Génération de flux de trésorerie disponibles (1) positifs de 33,4 millions de dollars et réduction de l'endettement total net (1) de 46,8 millions de dollars provenant d'une gestion efficace de la trésorerie, contrebalançant les effets de la pandémie de la COVID-19 (« COVID-19 ») sur les activités;

Réalisation d'économies annualisées de 16,0 millions de dollars en lien avec le Plan d'amélioration continue (« CIP »);

Amélioration séquentielle des ventes d'un mois à l'autre d'avril à septembre, reprise des indicateurs clés dans les trois unités d'affaires;

BAIIA (1) de 30,8 millions de dollars comparativement à 51,4 millions de dollars au trimestre correspondant de 2019; marge du BAIIA ajusté ( 1 ) de 8,4 % identique à celui du trimestre correspondant de 2019, bénéficiant du CIP, des mesures pour contrer la COVID-19 ainsi que des subventions gouvernementales; et

Résultat par action de 0,11 $ comparativement à 0,58 $ au trimestre correspondant de 2019; résultat ajusté par action (1) de 0,18 $ comparativement à 0,25 $ au trimestre correspondant de 2019.



Sauf indication contraire, dans ce communiqué de presse, tous les montants sont en milliers de $US, à l'exception des montants par action et des pourcentages.

BOUCHERVILLE, QC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020.

« Nos résultats du troisième trimestre se sont nettement améliorés dans ce deuxième trimestre reflétant la reprise du marché. Comme prévu, les activités des produits automobiles ont rebondi plus rapidement que les activités des produits de revêtement, Produits automobiles Canada ayant généré une croissance organique positive au cours du trimestre. Bien que nos ventes consolidées ne soient pas revenues à des niveaux normalisés, nous avons réussi à maintenir notre marge du BAIIA ajusté à 8,4 %, en ligne avec la même période l'année dernière, et nous avons renoué avec la rentabilité avec un résultat net de 4,5 millions de dollars », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction de Uni-Sélect inc.

« Nous avons pu réaliser cette solide performance grâce à la bonne exécution des mesures que nous avons mises en place pour la continuité des activités en réponse à la COVID-19, combinée à des initiatives rigoureuses de contrôle des coûts et à l'accélération de notre Plan d'amélioration continue. À la fin du trimestre, nous avons réalisé des économies annualisées de 30 millions de dollars depuis le lancement du plan en juin 2020, le menant essentiellement à terme dans les délais prévus et en avance sur le calendrier. Ces actions, combinées à notre gestion rigoureuse du fonds de roulement, se sont traduites par une forte augmentation des liquidités que nous avons utilisées principalement pour réduire la dette.

Nous anticipons que le quatrième trimestre sera plus faible, compte tenu du caractère saisonnier normal de nos activités, de la volatilité des conditions du marché provoquée par le début de la deuxième vague de la COVID-19 et en particulier à la suite du reconfinement au Royaume-Uni, ainsi qu'a une reprise plus lente des activités liées aux produits de revêtement aux États-Unis. Nous sommes convaincus de la pérennité de notre entreprise et de notre capacité à maintenir notre position concurrentielle sur le marché en cette période difficile. Nous disposons de la souplesse financière nécessaire pour exécuter notre plan d'affaires et nous accorderons la priorité à la réduction de la dette dans notre stratégie d'allocation du capital », a conclu M. Windom.



______________________________ (1) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières autres que les IFRS ».

MISE À JOUR DU PLAN D'AMÉLIORATION CONTINUE (« CIP »)

La Société a accéléré la mise en place de sa culture d'amélioration continue afin de se positionner stratégiquement pour la relance et la croissance après la COVID-19. Ceci a mené à l'annonce du CIP, le 22 juin 2020, dont l'approche à long terme vise à améliorer la productivité et l'efficacité des trois unités d'affaires, tout en veillant à ce que les besoins des clients restent le centre des préoccupations. Les principaux objectifs de ce plan sont de s'assurer que les clients sont servis selon les plus hauts standards, que les activités et le modèle d'affaires sont positionnés de manière à répondre aux demandes et aux attentes à long terme des marchés dans lesquels la Société opère, et qu'elle continue d'être un solide chef de file sur le marché, tout en assurant un environnement sécuritaire et sain pour tous. Pour atteindre ces objectifs, un examen approfondi des activités a été entrepris par l'équipe respective de chacun des segments, générant un certain nombre d'initiatives clés, notamment la manière de servir les clients, le redimensionnement là où c'est nécessaire, l'automatisation et l'optimisation de la logistique de la chaîne d'approvisionnement. L'exécution du CIP a débuté en juin 2020 et la majorité des initiatives ont été implantées au cours du troisième trimestre. Par conséquent, en date du 30 septembre 2020, le CIP était essentiellement complété dans les secteurs Produits automobiles Canada et Parts Alliance Royaume-Uni, alors que d'autres initiatives sont prévues du côté du secteur FinishMaster États-Unis.

Grâce à ce plan, la Société prévoyait originalement générer des économies annualisées d'environ 28,0 à 30,0 millions de dollars d'ici la fin de 2020, déterminées à partir du premier trimestre de 2020. En date du 30 septembre 2020, 30,0 millions de dollars d'économies annualisées étaient réalisées, atteignant le seuil estimé. Ces économies sont principalement attribuables à la réduction des effectifs et à l'intégration de 38 magasins corporatifs.

Le coût total de la réalisation du CIP est estimé à 13,8 millions de dollars, principalement pour les indemnités de départ et les coûts de fermeture dans le cadre des activités de redimensionnement. La Société prévoit aussi la radiation de certains actifs pour environ 6,2 millions de dollars. Au 30 septembre 2020, la Société a comptabilisé des frais de restructuration et autres totalisant 18,4 millions de dollars, desquels 6,2 millions de dollars représentent des frais hors caisse relatifs à la radiation des actifs.

Le tableau suivant résume les impacts annualisés au 30 septembre 2020 :





Anticipé Réalisé

D'ici la fin de 2020 Au 30 sept. 2020 Économies de coûts annualisées 28 000 30 000 Frais de restructuration et autres :



Frais de restructuration (1) 10 500 10 407 Radiation des actifs (2) 6 200 6 155 Autres frais encourus (3) 3 300 1 875

20 000 18 437





(1) Principalement pour les indemnités de départ et les coûts de fermeture dans le cadre des activités de redimensionnement. (2) Principalement pour les pertes de valeur sur immobilisations corporelles. (3) Composés principalement des frais d'exploitation et de déménagement de magasins corporatifs.

RÉSULTATS FINANCIERS Le tableau ci-après présente les renseignements consolidés sélectionnés :











TROISIÈMES TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS

2020 2019 2020 2019 Ventes 395 352 450 758 1 105 570 1 326 970









BAIIA (1) 30 780 51 365 43 186 104 455 Marge du BAIIA (1) 7,8 % 11,4 % 3,9 % 7,9 % BAIIA ajusté (1) 33 284 37 742 64 911 102 001 Marge du BAIIA ajusté (1) 8,4 % 8,4 % 5,9 % 7,7 %









BAI 6 800 26 898 (32 783) 34 141 Marge du BAI (1) 1,7 % 6,0 % (3,0 %) 2,6 % BAI ajusté (1) 10 346 14 343 (7 978) 35 299 Marge du BAI ajusté (1) 2,6 % 3,2 % (0,7 %) 2,7 % Éléments spéciaux 2 504 (13 623) 21 725 (2 454)









Résultat net 4 454 24 617 (26 456) 29 602 Résultat ajusté (1) 7 534 10 739 (6 422) 26 211









Résultat net par action 0,11 0,58 (0,62) 0,70 Résultat net par action ajusté (1) 0,18 0,25 (0,15) 0,62





(1) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières autres que les IFRS ».

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les ventes se sont améliorées séquentiellement mois après mois entre avril et septembre dans chacun des secteurs, en corrélation avec les indicateurs clés de l'industrie. Par conséquent, les ventes se sont nettement améliorées, passant d'une décroissance organique consolidée de 31,9% au deuxième trimestre 2020 à une décroissance de 12,6% pour le troisième trimestre. Les ventes consolidées de 395,4 millions de dollars ont diminué de 12,3 %, lorsque comparées au trimestre correspondant de 2019, reflétant l'effet de la COVID-19 sur la croissance organique et l'érosion attendue provenant de l'intégration de magasins corporatifs au cours des 12 derniers mois. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la fluctuation favorable de la livre sterling et la contribution des acquisitions d'entreprises.

La Société a généré un BAIIA de 30,8 millions de dollars pour le trimestre, affecté par des éléments spéciaux comprenant les frais de restructuration et autres relatifs au CIP de 1,5 million de dollars et les frais relatifs à l'examen des solutions de rechange stratégiques de 1,0 million de dollars. Une fois ajusté, le BAIIA était de 33,3 millions de dollars ou 8,4 % des ventes, comparativement à 37,7 millions de dollars ou 8,4 % des ventes en 2019. La marge du BAIIA ajusté a atteint le même niveau qu'en 2019, avantagée par des subventions gouvernementales, lesquelles ont partiellement été contrebalancées par des réserves additionnelles de désuétude des stocks et, dans une moindre mesure, de mauvaises créances, pour un impact net positif d'environ 2,9 millions de dollars ou 70 points de base. De plus, la marge du BAIIA ajusté a bénéficié d'économies réalisées grâce à l'alignement des effectifs et l'intégration de 58 magasins corporatifs au cours des 12 derniers mois dans le cadre du CIP, ainsi que des mesures de contrôles de coûts mises en place pour contrer les effets de la pandémie. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'absorption moindre des coûts fixes (un effet direct de la baisse du volume de ventes), la diminution des incitatifs des fournisseurs, principalement dans le secteur FinishMaster États-Unis, ainsi que l'absence de hausses de prix par les manufacturiers de peinture en 2020.

Le résultat net et le résultat ajusté du trimestre courant ont respectivement été de 4,5 millions de dollars et 7,5 millions de dollars, comparativement à 24,6 millions de dollars et 10,7 millions de dollars en 2019. La diminution de 3,2 millions de dollars du résultat ajusté, comparativement au trimestre correspondant de 2019, provient principalement d'un BAIIA ajusté plus faible et d'un taux d'imposition différent. Quoique le résultat ajusté du troisième trimestre se situe en deçà de la performance de 2019, il s'est amélioré de façon significative comparativement au deuxième trimestre, alors que le résultat ajusté avait été inférieur à l'année précédente de 20,1 millions de dollars ou 192,6 %.

Résultats sectoriels du troisième trimestre

Le secteur FinishMaster États-Unis a enregistré des ventes trimestrielles de 163,5 millions de dollars, en baisse de 24,2 % comparativement à 2019, provenant principalement par la décroissance organique de 24,1 %, affectées par la COVID-19. Les ventes du troisième trimestre se sont améliorées comparativement au deuxième trimestre dont la décroissance organique était 36,6 %. Bien que les ventes aient démontré des signes encourageants de croissance, l'industrie de la peinture automobile est plutôt discrétionnaire et il n'est pas prévu qu'elle reprenne au même rythme que l'industrie des pièces automobiles. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 6,5 millions de dollars pour le trimestre. Une fois ajusté des éléments spéciaux, le BAIIA était de 7,9 millions de dollars ou 4,9 % des ventes, comparativement à 21,4 millions de dollars ou 9,9 % des ventes en 2019. La baisse de 500 points de base de la marge du BAIIA ajusté s'explique principalement par le déclin des ventes et des marges brutes, la réduction de l'absorption des coûts fixes, ainsi que la diminution de rabais à la suite de l'optimisation des stocks. En plus, ce secteur est affecté par une évolution défavorable de la composition de la clientèle, compte tenu d'une reprise plus rapide des comptes nationaux comparativement aux comptes traditionnels. Par ailleurs, ce secteur avait bénéficié en 2019 de hausses de prix des manufacturiers de peinture, ce qui ne s'est pas reproduit en 2020. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les économies provenant de la réduction des effectifs et l'intégration de 30 magasins corporatifs au cours du trimestre en lien avec le CIP, ainsi que par la diminution des dépenses discrétionnaires. Comparativement au deuxième trimestre de 2020, le BAIIA ajusté de ce secteur s'est amélioré par 100 points de base, principalement grâce aux initiatives mentionnées précédemment pour contrer les effets défavorables de la baisse de ventes, de rabais, de hausses de prix, et de l'évolution dans la composition de la clientèle.

Le secteur Produits automobiles Canada a enregistré des ventes de 137,2 millions de dollars, un niveau de ventes semblables à 2019 et une croissance organique de 0,2 % malgré la COVID-19. Les ventes de ce secteur ont démontré une croissance stable mois après mois d'avril à septembre 2020 alors que les indicateurs de l'industrie au Canada ont repris. Par conséquent, la performance des ventes s'est améliorée de façon significative comparativement au deuxième trimestre dont la décroissance organique était de 18,0 %. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 19,0 millions de dollars pour le trimestre. Une fois ajusté des éléments spéciaux relatifs au CIP, le BAIIA était de 19,1 millions de dollars ou 13,9 % des ventes, comparativement à 12,6 millions de dollars ou 9,2 % des ventes en 2019. La marge du BAIIA ajusté a augmenté de 470 points de base, bénéficiant des subventions salariales du gouvernement qui représentent environ 240 points de base, des économies reliées à l'alignement des effectifs dans le cadre du CIP, ainsi que de la réduction des dépenses discrétionnaires. De plus, des gains sur devises étrangères ont été comptabilisés durant ce trimestre de 2020. En revanche, en 2019 la marge du BAIIA ajusté incluait les revenus du programme de bannière ProColor, lequel a été vendu au cours du troisième trimestre de 2019, ainsi que des rabais volume et des incitatifs additionnels, lesquels ne se sont pas reproduits en 2020.

Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a enregistré des ventes de 94,6 millions de dollars, une diminution de 3,2 % comparativement au trimestre correspondant de 2019. Les ventes ont été affectées par la COVID-19 depuis la fin du premier trimestre, engendrant une décroissance organique de 5,3 %, ainsi que par l'érosion anticipée provenant de l'intégration de magasins corporatifs au cours des 12 derniers mois. L'appréciation de la livre sterling a partiellement contrebalancé la diminution de 4,3 %. Les ventes ont démontré des signes encourageants de croissance constante mois après mois d'avril à septembre 2020 suivant la reprise des indicateurs de l'industrie au Royaume-Uni, et améliorant la performance trimestrielle, lorsque comparée à la décroissance organique de 41,7 % enregistrée au cours du deuxième trimestre. Ce secteur a enregistré un BAIIA et un BAIIA ajusté de 8,7 millions de dollars ou 9,2 % des ventes pour le trimestre, comparativement à 3,4 millions de dollars et 6,5 millions de dollars ou 6,7 % des ventes en 2019. L'amélioration de 250 points de base de la marge du BAIIA ajusté est principalement attribuable aux économies provenant de l'optimisation des effectifs dans le cadre du CIP et de la réduction des dépenses discrétionnaires. Au cours du trimestre, ce secteur a bénéficié des subventions gouvernementales pour des frais d'exploitation liés aux loyers, lesquelles ont été presque entièrement contrebalancées par des provisions additionnelles pour désuétude des stocks.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Les ventes consolidées de 1 105,6 millions de dollars de la période ont diminué de 16,7 %, lorsque comparées à la période correspondante de 2019, principalement en raison de la décroissance organique de 16,3 %, pénalisée par la pandémie de la COVID-19 depuis mars, ainsi que de l'érosion attendue provenant de l'intégration de magasins corporatifs au cours des 12 derniers mois et de la fluctuation défavorable du dollar canadien. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la contribution d'une journée additionnelle de facturation et des acquisitions d'entreprises.

La Société a généré un BAIIA de 43,2 millions de dollars pour la période, affecté par des éléments spéciaux comprenant les frais de restructuration et autres relatifs au CIP de 19,6 millions de dollars, ainsi que les frais relatifs à l'examen des solutions de rechange stratégiques de 2,1 millions de dollars. Une fois ajusté, le BAIIA était de 64,9 millions de dollars ou 5,9 % des ventes, comparativement à 102,0 millions de dollars ou 7,7 % des ventes en 2019. La marge du BAIIA ajusté a diminué de 180 points de base, affectée par des provisions additionnelles pour désuétude des stocks et mauvaises créances, lesquelles ont été partiellement contrebalancées par les subventions gouvernementales, soit un impact défavorable net d'environ 2,8 millions de dollars ou 20 points de base. La variation défavorable restante s'explique par une absorption plus faible des coûts fixes en regard de la baisse du volume de ventes, dont l'effet a été plus prononcé au cours du premier semestre, ainsi que par la baisse des incitatifs des fournisseurs. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les mesures mises en place à la fin du premier trimestre pour contrer la pandémie et par les économies découlant du CIP. La marge du BAIIA ajusté s'est améliorée séquentiellement au cours de la période, passant de 4,1 % lors du premier trimestre, à 8,4 % pour le trimestre courant, attestant de l'efficacité des initiatives mises en place et bénéficiant des diverses subventions gouvernementales pour contrer l'effet de la COVID-19.

Le résultat net et le résultat ajusté de la période ont respectivement été de (26,5) millions de dollars et (6,4) millions de dollars, comparativement à 29,6 millions de dollars et 26,2 millions de dollars en 2019. La diminution de 32,6 millions de dollars du résultat ajusté, comparativement à la période correspondante de 2019, provient principalement d'un BAIIA ajusté plus faible comme expliqué plus haut, de taux d'intérêt plus élevés, de la perte sur l'extinction de la dette de 3 054 $ à la suite de la conclusion de la nouvelle entente de crédit le 29 mai 2020, ainsi qu'un taux d'imposition différent.

Résultats sectoriels de la période de neuf mois

Le secteur FinishMaster États-Unis a enregistré des ventes de 499,1 millions de dollars pour la période. Les ventes de 2020 ont été affectées par la COVID-19 depuis la fin du premier trimestre, diminuant de 21,1 % par rapport à 2019, et équivalent la décroissance organique. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 16,3 millions de dollars. Une fois ajusté des éléments spéciaux, le BAIIA était de 24,5 millions de dollars ou 4,9 % des ventes, comparativement à 56,7 millions de dollars ou 9,0 % des ventes en 2019. La marge du BAIIA ajusté a diminué de 410 points de base et a été affectée par des provisions additionnelles pour désuétude des stocks et mauvaises créances d'environ 3,6 millions de dollars ou 70 points de base. La variation défavorable restante s'explique principalement par une absorption moindre des coûts fixes affectée par la baisse du volume de ventes, une diminution des rabais découlant de l'optimisation de stocks, ainsi que par une évolution désavantageuse dans la composition de la clientèle. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les mises à pied temporaires et la réduction des heures de travail en lien avec les mesures pour contrer la COVID-19. Le CIP a permis à ce secteur d'ajuster sa base de coûts selon le niveau des ventes ainsi que d'être en mesure de faire face aux conditions difficiles du marché américain en raison de la COVID-19, de la concurrence et de la baisse de la marge.

Les ventes du secteur Produits automobiles Canada se sont établies à 360,5 millions de dollars, comparativement à 393,8 millions de dollars, soit une baisse de 8,5 %, reflétant l'effet de la COVID-19 qui a engendré une décroissance organique de 8,0 % ainsi que la dépréciation du dollar canadien. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions d'entreprises et d'une journée additionnelle de facturation. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 28,6 millions de dollars pour la période. Une fois ajusté des éléments spéciaux, le BAIIA était de 34,7 millions de dollars ou 9,6 % des ventes, comparativement à 37,9 millions de dollars ou 9,6 % des ventes en 2019. La marge du BAIIA ajusté est demeurée constante, bénéficiant des subventions salariales du gouvernement relatives à la COVID-19 d'environ 90 points de base, lesquelles ont été partiellement contrebalancées par des dépenses additionnelles pour mauvaises créances de 30 points de base. La variation défavorable restante est attribuable à une réduction de rabais volume et de l'absorption des coûts fixes provenant de la baisse de volume de ventes, alors que la période correspondante de 2019 avait été avantagée par des rabais volumes et des incitatifs additionnels, non reproduits en 2020, ainsi que par le programme de bannière ProColor, vendu au cours du troisième trimestre de 2019. Par ailleurs, la marge du BAIIA ajusté a été pénalisée par des pertes sur devises étrangères, survenues en grande partie au cours du premier trimestre de 2020. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les économies découlant du CIP, ainsi que par les initiatives pour contrer la COVID-19, incluant les mises à pied temporaires, la réduction des heures de travail et des dépenses discrétionnaires.

Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a enregistré des ventes de 246,0 millions de dollars, une diminution de 18,2 %, comparativement à la période correspondante de 2019, provenant principalement d'une décroissance organique de 17,1 % affectée par la COVID-19 depuis la fin du premier trimestre, ainsi que de l'érosion anticipée de l'intégration de magasins corporatifs des 12 derniers mois. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une journée additionnelle de facturation et l'appréciation de la livre sterling. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 8,5 millions de dollars pour la période. Une fois ajusté des éléments spéciaux, le BAIIA était de 13,7 millions de dollars ou 5,6 % des ventes, comparativement à 16,8 millions de dollars ou 5,6 % des ventes pour la période correspondante de 2019. Cependant, la marge du BAIIA ajusté de la période a été affectée par des provisions additionnelles pour désuétude des stocks et mauvaises créances représentant environ 1,6 million de dollars, nettes de subventions gouvernementales spécifiques aux frais d'exploitation reliés aux loyers pour la COVID-19 au Royaume-Uni. En excluant cet impact, la marge du BAIIA ajusté s'est améliorée par 60 points de base, reflétant les effets bénéfiques du CIP et des mesures mises en place pour contrer la COVID-19, contrebalançant un niveau moindre de rabais corrélé à la diminution des achats, ainsi qu'une absorption plus faible des coûts fixes.



À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 4 800 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement dont plus de 5 500 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur principal.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 23 000 clients avec un réseau de plus de 170 magasins corporatifs. www.uniselect.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent des affirmations relatives au moment de la reprise des opérations et au retour des employés en mise à pied temporaire, aux économies anticipées résultant des initiatives d'efficacité et au moment où seront réalisées ces économies, aux coûts reliés aux indemnités de départ devant être versées aux employés ainsi qu'aux coûts pour la fermeture de magasins, ainsi qu'à notre capacité à faire face à l'incertitude économique actuelle. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectives, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. En particulier, Uni-Sélect fait face à des impacts importants sur ses affaires en raison de la pandémie de COVID-19. La pandémie de COVID-19 a provoqué un déclin majeur de l'activité économique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, ce qui a causé une baisse de la demande pour les produits et services de Uni-Sélect, une baisse de la productivité résultant des fermetures d'entreprises ordonnées par les gouvernements, l'augmentation des mesures de santé et sécurité, et une menace à la continuité des affaires pour certains des magasins, fournisseurs, clients et/ou partenaires de Uni-Sélect. La durée et l'envergure de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les affaires de Uni-Sélect, incluant ses opérations et le marché pour ses actions, vont dépendre des développements futurs, qui sont hautement incertains et ne peuvent être prédits en ce moment, et incluent la durée, la gravité et l'envergure de la pandémie et les actions prises dans diverses juridictions pour contenir ou traiter la pandémie. En revanche, ces impacts pourraient, entre autres choses, affecter négativement les liquidités de Uni-Sélect et/ou sa capacité à respecter ses engagements relatifs à son endettement. Les risques et incertitudes auxquels sont sujets les déclarations prospectives incluent aussi les facteurs de risque décrits dans le Rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 sous la section « Gestion des risques » disponible sur www.sedar.com ainsi que sur le site web de Uni-Sélect à www.uniselect.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

MESURES FINANCIÈRES AUTRES QUE LES IFRS

L'information comprise dans ce communiqué comporte certains renseignements qui ne sont pas des mesures financières du rendement conformes aux IFRS. Les mesures financières autres que les IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des définitions similaires présentées par d'autres sociétés. La Société est d'avis que les lecteurs de ce présent communiqué peuvent tenir compte de ces mesures de rendement aux fins d'analyse. Ce qui suit présente les définitions des termes utilisés par la Société qui ne sont pas définis selon les IFRS.

Croissance organique - Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes consolidées entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, de l'érosion des ventes provenant de l'intégration de magasins corporatifs, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence du nombre de jours de facturation. Cette mesure aide Uni-Sélect à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base d'exploitation par rapport au reste du marché. La détermination du taux de croissance organique, qui est fondée sur des constats raisonnables aux yeux de la direction, pourrait différer des taux de croissance organique réels.

BAIIA et BAIIA ajusté - Le BAIIA représente le résultat net excluant les charges financières, l'amortissement et l'impôt sur le résultat. Il s'agit d'un indicateur financier mesurant la capacité d'une société de rembourser et d'assumer ses dettes. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère remplaçant les ventes ou le résultat net, ni comme un indicateur des résultats d'exploitation ou de flux de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Le BAIIA ajusté exclut certains ajustements, qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements correspondent, entre autres, aux frais de restructuration et autres, aux frais relatifs à l'examen des solutions de rechange stratégiques, à la perte de valeur du goodwill ainsi qu'au gain net sur la cession d'activités.

Marge du BAIIA et marge du BAIIA ajusté - La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes. La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté divisé par les ventes.

BAI ajusté, résultat ajusté et résultat ajusté par action - La direction utilise le BAI ajusté, le résultat ajusté ainsi que le résultat ajusté par action pour évaluer le BAI, le résultat net et le résultat par action provenant des activités d'exploitation, excluant certains ajustements, nets d'impôt pour le résultat ajusté et le résultat ajusté par action, qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. La direction considère que ces mesures facilitent l'analyse et permettent une meilleure compréhension de la performance des activités de la Société. L'objectif de ces mesures est de fournir de l'information additionnelle.

Ces ajustements correspondent, entre autres, aux frais de restructuration et autres, aux frais relatifs à l'examen des solutions de rechange stratégiques, à la perte de valeur du goodwill, au gain net sur la cession d'activités, ainsi qu'à l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance. La direction considère l'acquisition de Parts Alliance comme transformationnelle. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Marge du BAI et marge du BAI ajusté - La marge du BAI est un pourcentage qui correspond au BAI divisé par les ventes. La marge du BAI ajusté est un pourcentage qui correspond au BAI ajusté divisé par les ventes.

Flux de trésorerie disponibles - Cette mesure correspond aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, ajustés des éléments suivants : la variation des éléments du fonds de roulement, les acquisitions d'immobilisations corporelles et la différence entre la somme versée relativement aux avantages postérieurs à l'emploi et la dépense de la période. Uni-Sélect considère les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et du rendement des activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance du fonds de roulement, payer les dividendes, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et profiter des différentes opportunités de marché qui se présentent.

Les flux de trésorerie disponibles excluent certaines variations dans les éléments du fonds de roulement (dont les débiteurs et autres recevables, les stocks et les créditeurs et charges à payer) et autres fonds générés et utilisés selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie. Par conséquent, ils ne devraient pas être considérés comme une alternative aux tableaux consolidés des flux de trésorerie ou comme une mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Endettement total net - Cette mesure correspond à la dette à long terme incluant les versements exigibles à court terme, nette de la trésorerie.

Ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté - Ce ratio correspond à l'endettement total net divisé par le BAIIA ajusté.

Le tableau suivant présente une conciliation de la croissance organique.





Troisièmes trimestres Périodes de neuf mois

2020 2019 2020 2019 FinishMaster États-Unis 163 490 215 735 499 063 632 494 Produits automobiles Canada 137 240 137 233 360 480 393 791 Parts Alliance Royaume-Uni 94 622 97 790 246 027 300 685 Ventes 395 352 450 758 1 105 570 1 326 970



%

% Variation des ventes (55 406) (12,3) (221 400) (16,7) Impact de la conversion du dollar canadien et de la livre sterling (2 916) (0,6) 5 314 0,4 Nombre de jours de facturation - - (6 894) (0,5) Érosion des ventes provenant de l'intégration de magasins corporatifs 2 389 0,5 8 360 0,6 Acquisitions (1 032) (0,2) (2 103) (0,1) Croissance organique consolidée (56 965) (12,6) (216 723) (16,3)

Le tableau suivant présente une conciliation du BAIIA et du BAIIA ajusté.





Troisièmes trimestres

Périodes de neuf mois



2020 2019 % 2020 2019 % Résultat net 4 454 24 617

(26 456) 29 602

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 2 346 2 281

(6 327) 4 539

Amortissement 15 217 16 521

47 706 48 145

Charges financières, montant net 8 763 7 946

28 263 22 169

BAIIA 30 780 51 365 (40,1) 43 186 104 455 (58,7) Marge du BAIIA 7,8 % 11,4 %

3,9 % 7,9 %

Éléments spéciaux 2 504 (13 623)

21 725 (2 454)

BAIIA ajusté 33 284 37 742 (11,8) 64 911 102 001 (36,4) Marge du BAIIA ajusté 8,4 % 8,4 %

5,9 % 7,7 %



Le tableau suivant présente une conciliation du BAI et du BAI ajusté.





Troisièmes trimestres

Périodes de neuf mois



2020 2019 % 2020 2019 % Résultat net 4 454 24 617

(26 456) 29 602

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 2 346 2 281

(6 327) 4 539

BAI 6 800 26 898 (74,7) (32 783) 34 141 (196,0) Marge du BAI 1,7 % 6,0 %

(3,0 %) 2,6 %

Éléments spéciaux 2 504 (13 623)

21 725 (2 454)

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance 1 042 1 068

3 080 3 612

BAI ajusté 10 346 14 343 (27,9) (7 978) 35 299 (122,6) Marge du BAI ajusté 2,6 % 3,2 %

(0,7 %) 2,7 %



Le tableau suivant présente une conciliation du résultat ajusté et du résultat ajusté par action.





Troisièmes trimestres

Périodes de neuf mois



2020 2019 % 2020 2019 % Résultat net 4 454 24 617 (81,9) (26 456) 29 602 (189,4) Éléments spéciaux, nets d'impôt 1 911 (14 764)

16 572 (6 389)

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance, net d'impôt 1 169 886

3 462 2 998

Résultat ajusté 7 534 10 739 (29,8) (6 422) 26 211 (124,5) Résultat par action 0,11 0,58 (81,0) (0,62) 0,70 (188,6) Éléments spéciaux, nets d'impôt 0,04 (0,35)

0,39 (0,15)

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance, net d'impôt 0,03 0,02

0,08 0,07

Résultat par action ajusté 0,18 0,25 (28,0) (0,15) 0,62 (124,2)

Le tableau suivant présente une conciliation des flux de trésorerie disponibles.





Troisièmes trimestres Périodes de neuf mois

2020 2019 2020 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 62 075 2 123 86 177 29 812 Variation des éléments de fonds de roulement (27 986) 32 359 (24 660) 67 920

34 089 34 482 61 517 97 732 Acquisitions d'immobilisations corporelles (648) (4 556) (6 358) (16 270) Différence entre la somme versée relativement aux avantages postérieurs à l'emploi et la dépense de la période (28) 391 (582) 132 Flux de trésorerie disponibles 33 413 30 317 54 577 81 594

UNI-SÉLECT INC. ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de $US, à l'exception des données par action, non audités) Trimestres clos le 30 sept. Périodes de neuf mois closes le 30 sept.

2020 2019 2020 2019









Ventes 395 352 450 758 1 105 570 1 326 970 Achats, nets de la fluctuation des stocks 280 396 309 657 781 882 904 908 Marge brute 114 956 141 101 323 688 422 062









Salaires et avantages sociaux 56 779 76 557 174 097 234 659 Autres dépenses d'exploitation 24 893 26 802 84 680 85 402 Éléments spéciaux 2 504 (13 623) 21 725 (2 454) Résultat avant charges financières, amortissement et impôt sur le résultat 30 780 51 365 43 186 104 455









Charges financières, montant net 8 763 7 946 28 263 22 169 Amortissement 15 217 16 521 47 706 48 145 Résultat avant impôt sur le résultat 6 800 26 898 (32 783) 34 141 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 2 346 2 281 (6 327) 4 539 Résultat net 4 454 24 617 (26 456) 29 602









Résultat par action (de base et dilué) 0,11 0,58 (0,62) 0,70









Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)







De base et dilué 42 387 42 387 42 387 42 387





















UNI-SÉLECT INC. ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de $US, non audités) Trimestres clos le 30 sept. Périodes de neuf mois closes le 30 sept.

2020 2019 2020 2019









Résultat net 4 454 24 617 (26 456) 29 602









Autres éléments du résultat global







Éléments qui seront reclassés ultérieurement au résultat net :







Portion efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (nette d'impôt de 22 $ et 177 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (54 $ et 310 $ respectivement en 2019)) (62) (183) (492) (924)









Variation nette de la juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme éléments de couverture de flux de trésorerie transférée au résultat net (nette d'impôt de 49 $ et 101 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (9 $ et 62 $ respectivement en 2019)) 138 (20) 282 (175)









Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des états financiers à la monnaie de présentation 8 055 (7 321) (3 799) (10 661)









Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion de la dette désignée comme élément de couverture des investissements nets dans des filiales étrangères (257) 328 (3 105) 9 443

7 874 (7 196) (7 114) (2 317) Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au résultat net :







Réévaluations des obligations au titre des prestations définies à long terme

(nettes d'impôt de 509 $ et 2 366 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (36 $ et 2 086 $ respectivement en 2019)) 1 411 104 (6 563) (5 936)









Total des autres éléments du résultat global 9 285 (7 092) (13 677) (8 253) Résultat global 13 739 17 525 (40 133) 21 349





















UNI-SÉLECT INC. ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES





Attribuable aux actionnaires (en milliers de $US, non audités) Capital-

actions Surplus

d'apports Composante

capitaux

propres des

débentures

convertibles Résultats

non

distribués Cumul des

autres

éléments du

résultat global Total des

capitaux propres



























Solde au 31 décembre 2018 100 244 6 005 - 457 455 (39 822) 523 882













Ajustement IFRS 16 - - - (4 944) 992 (3 952) Solde au 1er janvier 2019 100 244 6 005 - 452 511 (38 830) 519 930













Résultat net - - - 29 602 - 29 602 Autres éléments du résultat global - - - (5 936) (2 317) (8 253) Résultat global - - - 23 666 (2 317) 21 349













Contributions et distributions aux actionnaires :











Dividendes - - - (8 849) - (8 849) Paiements fondés sur des actions - 499 - - - 499

- 499 - (8 849) - (8 350)













Solde au 30 septembre 2019 100 244 6 504 - 467 328 (41 147) 532 929













Solde au 31 décembre 2019 100 244 6 724 8 232 418 624 (26 830) 506 994













Résultat net - - - (26 456) - (26 456) Autres éléments du résultat global - - - (6 563) (7 114) (13 677) Résultat global - - - (33 019) (7 114) (40 133)













Contributions et distributions aux actionnaires :











Dividendes - - - (2 923) - (2 923) Paiements fondés sur des actions - 1 534 - - - 1 534

- 1 534 - (2 923) - (1 389)













Solde au 30 septembre 2020 100 244 8 258 8 232 382 682 (33 944) 465 472

















UNI-SÉLECT INC. TABLEAUX CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de $US, non audités) Trimestres clos le 30 sept. Périodes de neuf mois closes le 30 sept.

2020 2019 2020 2019









ACTIVITÉS D'EXPLOITATION







Résultat net 4 454 24 617 (26 456) 29 602 Éléments hors caisse :







Éléments spéciaux 2 504 (13 623) 21 725 (2 454) Charges financières, montant net 8 763 7 946 28 263 22 169 Amortissement 15 217 16 521 47 706 48 145 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 2 346 2 281 (6 327) 4 539 Amortissement et réserves relatifs aux incitatifs accordés aux clients 4 426 5 306 14 161 15 621 Autres éléments hors caisse 275 (2 125) 2 074 432 Variation des éléments du fonds de roulement 27 986 (32 359) 24 660 (67 920) Intérêts payés (3 741) (8 576) (18 289) (21 287) Impôt sur le résultat recouvert (versé) (155) 2 135 (1 340) 965 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 62 075 2 123 86 177 29 812









ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT







Acquisition d'entreprise (193) - (4 675) (294) Cession d'activité - 17 263 258 17 263 Solde de prix d'achat, net (41) (514) - (1 647) Trésorerie détenue en mains tierces - - 747 - Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients (1 246) (4 239) (5 568) (13 524) Remboursements d'avances à des marchands membres 1 140 702 2 532 4 696 Acquisitions d'immobilisations corporelles (648) (4 556) (6 358) (16 270) Produits de la disposition d'immobilisations corporelles 349 93 769 2 678 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles (586) (442) (1 337) (1 496) Autres provisions payées (143) (188) (331) (307) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1 368) 8 119 (13 963) (8 901)









ACTIVITÉS DE FINANCEMENT







Augmentation de la dette à long terme 162 90 613 543 122 204 838 Remboursement de la dette à long terme (84 164) (83 598) (626 417) (203 605) Augmentation (diminution) nette des dépôts de garantie des marchands membres 162 47 213 (100) Dividendes versés - (3 006) (5 803) (8 891) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (83 840) 4 056 (88 885) (7 758) Écarts de conversion 795 (405) (435) (423) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (22 338) 13 893 (17 106) 12 730 Trésorerie au début de la période 40 940 6 873 35 708 8 036 Trésorerie à la fin de la période 18 602 20 766 18 602 20 766













UNI-SÉLECT INC. ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE







(en milliers de $US, non audités) 30 sept. 31 déc.

2020 2019 ACTIFS



Actifs courants :



Trésorerie 18 602 35 708 Trésorerie détenue en mains tierces - 1 654 Débiteurs et autres recevables 217 262 250 861 Impôt sur le résultat à recevoir 972 2 712 Stocks 363 986 516 169 Frais payés d'avance 9 335 10 331 Instruments financiers dérivés 56 - Total des actifs courants 610 213 817 435 Investissements et avances aux marchands membres 28 376 36 831 Immobilisations corporelles 151 415 171 420 Immobilisations incorporelles 183 753 197 751 Goodwill 330 759 333 030 Actifs d'impôt différé 37 165 29 927 TOTAL DES ACTIFS 1 341 681 1 586 394 PASSIFS



Passifs courants :



Créditeurs et charges à payer 311 220 448 530 Solde de prix d'achat, net 254 97 Provision pour les frais de restructuration 5 506 3 227 Impôt sur le résultat à payer 5 714 8 603 Dividendes à payer - 3 002 Portion courante sur la dette à long terme et les dépôts de garantie des marchands membres 27 708 28 678 Instruments financiers dérivés 4 138 3 328 Total des passifs courants 354 540 495 465 Obligations au titre des prestations définies à long terme 26 818 16 902 Dette à long terme 387 802 456 173 Débentures convertibles 83 170 84 505 Dépôts de garantie des marchands membres 5 671 5 587 Solde de prix d'achat - 477 Autres provisions 1 097 1 503 Instruments financiers dérivés - 315 Passifs d'impôt différé 17 111 18 473 TOTAL DES PASSIFS 876 209 1 079 400 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 465 472 506 994 TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 1 341 681 1 586 394



