de $ US) Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre Exercices clos les

31 décembre

2021 2020 2021 2020

non audités non audités audités audités

$ $ $ $









Résultat net 9 008 (5 075) 895 (31 531)









Autres éléments du résultat global







Éléments qui seront reclassés ultérieurement au résultat net :







Portion efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (nette d'impôt de 45 $ et 148 $ pour le trimestre et l'exercice (14 $ et 191 $ respectivement en 2020)) 126 (38) 134 (530)









Variation nette de la juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme éléments de couvertures de flux de trésorerie transférée au résultat net (nette d'impôt de 11 $ et 129 $ pour le trimestre et l'exercice (57 $ et 158 $ respectivement en 2020)) 38 155 365 437









Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des états financiers à la monnaie de présentation 574 7 903 (2 180) 4 104









Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion de la dette désignée comme couverture des investissements nets dans des filiales étrangères (752) 4 903 284 1 798

(140) 12 961 (1 397) 5 809









Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au résultat net :







Réévaluations des obligations au titre des prestations définies à long terme (nettes d'impôt de 570 $ et 3 299 $ pour le trimestre et l'exercice (212 $ et 2 154 $ respectivement en 2020)) (1 581) 589 9 150 (5 974)









Total des autres éléments du résultat global (1 595) 13 512 7 753 (165) Résultat global 7 413 8 437 8 648 (31 696)





















UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES

(en milliers de $US, audités) Actions ordinaires Actions propres Surplus d'apports Composante

capitaux propres

des débentures

convertibles Résultats

non distribués Cumul des

autres éléments

du résultat global Total

$ $ $ $ $ $ $















Solde au 31 décembre 2019 100 244 -- 6 724 8 232 418 624 (26 830) 506 994















Résultat net -- -- -- -- (31 531) -- (31 531) Autres éléments du résultat global -- -- -- -- (5 974) 5 809 (165) Résultat global -- -- -- -- (37 505) 5 809 (31 696)















Contributions et distributions aux actionnaires :













Dividendes -- -- -- -- (2 923) -- (2 923) Rémunération à base d'actions -- -- 1 680 -- -- -- 1 680

-- -- 1 680 -- (2 923) -- (1 243)















Solde au 31 décembre 2020 100 244 -- 8 404 8 232 378 196 (21 021) 474 055















Résultat net -- -- -- -- 895 -- 895 Autres éléments du résultat global -- -- -- -- 9 150 (1 397) 7 753 Résultat global -- -- -- -- 10 045 (1 397) 8 648















Contributions et distributions aux actionnaires :













Conversion de débentures convertibles en actions ordinaires 12 202 -- -- (988) -- -- 11 214 Acquisition d'actions par la Fiducie d'actions -- (4 169) -- -- -- -- (4 169) Émission d'actions ordinaires 2 993 -- -- -- -- -- 2 993 Transfert à la suite de l'exercice d'options d'achat d'actions 612 -- (612) -- -- -- -- Rémunération à base d'actions -- -- 3 224 -- -- -- 3 224

15 807 (4 169) 2 612 (988) -- -- 13 262















Solde au 31 décembre 2021 116 051 (4 169) 11 016 7 244 388 241 (22 418) 495 965

































UNI-SÉLECT INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de $ US) Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre Exercices clos les

31 décembre

2021 2020 2021 2020

non audités non audités audités audités

$ $ $ $ ACTIVITÉS D'EXPLOITATION







Résultat net 9 008 (5 075) 895 (31 531) Ajustements pour :







Éléments spéciaux et autres 944 2 443 43 433 24 168 Amortissement 14 406 14 891 59 855 62 597 Charges financières nettes 6 595 9 087 30 224 37 350 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 303 2 554 908 (3 773) Amortissement et réserves liés aux incitatifs accordés aux clients 3 021 4 021 15 516 18 182 Autres éléments 4 662 1 142 1 703 3 216 Variation des éléments du fonds de roulement (5 298) 31 093 (8 300) 54 268 Intérêts payés (5 555) (12 128) (26 765) (30 837) Impôt sur le résultat recouvert (versé) (624) 313 (3 400) (1 027) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 28 462 48 341 114 069 132 613









ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT







Acquisition d'entreprise -- (2 987) (1 501) (7 662) Cession d'activité -- -- -- 258 Solde de prix d'achat, montant net -- 112 (613) 112 Trésorerie détenue en mains tierces -- (1 448) (214) (701) Produit de la vente d'un investissement -- -- 396 -- Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients (3 558) (1 844) (13 118) (7 412) Remboursements d'avances à des marchands membres 520 953 4 897 3 485 Acquisitions d'immobilisations corporelles (5 097) (1 479) (11 056) (5 932) Produit de la disposition d'immobilisations corporelles 283 1 044 1 152 1 813 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles (986) (954) (4 492) (2 291) Autres provisions payées (375) 79 (957) (252) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (9 213) (6 524) (25 506) (18 582)









ACTIVITÉS DE FINANCEMENT







Augmentation de la dette à long terme 12 448 11 558 89 916 554 680 Remboursement de la dette à long terme (22 661) (18 917) (202 996) (645 334) Augmentation (diminution) nette des dépôts de garantie des marchands membres 47 70 (515) 283 Émission d'actions ordinaires -- -- 2 993 -- Acquisition d'actions par la Fiducie d'actions



(4 169) -- Dividendes versés -- -- -- (5 803) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (10 166) (7 289) (114 771) (96 174) Incidences des fluctuations des taux de change sur la trésorerie 20 1 249 (15) 814 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 9 103 35 777 (26 223) 18 671 Trésorerie au début de l'exercice 23 222 18 602 54 379 35 708 Trésorerie à la fin de l'exercice 32 325 54 379 28 156 54 379





















UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de $ US) Aux 31 décembre

2021 2020

audités audités ACTIFS $ $ Actifs courants :



Trésorerie 28 156 54 379 Trésorerie détenue en mains tierces 503 1 475 Débiteurs et autres créances 195 490 188 808 Impôt sur le résultat à recevoir 4 502 2 025 Stocks 343 759 368 992 Frais payés d'avance 6 324 9 520 Instruments financiers dérivés 75 -- Total des actifs courants 578 809 625 199 Investissements, avances aux marchands membres et autres actifs 23 565 27 106 Immobilisations corporelles 147 654 155 071 Immobilisations incorporelles 171 814 186 863 Goodwill 339 910 340 328 Instruments financiers dérivés 223 -- Actifs d'impôt différé 38 842 40 705 TOTAL DES ACTIFS 1 300 817 1 375 272 PASSIFS



Passifs courants :



Créditeurs et charges à payer 328 122 313 600 Solde de prix d'achat, montant net 43 1 796 Provision pour les frais de restructuration 1 060 3 246 Impôt sur le résultat à payer 6 872 8 359 Portion courante de la dette à long terme et des dépôts de garantie des marchands membres 27 108 28 406 Instruments financiers dérivés 5 4 579 Total des passifs courants 363 210 359 986 Obligations au titre des prestations définies à long terme 20 360 28 337 Dette à long terme 310 371 396 289 Débentures convertibles 78 327 87 728 Dépôts de garantie des marchands membres 5 492 6 041 Autres provisions 3 092 1 395 Passifs d'impôt différé 24 000 21 441 TOTAL DES PASSIFS 804 852 901 217 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 495 965 474 055 TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 1 300 817 1 375 272







SOURCE Uni-Sélect inc.

