Ventes consolidées de 416,4 millions de dollars, en hausse de 37,6 % par rapport au même trimestre l'an passé, reflétant une reprise après le creux de l'activité commerciale au cours du second trimestre de 2020; croissance organique (1) consolidée de 28,5 %;

BAIIA (1) de 0,5 million de dollars; BAIIA ajusté (1) de 34,1 millions de dollars ou 8,2 % des ventes, en hausse de 19,3 millions de dollars ou 330 points de base par rapport au second trimestre de 2020, reflétant à la fois une reprise des ventes et certains gains d'efficacité;

Éléments spéciaux de 13,0 millions de dollars, principalement à l'égard des changements au sein de l'équipe de direction, ainsi qu'un changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks dans le secteur FinishMaster États- Unis de 20,6 millions de dollars; et

Résultat par action de (0,48) $; résultat ajusté par action(1) de 0,21 $, en hausse de 0,44 $ par rapport au second trimestre de 2020.



Sauf indication contraire, dans ce communiqué de presse, tous les montants sont en milliers de $US, à l'exception des montants par action et des pourcentages.

BOUCHERVILLE, QC, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2021.

« Nous sommes très satisfaits de nos résultats du deuxième trimestre, qui reflètent une forte reprise du marché après le creux de la pandémie et une amélioration séquentielle de l'activité. Les revenus ont augmenté de 38 % pour atteindre 416 millions de dollars, tandis que le BAIIA(1), une fois ajusté des éléments spéciaux et autres, a plus que doublé pour atteindre 34 millions de dollars, soit une marge de 8,2 % », a déclaré Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni‑Sélect.

« Cette solide rentabilité, combinée à une gestion active de la trésorerie, s'est traduite par un flux de trésorerie de 43 millions de dollars que nous avons utilisé principalement pour réduire notre endettement total net, terminant le trimestre avec une amélioration du ratio d'endettement qui se situe à 2,9x. En juin, nous avons modifié avec succès notre facilité de crédit, ce qui nous procure une plus grande flexibilité et nous permet de réduire de manière significative notre coût d'emprunt. Si nous avions modifié la facilité de crédit au début du deuxième trimestre, nous estimons que nos charges financières nettes auraient été inférieures d'environ 2 millions de dollars.

Notre objectif à court terme est d'arrimer les trois secteurs activités sur notre vision de l'avenir tout en identifiant les occasions de croissance. Nous nous attendons à ce que 2021 soit une bonne année, mais nous restons prudemment optimistes alors que nous nous remettons progressivement de l'incertitude persistante entourant la pandémie et que nous gérons les défis actuels liés à la chaîne d'approvisionnement. Nous positionnons la Société pour le long terme et nous entrevoyons plusieurs opportunités dans les trois secteurs d'activité », a conclu M. McManus.

________________________________ (1) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières autres que les IFRS ».

RÉSULTATS FINANCIERS

Le tableau ci-après présente les renseignements consolidés sélectionnés :



Deuxièmes trimestres



Périodes de six mois

(en milliers de $US, à l'exception des montants par action, des pourcentages et d'indication contraire) 2021

2020

%

2021

2020

% RÉSULTATS D'EXPLOITATION





















Ventes 416 412

302 534

37,6

786 531

710 218

10,7 BAIIA (1) 488

(2 674)

118,2

25 244

12 406

103,5 Marge du BAIIA (1) 0,1%

(0,9%)





3,2%

1,7%



BAIIA ajusté (1) 34 137

14 841

130,0

62 319

31 627

97,0 Marge du BAIIA ajusté (1) 8,2%

4,9%





7,9%

4,5%



BAI (23 697)

(30 967)

23,5

(23 190)

(39 583)

41,4 Marge du BAI (1) (5,7%)

(10,2%)





(2,9%)

(5,6%)



BAI ajusté (1) 11 081

(12 449)

189,0

16 127

(18 324)

188,0 Marge du BAI ajusté (1) 2,7%

(4,1%)





2,1%

(2,6%)



Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks 20 600

-





20 600

-



Éléments spéciaux 13 049

17 515





16 475

19 221



Résultat net (20 253)

(24 169)

16,2

(20 040)

(30 910)

35,2 Résultat ajusté (1) 8 789

(9 655)

191,0

12 520

(13 956)

189,7 Flux de trésorerie disponibles (1) 41 032

33 330

23,1

34 873

15 131

130,5 DONNÉES PAR ACTION ORDINAIRE





















Résultat net (0,48)

(0,57)

15,8

(0,47)

(0,73)

35,6 Résultat ajusté (1) 0,21

(0,23)

191,3

0,30

(0,33)

190,9







































30 juin

2021

31 déc.

2020

SITUATION FINANCIÈRE





















Endettement total net (1)













348 307

370 252



(1) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières autres que les IFRS ».

RÉSULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE

Les ventes consolidées de 416,4 millions de dollars enregistrées au cours du trimestre ont augmenté de 37,6 %, par rapport au même trimestre de l'année précédente, principalement en raison d'une croissance organique de 28,5 %, ainsi que d'une fluctuation favorable des devises britannique et canadienne. Cette performance reflète une reprise après le creux de l'activité commerciale au cours du deuxième trimestre de 2020. Les ventes organiques continuent de s'améliorer séquentiellement, alors que tous les secteurs ont enregistré une croissance organique positive au cours du trimestre : 62,6 % par Parts Alliance Royaume‐Uni, 28,4 % par FinishMaster États‑Unis et 12,3 % par Produits automobiles Canada.

La Société a généré un BAIIA de 0,5 million de dollars pour le trimestre, affecté par un changement d'estimation de 20,6 millions de dollars relatif à l'obsolescence de stocks dans le secteur FinishMaster États‑Unis et des éléments spéciaux de 13,0 millions de dollars, principalement pour des indemnités de départ relativement aux changements au sein de l'équipe de direction. Une fois ajustés, le BAIIA et la marge du BAIIA s'élevaient à 34,1 millions de dollars et 8,2 % des ventes, des hausses respectives de 19,3 millions de dollars et 330 points de base par rapport aux valeurs enregistrées en 2020 de 14,8 millions de dollars et 4,9 % des ventes. Cette performance s'explique par une amélioration des marges brutes, une meilleure absorption des coûts fixes liée à la croissance organique des ventes, ainsi qu'une structure de coûts allégée. Le même trimestre de l'année dernière avait été affecté par réserves additionnelles d'obsolescence et de mauvaises créances, représentant conjointement environ 7,1 millions de dollars ou 240 points de base.

Cette situation favorable a été en partie atténuée par un niveau plus élevé de dépenses au cours de ce trimestre de 2021, le deuxième trimestre de l'année dernière ayant eu de moindres coûts à la suite de licenciements temporaires, de la réduction des heures de travail et de la fermeture temporaire de magasins exploités par la Société, en réponse aux effets de la pandémie. De même, le trimestre 2021 a été défavorablement affecté par une hausse nette de la rémunération à base d'actions, en raison de la récente appréciation du cours de l'action et d'octrois aux nouveaux membres de la direction.

Un résultat net de (20,3) millions de dollars a été enregistré pour ce trimestre, ce qui se compare à (24,2) millions de dollars en 2020. Le résultat ajusté du deuxième trimestre de 2021 a augmenté de 18,5 millions de dollars, pour atteindre 8,8 millions de dollars, alors que le même trimestre de 2020 affichait (9,7) millions de dollars. Ce résultat provient essentiellement de l'amélioration de la performance opérationnelle et de la rentabilité, alors que le second trimestre de 2020 subissait les effets de la pandémie.

Résultats sectoriels du deuxième trimestre

Le secteur FinishMaster États-Unis a enregistré des ventes trimestrielles de 171,3 millions de dollars, augmentant de 28,4 % organiquement par rapport au second trimestre de l'année précédente, une reprise après le creux de l'activité commerciale au cours du trimestre de 2020. Ce secteur a enregistré un BAIIA de (7,7) millions de dollars pour le trimestre. Une fois ajusté d'un changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks et des éléments spéciaux, le BAIIA était de 13,2 millions de dollars ou 7,7 % des ventes, comparativement à 4,5 millions de dollars ou 3,3 % des ventes en 2020, une amélioration de 440 points de base. Les résultats du présent trimestre ont bénéficié de la hausse du volume des ventes, augmentant la marge brute et améliorant l'absorption des coûts fixes. De plus, ce segment a profité d'augmentations de prix et d'une structure de coûts allégée provenant des plans d'amélioration. Pour un troisième trimestre consécutif, ce secteur présente un BAIIA ajusté supérieur au trimestre précédent, tant en dollars qu'en pourcentage des ventes, résultat des mesures adoptées au cours de l'année 2020.

Le secteur Produits automobiles Canada a enregistré des ventes de 145,3 millions de dollars, en hausse de 27,1 % comparativement au trimestre correspondant de 2020, grâce à l'appréciation du dollar canadien et une croissance organique de 12,3 %, tous les canaux de distribution récupérant du creux de l'activité commerciale du second trimestre de 2020. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 17,2 millions de dollars pour le trimestre. Une fois ajusté des éléments spéciaux, le BAIIA était de 17,7 millions de dollars ou 12,2 % des ventes, comparativement à 12,9 millions de dollars ou 11,3 % des ventes en 2020, soit une augmentation de 90 points de base. Cette performance est attribuable au volume additionnel de ventes, aux économies réalisées à la suite de l'alignement des effectifs, ainsi qu'à des rabais supplémentaires des fournisseurs, en partie en raison d'un calendrier différent. Par ailleurs, le deuxième trimestre de 2020 avait été affecté par des réserves supplémentaires pour mauvaises créances. Malgré le contexte de la COVID‑19, ce secteur a enregistré, pour un quatrième trimestre consécutif, une amélioration du BAIIA ajusté, par rapport au trimestre comparable respectif, à la fois en dollars et en pourcentage des ventes.

Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a enregistré des ventes de 99,9 millions de dollars, une augmentation de 82,1 % comparativement au trimestre correspondant de 2020, provenant de la croissance organique de 62,6 % et de la vigueur de la livre sterling par rapport au dollar américain au cours du présent trimestre 2021. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 5,6 millions de dollars pour le trimestre et, une fois ajusté des éléments spéciaux, le BAIIA était de 8,3 millions de dollars ou 8,3 % des ventes, une augmentation de 8,0 millions de dollars ou 770 points de bases comparativement à 0,3 million de dollars ou 0,6 % des ventes en 2020. L'amélioration est attribuable au volume additionnel de ventes, aux économies provenant de l'optimisation des effectifs, ainsi qu'à l'amélioration de la marge brute grâce aux augmentations de prix, alors que le second trimestre de 2020 avait été affecté par des réserves supplémentaires pour mauvaises créances. Ce secteur présente, pour un quatrième trimestre consécutif, une amélioration du BAIIA ajusté, par rapport au trimestre comparable respectif, à la fois en dollars et en pourcentage des ventes.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE SIX MOIS

Les ventes consolidées de 786,5 millions de dollars enregistrées au cours du trimestre ont augmenté de 10,7 %, par rapport à la même période de l'année précédente, provenant principalement d'une croissance organique de 6,2 %, de fluctuations favorables des devises britannique et canadienne et des acquisitions d'entreprises. Cette performance a contrebalancé l'impact négatif d'un nombre différent de jours de facturation et l'érosion attendue de la consolidation des magasins exploités par la Société. Au cours de la période de six mois, les secteurs Produits automobiles Canada et Parts Alliance Royaume‐Uni ont tous deux enregistré une croissance organique positive, tandis que le secteur FinishMaster États-Unis a enregistré une croissance organique légèrement négative de 0,3 %.

La Société a généré un BAIIA de 25,2 millions de dollars pour la période, affecté par un changement d'estimation de 20,6 millions de dollars relatif à l'obsolescence de stocks et des éléments spéciaux de 16,5 millions de dollars principalement pour des indemnités de départ relativement aux changements au sein de l'équipe de direction. Une fois ajustés, le BAIIA et la marge du BAIIA s'élevaient à 62,3 millions de dollars et 7,9 % des ventes, des hausses respectives de 30,7 millions de dollars et 340 points de base par rapport aux valeurs enregistrées en 2020 de 31,6 millions de dollars et 4,5 % des ventes. Cette performance est attribuable à amélioration de la marge brute provenant du volume additionnel de ventes et des augmentations de prix, une structure de coût allégée grâce aux plans d'amélioration, ainsi qu'à une plus grande absorption des frais fixes relativement à la croissance organique des ventes. La période de six mois en 2020 a été affectée par des réserves supplémentaires de désuétude des stocks et de mauvaises créances, des pertes de change liées à la dépréciation du dollar canadien et de la livre sterling, ainsi que par une charge ponctuelle, représentant un total d'environ 12,4 millions de dollars ou 170 points de base. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par un niveau plus élevé de dépenses au cours de ce trimestre de 2021, le deuxième trimestre de l'année dernière ayant bénéficié d'actions en réponse aux effets de la pandémie. De plus, la période de 2021 a été défavorablement affectée par une charge plus élevée de la rémunération à base d'actions, en raison de la récente appréciation du cours de l'action et des octrois aux nouveaux membres de la direction.

Le résultat net de (20,0) million de dollars enregistré pour la période courante se compare aux (30,9) millions de dollars en 2020. Le résultat ajusté de la période courante a augmenté de 26,5 millions de dollars, pour s'élever à 12,5 millions de dollars, alors qu'en 2020, la même période affichait (14,0) millions de dollars. Ce résultat provient essentiellement de l'amélioration de la performance opérationnelle et de la rentabilité, récoltant les fruits du CIP et des initiatives mises en place, alors que la période de 2020 subissait les contrecoups de la pandémie.

Résultats sectoriels de la période de six mois

Le secteur FinishMaster États-Unis a enregistré des ventes de 329,5 millions de dollars, en baisse de 1,8 % par rapport à l'an passé, principalement en raison d'une différence dans le nombre de jours de facturation. Pour la période de six mois, ce secteur présente une croissance organique quasi neutre, la performance du premier semestre 2021 contrebalançant celle de la période correspondante de l'année dernière, qui avait été pleinement affectée par la pandémie de COVID‑19 lors du second trimestre. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 1,9 million de dollars pour la période. Une fois ajusté d'un changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks et des éléments spéciaux, le BAIIA était de 23,3 millions de dollars ou 7,1 % des ventes, comparativement à 16,6 millions de dollars ou 4,9 % des ventes en 2020, une amélioration de 220 points de base, malgré un volume de ventes similaire. Cette performance est attribuable aux plans d'amélioration et aux économies associées provenant de la réduction des effectifs et de l'intégration des magasins exploités par la Société au cours des douze derniers mois. De plus, ce segment a bénéficié d'augmentations de prix, d'un renversement partiel de la provision pour mauvaises créances grâce à une amélioration de la collection, et d'une réduction des dépenses discrétionnaires. Au cours de la même période en 2020, ce secteur avait été affecté par des provisions additionnelles d'obsolescence et de mauvaises créances, ainsi que par une charge ponctuelle.

Le secteur Produits automobiles Canada a enregistré des ventes de 260,4 millions de dollars, en hausse de 16,7 % comparativement à la période correspondante de 2020, grâce à l'appréciation du dollar canadien et d'une croissance organique de 6,6 %. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 28,9 millions de dollars pour la période. Une fois ajusté des éléments spéciaux, le BAIIA était de 29,4 millions de dollars ou 11,3 % des ventes, comparativement à 15,6 millions de dollars ou 7,0 % des ventes en 2020, soit une augmentation de 430 points de base. Cette performance est attribuable aux économies réalisées à la suite de l'alignement des effectifs, ainsi qu'aux rabais supplémentaires des fournisseurs, en partie en raison d'un calendrier différent. De plus, la période de 2021 a bénéficié d'une réduction des dépenses discrétionnaires en lien avec la pandémie, alors que celle de 2020 avait été affectée par d'importantes pertes de changes.

Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a enregistré des ventes de 196,6 millions de dollars, une augmentation de 29,9 % comparativement à la période correspondante de 2020, provenant de la croissance organique de 20,2 % et de la vigueur de la livre sterling par rapport au dollar américain au cours de la présente période de 2021. Ces éléments ont plus que contrebalancé l'écart défavorable du nombre de jours de facturation, ainsi que l'érosion attendue résultant de la consolidation des magasins exploités par la Société au cours des douze derniers mois. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 15,5 millions de dollars pour la période. Une fois ajusté des éléments spéciaux, le BAIIA était de 18,2 millions de dollars ou 9,3 % des ventes, comparativement à 5,0 millions de dollars ou 3,3 % des ventes en 2020. L'amélioration de 600 points de base de la marge du BAIIA ajusté par rapport à la même période l'an passé provient du volume additionnel de ventes, d'économies attribuables à l'optimisation des effectifs, ainsi qu'à l'amélioration de la marge brute grâce aux augmentations de prix.

FACILITÉ DE CRÉDIT AMENDÉ

En date du 25 juin 2021, la Société a modifié la facilité de crédit existante, réduisant de façon significative les coûts d'emprunt tout en préservant la flexibilité et les liquidités. En vertu de l'amendement, le montant total disponible de la facilité de crédit a été réduit de 565 millions de dollars à 500 millions de dollars. La convention de crédit comprend désormais une facilité de crédit rotative à long terme garantie de 350 millions de dollars, ainsi que deux facilités de crédit à terme garanties d'un montant total de 150 millions de dollars, l'ensemble venant à échéance le 30 juin 2023. Les facilités sont garanties par une hypothèque de premier rang sur tous les actifs de la Société.

À PROPOS D'UNI-SÉLECT

Avec plus de 4 800 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peintures automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 75 magasins exploités par la Société, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni‑Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins exploités par la Société de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 170 magasins exploités par la Société. www.uniselect.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONs PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent des affirmations relatives au moment de la reprise des opérations et au retour des employés en mise à pied temporaire, aux économies anticipées résultant des initiatives d'efficacité et au moment où seront réalisées ces économies, aux coûts reliés aux indemnités de départ devant être versées aux employés ainsi qu'aux coûts pour la fermeture de magasins, ainsi qu'à notre capacité à faire face à l'incertitude économique actuelle. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectives, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. En particulier, Uni-Sélect continue à faire face à l'incertitude liée à la durée et à la sévérité de la pandémie actuelle de COVID-19 et aux impacts connexes sur ses activités. Il y a une visibilité limitée sur la durée ou les changements futurs des diverses restrictions imposées par les gouvernements qui ont récemment commencé à s'assouplir, à divers degrés, dans les juridictions où nous opérons. Il n'y a aucune garantie que les restrictions qui ont été ou seront levées ne seront pas rétablies. La durée et l'envergure de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les affaires de Uni-Sélect, incluant ses opérations et le marché pour ses actions, vont dépendre des développements futurs, qui sont hautement incertains et ne peuvent être prédits en ce moment, et incluent la durée, la gravité et l'envergure de la pandémie, les vaccinations et les traitements du virus et les actions prises dans diverses juridictions pour contenir ou traiter la pandémie. En revanche, ces impacts pourraient, entre autres choses, affecter négativement les liquidités de Uni-Sélect et/ou sa capacité à respecter ses engagements relatifs à son endettement.

Les risques et incertitudes auxquels sont sujets les déclarations prospectives incluent aussi les facteurs de risque décrits dans le Rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la section « Gestion des risques » disponible sur www.sedar.com ainsi que sur le site web de Uni-Sélect à www.uniselect.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni‑Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

MESURES FINANCIÈRES AUTRES QUE LES IFRS

L'information comprise dans ce communiqué comporte certains renseignements qui ne sont pas des mesures financières du rendement conformes aux IFRS. Les mesures financières autres que les IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des définitions similaires présentées par d'autres sociétés. La Société est d'avis que les lecteurs de ce présent communiqué peuvent tenir compte de ces mesures de rendement aux fins d'analyse. Ce qui suit présente les définitions des termes utilisés par la Société qui ne sont pas définis selon les IFRS.

Croissance organique - Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes consolidées entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, de l'érosion des ventes provenant de la consolidation de magasins exploités par la Société, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence du nombre de jours de facturation. Cette mesure aide Uni-Sélect à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base d'exploitation par rapport au reste du marché. La croissance organique est fondée sur des constats raisonnables aux yeux de la direction et pourrait ne pas être comparable à la croissance organique d'autres sociétés.

BAIIA et BAIIA ajusté - Le BAIIA représente le résultat net excluant les charges financières, l'amortissement et l'impôt sur le résultat. Il s'agit d'un indicateur financier mesurant la capacité d'une société de rembourser et d'assumer ses dettes. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère remplaçant les ventes ou le résultat net, ni comme un indicateur des résultats d'exploitation ou de flux de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Le BAIIA ajusté comprend certains ajustements, qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Ces ajustements correspondent, entre autres, aux frais de restructuration et autres ainsi qu'au changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks.

Marge du BAIIA et marge du BAIIA ajusté - La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes. La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté divisé par les ventes.

BAI ajusté, résultat ajusté et résultat ajusté par action - La direction utilise le BAI ajusté, le résultat ajusté ainsi que le résultat ajusté par action pour évaluer le BAI, le résultat net et le résultat par action provenant des activités d'exploitation, comprenant certains ajustements, nets d'impôt pour le résultat ajusté et le résultat ajusté par action, qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. La direction considère que ces mesures facilitent l'analyse et permettent une meilleure compréhension de la performance des activités de la Société. L'objectif de ces mesures est de fournir de l'information additionnelle.

Ces ajustements correspondent, entre autres, aux frais de restructuration et autres, au changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks, ainsi qu'à l'amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Marge du BAI et marge du BAI ajusté - La marge du BAI est un pourcentage qui correspond au BAI divisé par les ventes. La marge du BAI ajusté est un pourcentage qui correspond au BAI ajusté divisé par les ventes.

Flux de trésorerie disponibles - Cette mesure correspond aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, ajustés des éléments suivants : les acquisitions nettes d'immobilisations corporelles, les avances nettes aux marchands membres et incitatifs aux clients, ainsi que les acquisitions nettes et développement d'immobilisations incorporelles. Uni-Sélect considère les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et du rendement des activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et profiter des différentes opportunités de marché qui se présentent.

Les flux de trésorerie disponibles ne prennent pas en compte certains autres fonds générés et utilisés selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie. Par conséquent, ils ne devraient pas être considérés comme une alternative aux tableaux consolidés des flux de trésorerie ou comme une mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Endettement total net - Cette mesure correspond à la dette à long terme incluant les versements exigibles à court terme, nette de la trésorerie.

Ratio de l'endettement total net sur le BAIIA ajusté - Ce ratio correspond à l'endettement total net divisé par le BAIIA ajusté.

Le tableau suivant présente une conciliation de la croissance organique.



Deuxièmes trimestres Périodes de six mois

2021

2020

2021

2020 FinishMaster États-Unis 171 261

133 374

329 464

335 573 Produits automobiles Canada 145 267

114 299

260 429

223 240 Parts Alliance Royaume-Uni 99 884

54 861

196 638

151 405 Ventes 416 412

302 534

786 531

710 218





%





% Variation des ventes 113 878

37,6

76 313

10,7 Impact de la conversion du dollar canadien et de la livre sterling (27 273)

(9,0)

(39 512)

(5,6) Nombre de jours de facturation 191

0,1

7 808

1,1 Érosion des ventes provenant de la consolidation de magasins exploités par la Société 401

0,1

1 167

0,2 Acquisitions (865)

(0,3)

(1 476)

(0,2) Croissance organique consolidée 86 332

28,5

44 300

6,2

Le tableau suivant présente une conciliation du BAIIA et du BAIIA ajusté.



Deuxièmes trimestres

Périodes de six mois



2021

2020

% 2021

2020

% Résultat net (20 253)

(24 169)



(20 040)

(30 910)



Recouvrement d'impôt sur le résultat (3 444)

(6 798)



(3 150)

(8 673)



Charges financières, montant net 8 884

12 398



17 762

19 500



Amortissement 15 301

15 895



30 672

32 489



BAIIA 488

(2 674)

118,2 25 244

12 406

103,5 Marge du BAIIA 0,1 %

(0,9 %)



3,2 %

1,7 %



Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks 20 600

-



20 600

-



Éléments spéciaux 13 049

17 515



16 475

19 221



BAIIA ajusté 34 137

14 841

130,0 62 319

31 627

97,0 Marge du BAIIA ajusté 8,2 %

4,9 %



7,9 %

4,5 %





Le tableau suivant présente une conciliation du BAI et du BAI ajusté.



Deuxièmes trimestres

Périodes de six mois



2021

2020

% 2021

2020

% Résultat net (20 253)

(24 169)



(20 040)

(30 910)



Recouvrement d'impôt sur le résultat (3 444)

(6 798)



(3 150)

(8 673)



BAI (23 697)

(30 967)

23,5 (23 190)

(39 583)

41,4 Marge du BAI (5,7 %)

(10,2 %)



(2,9 %)

(5,6 %)



Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks 20 600

-



20 600

-



Éléments spéciaux 13 049

17 515



16 475

19 221



Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance 1 129

1 003



2 242

2,038



BAI ajusté 11 081

(12 449)

189,0 16 127

(18,324)

188,0 Marge du BAI ajusté 2,7 %

(4,1 %)



2,1 %

(2,6 %)





Le tableau suivant présente une conciliation du résultat ajusté et du résultat par action ajusté.



Deuxièmes trimestres

Périodes de six mois



2021

2020

% 2021

2020

% Résultat net (20 253)

(24 169)

16,2 (20 040)

(30 910)

35,2 Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks,

net d'impôt 16 274

-



16 274

-



Éléments spéciaux, nets d'impôt 9 830

13 390



12 446

14 661



Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance, net d'impôt 944

1 124



1 846

2 293



Impact net des changements de taux d'imposition et

du renversement de provision pour passif éventuel 1 994

-



1 994

-



Résultat ajusté 8 789

(9 655)

191,0 12 520

(13 956)

189,7 Résultat par action (0,48)

(0,57)

15,8 (0,47)

(0,73)

35,6 Changement d'estimation relatif à l'obsolescence de stocks,

net d'impôt 0,39

-



0,39

-



Éléments spéciaux, nets d'impôt 0,23

0,31



0,29

0,35



Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance, net d'impôt 0,02

0,03



0,04

0,05



Impact net des changements de taux d'imposition et

du renversement de provision pour passif éventuel 0,05

-



0,05

-



Résultat par action ajusté 0,21

(0,23)

191,3 0,30

(0,33)

190,9

Le tableau suivant présente une conciliation des flux de trésorerie disponibles.

La Société a revu sa définition des flux de trésorerie disponibles afin de mieux refléter le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et tirer parti des diverses opportunités qui se présentent dans le marché. Par conséquent, les chiffres comparatifs présentés ci-dessous ont été ajustés.





Deuxièmes trimestres Périodes de six mois



2021

2020

2021

2020 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

43 282

34 877

42 742

22 198 Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients

(2 465)

(877)

(7 152)

(4 322) Remboursements d'avances à des marchands membres

3 040

536

3 756

1 392 Acquisitions d'immobilisations corporelles

(2 166)

(1 248)

(3 386)

(3 806) Produits de la disposition d'immobilisations corporelles

319

289

565

420 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles

(978)

(247)

(1 652)

(751) Flux de trésorerie disponibles

41 032

33 330

34 873

15 131

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de $US, à l'exception des données par action, non audités)



Trimestres clos le 30 juin

Périodes de six mois closes le 30 juin





2021

2020

2021

2020



















Ventes



416 412

302 534

786 531

710 218 Achats, nets de la fluctuation des stocks



305 354

216 579

558 840

501 486 Marge brute



111 058

85 955

227 691

208 732



















Salaires et avantages sociaux



69 380

45 153

131 855

117 318 Autres dépenses d'exploitation



28 141

25 961

54 117

59 787 Éléments spéciaux



13 049

17 515

16 475

19 221 Résultat avant charges financières, amortissement et impôt sur le résultat



488

(2 674)

25 244

12 406



















Amortissement



15 301

15 895

30 672

32 489 Charges financières, montant net



8 884

12 398

17 762

19 500 Résultat avant impôt sur le résultat



(23 697)

(30 967)

(23 190)

(39 583) Recouvrement d'impôt sur le résultat



(3 444)

(6 798)

(3 150)

(8 673) Résultat net



(20 253)

(24 169)

(20 040)

(30 910)



















Résultat par action

















De base et dilué



(0,48)

(0,57)

(0,47)

(0,73)



















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)

















De base et dilué



42 387

42 387

42 387

42 387





















UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de $US, non audités)

Trimestres clos le 30 juin

Périodes de six mois closes le 30 juin



2021

2020

2021

2020

















Résultat net

(20 253)

(24 169)

(20 040)

(30 910)

















Autres éléments du résultat global















Éléments qui seront reclassés ultérieurement au résultat net :















Portion efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (nette d'impôt de 1 $ et 3 $ respectivement pour le trimestre et la période de six mois (54 $ et 155 $ pour les périodes correspondantes de 2020))

(3)

(149)

8

(430)

















Variation nette de la juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme éléments de couverture de flux de trésorerie transférée au résultat

net (nette d'impôt de 58 $ et 118 $ respectivement pour le trimestre et la période de six mois (42 $ et 52 $ pour les périodes correspondantes de 2020))

154

116

316

144

















Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des états financiers à la monnaie de présentation

73

(4 255)

1 131

(11 855)

















Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion de la dette désignée comme élément de couverture des investissements nets dans des filiales étrangères

3 355

6 828

4 780

(2 848)



3 579

2 540

6 235

(14 989)

















Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au résultat net :















Réévaluations des obligations au titre des prestations définies à long terme (nettes d'impôt de 274 $ et 2 650 $ respectivement pour le trimestre et la période de six mois (2 063 $ et 2 875 $ pour les périodes correspondantes de 2020))

(759)

(5 720)

7 350

(7 974)

















Total des autres éléments du résultat global

2 820

(3 180)

13 585

(22 963) Résultat global

(17 433)

(27 349)

(6 455)

(53 873)



















UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES



















Attribuable aux actionnaires (en milliers de $US, non audités)



Capital-

actions

Surplus

d'apports

Composante

capitaux

propres des

débentures

convertibles

Résultats

non

distribués

Cumul des

autres

éléments du

résultat global

Total des

capitaux

propres























































Solde au 31 décembre 2019



100 244

6 724

8 232

418 624

(26 830)

506 994



























Résultat net



-

-

-

(30 910)

-

(30 910) Autres éléments du résultat global



-

-

-

(7 974)

(14 989)

(22 963) Résultat global



-

-

-

(38 884)

(14 989)

(53 873)



























Contributions et distributions aux actionnaires :

























Dividendes



-

-

-

(2 923)

-

(2 923) Paiements fondés sur des actions



-

1 199

-

-

-

1 199





-

1 199

-

(2 923)

-

(1 724)



























Solde au 30 juin 2020



100 244

7 923

8 232

376 817

(41 819)

451 397



























Solde au 31 décembre 2020



100 244

8 404

8 232

378 196

(21 021)

474 055



























Résultat net



-

-

-

(20 040)

-

(20 040) Autres éléments du résultat global



-

-

-

7 350

6 235

13 585 Résultat global



-

-

-

(12 690)

6 235

(6 455)



























Contributions et distributions aux actionnaires :

























Paiements fondés sur des actions



-

256

-

-

-

256



























Solde au 30 juin 2021



100 244

8 660

8 232

365 506

(14 786)

467 856





























UNI-SÉLECT INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de $US, non audités)

Trimestres clos le 30 juin

Périodes de six mois closes le 30 juin



2021

2020

2021

2020

















ACTIVITÉS D'EXPLOITATION















Résultat net

(20 253)

(24 169)

(20 040)

(30 910) Éléments hors caisse :















Éléments spéciaux et autres

33 649

17 515

37 075

19 221 Amortissement

15 301

15 895

30 672

32 489 Charges financières, montant net

8 884

12 398

17 762

19 500 Recouvrement d'impôt sur le résultat

(3 444)

(6 798)

(3 150)

(8 673) Amortissement et réserves relatifs aux incitatifs accordés aux clients

3 921

3 966

8 601

9 735 Autres éléments hors caisse

1 071

1 519

1 892

1 799 Variation des éléments du fonds de roulement

15 020

21 574

(11 881)

(6 217) Intérêts payés

(9 611)

(8 219)

(16 517)

(13 561) Impôt sur le résultat recouvert (versé)

(1 256)

1 196

(1 672)

(1 185) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

43 282

34 877

42 742

22 198

















ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT















Acquisition d'entreprise

-

-

-

(4 482) Cession d'activité

-

-

-

258 Solde de prix d'achat, net

-

55

(58)

41 Trésorerie détenue en mains tierces

-

747

-

747 Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients

(2 465)

(877)

(7 152)

(4 322) Remboursements d'avances à des marchands membres

3 040

536

3 756

1 392 Acquisitions d'immobilisations corporelles

(2 166)

(1 248)

(3 386)

(3 806) Produits de la disposition d'immobilisations corporelles

319

289

565

420 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles

(978)

(247)

(1 652)

(751) Autres provisions payées

(36)

(131)

(252)

(188) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(2 286)

(876)

(8 179)

(10 691)

















ACTIVITÉS DE FINANCEMENT















Augmentation de la dette à long terme

36 221

507 999

39 014

542 960 Remboursement de la dette à long terme

(80 495)

(524 623)

(95 617)

(542 253) Augmentation (diminution) net(te) des dépôts de garantie des marchands membres

92

226

(346)

51 Dividendes versés

-

(2 786)

-

(5 803) Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(44 182)

(19 184)

(56 949)

(5 045) Écarts de conversion

125

372

418

(1 230) Augmentation (diminution) net(te) de la trésorerie

(3 061)

15 189

(21 968)

5 232 Trésorerie au début de la période

35 472

25 751

54 379

35 708 Trésorerie à la fin de la période

32 411

40 940

32 411

40 940



















UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de $US, non audités)



30 juin 31 décembre





2021



2020 ACTIFS











Actifs courants :











Trésorerie



32 411



54 379 Trésorerie détenue en mains tierces



1 063



1 475 Débiteurs et autres recevables



202 446



188 808 Impôt sur le résultat à recevoir



2 130



2 025 Stocks



352 221



368 992 Frais payés d'avance



10 399



9 520 Total des actifs courants



600 670



625 199 Investissements et avances aux marchands membres



25 524



27 106 Immobilisations corporelles



148 091



155 071 Immobilisations incorporelles



181 289



186 863 Goodwill



343 699



340 328 Actifs d'impôt différé



38 435



40 705 TOTAL DES ACTIFS



1 337 708



1 375 272 PASSIFS











Passifs courants :











Créditeurs et charges à payer



334 134



313 600 Solde de prix d'achat, net



1 394



1 796 Provision pour les frais de restructuration



2 058



3 246 Impôt sur le résultat à payer



3 703



8 359 Portion courante sur la dette à long terme et les dépôts de garantie des marchands membres



27 862



28 406 Instruments financiers dérivés



2 545



4 579 Total des passifs courants



371 696



359 986 Obligations au titre des prestations définies à long terme



25 623



28 337 Dette à long terme



352 929



396 289 Débentures convertibles



91 155



87 728 Dépôts de garantie des marchands membres



5 862



6 041 Autres provisions



1 453



1 395 Passifs d'impôt différé



21 134



21 441 TOTAL DES PASSIFS



869 852



901 217 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES



467 856



474 055 TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES



1 337 708



1 375 272















